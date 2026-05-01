Trump dice que a España e Italia "les parece bien que Irán tenga armas nucleares" y que "eso no es muy inteligente"

Donald Trump habla con los periodistas al salir de la Casa Blanca en Washington. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump criticó a España e Italia por, según él, ver con buenos ojos que Irán obtenga armas nucleares. El presidente estadounidense advirtió que permitir a Irán tener armas nucleares sería "algo terrible" y una amenaza para el futuro. Trump amenazó con reducir las tropas estadounidenses en España e Italia debido a sus posiciones respecto a la guerra con Irán. Ha sido crítico con Europa y la OTAN por no implicarse más en el conflicto y por la negativa de España a ceder sus bases militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que no está "contento" con España ni con Italia porque, a su juicio, ambos países verían con buenos ojos que Irán obtuviera un arma nuclear.

"No estoy contento con Italia ni con España. Creen que está bien que Irán tenga un arma nuclear", respondió a la prensa en la Casa Blanca.

Trump agregó que "cualquiera que crea que está bien que Irán tenga un arma nuclear no es muy inteligente, y sería algo terrible en el futuro".

El mandatario, cuya Administración mantiene negociaciones con Irán para poner fin a la guerra iniciada en febrero, advirtió de que si Teherán lograra un arma atómica "habría problemas como los que el mundo nunca ha visto antes". De hecho, ha usado la misma expresión, no estar "contento", para referirse a Irán, asegurando que va a "aniquilarles" si no aceptan el acuerdo con EEUU.

Trump declaró el miércoles que estudia la posibilidad de reducir las tropas de su país desplegadas en Alemania, el país europeo con más militares estadounidenses, y el jueves expresó que podría hacer lo mismo con España y con Italia.

Crítico con Europa

El presidente de Estados Unidos ha sido muy crítico con los países europeos y la OTAN por su negativa a implicarse militarmente en la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de petróleo que Teherán cerró en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

Desde el inicio de la guerra, Trump ha arremetido contra el Gobierno español por su negativa a que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón para las aeronaves que participan en la guerra.

La semana pasada, una comunicación interna del Pentágono publicada en exclusiva por la agencia de noticias Reuters incluso sugería que Estados Unidos se planteaba suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán.