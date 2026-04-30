Trump estudia la reducción de sus tropas en Alemania después de que Merz dijera que Irán ha "humillado" a Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión bilateral con el canciller alemán Friedrich Merz en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 3 de marzo de 2026 en Washington, DC Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump estudia reducir el número de tropas estadounidenses en Alemania tras las críticas del canciller alemán Merz sobre la gestión de EEUU en el conflicto con Irán. La medida podría formar parte de un plan más amplio para sancionar a países de la OTAN que, según Trump, no apoyaron suficientemente a EEUU e Israel en la ofensiva contra Irán. Alemania alberga alrededor de 40.000 de los 84.000 soldados estadounidenses desplegados en Europa, repartidos en bases clave como Ramstein y Stuttgart. Trump ha respondido a las declaraciones de Merz, defendiendo la postura de su gobierno frente a Irán y cuestionando el liderazgo y la estrategia europea en el conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que su gobierno está estudiando una posible reducción de tropas estadounidenses en Alemania.

Este anuncio llega después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, asegurara que Irán ha "humillado" a su Administración durante las negociaciones para poner fin a la guerra.

"Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania", indicó Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

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El mandatario agregó que la decisión podría ser anunciada en los próximos días.

La medida podría entrar dentro de los planes del gobierno republicano para sancionar a los países de la OTAN que, a su juicio, no brindaron el apoyo suficiente a EEUU e Israel en la ofensiva contra Irán, tal y como reveló The Wall Street Journal.

Según las fuentes de este diario, Trump estaría evaluando reubicar tropas en Europa, así como el cierre de una base militar estadounidense de un país europeo.

Estados Unidos cuenta con 84.000 soldados estacionados en Europa, aproximadamente 40.000 de ellos en Alemania, lo que la convierte en el país europeo con mayor presencia militar estadounidense.

Estas fuerzas están distribuidas en varias bases clave como Ramstein y Stuttgart, que sirven como centros de mando, logística y operaciones.

Según el Ejército de EEUU en Europa y África (USAREUR-AF), este despliegue sostiene la capacidad de "disuasión y respuesta rápida" de la OTAN.

Disgusto de Trump por críticas de Merz

A Washington no le ha gustado la actitud del gobierno de Merz durante la guerra en Irán. Cargos cercanos al canciller habían criticado anteriormente las hostilidades de la guerra que comenzó Trump.

Por su parte, EEUU también ha criticado el papel de la OTAN en este conflicto: opina que la Alianza Atlántica "no estuvo ahí" cuando la necesitó y piensa que "no estará" cuando la vuelva a necesitar.

Ahora ha sido Merz quien ha criticado la estrategia de Washington en el conflicto con Irán: el pasado lunes aseguró que la Administración estadounidense ha sido "humillada" durante las negociaciones para poner fin a la guerra.

El canciller alemán sostuvo además que Estados Unidos carece de una estrategia coherente de salida y advirtió de que Teherán ha sabido aprovechar las debilidades diplomáticas occidentales en el proceso.

Más tarde, el miércoles, el germano destacó que había tenido "desde el principio dudas" sobre la guerra en Irán y que nunca ha dejado de expresarlo.

Además, recalcó que Alemania y Europa sufren "considerablemente las consecuencias" de la guerra y puso como ejemplo el aumento de los precios de la energía por el cierre del estratégico estrecho del Ormuz.

En respuesta a esas declaraciones, Trump rechazó las críticas y acusó al líder alemán de "subestimar" la presión militar y diplomática de Washington sobre Irán. Dijo que Merz "no sabe de lo que habla" y le preguntó retóricamente si considera que "está bien que Irán tenga un arma nuclear".

Insistió además en su mensaje en su red Truth Social en que "¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!".

El inquilino de la Casa Blanca defendió que su Gobierno mantiene una postura firme frente a Teherán y defendió que cualquier cuestionamiento europeo ignora los avances logrados en materia de seguridad y contención del programa nuclear iraní.