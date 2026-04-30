La solución 'cubana' que Trump sopesa para Irán: declarar la victoria militar y dejar que el bloqueo derribe al régimen

El embargo amenaza con disparar los precios mundiales del petróleo y la energía, generando riesgos económicos globales y tensiones políticas dentro de EEUU, donde la popularidad de Trump ha caído.

El bloqueo ha reducido drásticamente las exportaciones de crudo iraní y provocado una inflación desbordada, pero el régimen mantiene su programa nuclear y controla la oposición interna.

La comunidad de Inteligencia estadounidense evalúa los efectos de retirar tropas, manteniendo solo la presencia naval en el estrecho de Ormuz, mientras las opciones militares siguen sobre la mesa.

Trump sopesa declarar una victoria militar unilateral sobre Irán y mantener un bloqueo prolongado de sus puertos para debilitar al régimen, inspirándose en la estrategia usada con Cuba.

La Casa Blanca ha solicitado a varias agencias de Inteligencia que realicen un informe sobre qué consecuencias tendría una declaración de victoria militar unilateral del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre Irán. El mandatario optaría en paralelo por prolongar indefinidamente el bloqueo de los puertos iraníes para debilitar al régimen.

Según publica la agencia Reuters, la comunidad de Inteligencia en Washington está valorando qué efectos tendría una retirada de los efectivos militares estadounidenses desplegados en la zona. La excepción serían los buques de la Armada que en estos momentos controlan el paso por el estrecho de Ormuz.

Las fuentes consultadas subrayan que no se ha tomado ninguna decisión todavía y que las opciones militares siguen sobre la mesa. Una desescalada demasiado apresurada, argumentan, podría ser presentada por la propaganda del régimen iraní como una victoria para la Guardia Republicana y el Consejo Nacional de Seguridad.

En caso de reducir la presión militar, argumentan, las facciones más belicistas dentro de la república islámica se verían envalentonadas. No tendrían obstáculos, advierten los asesores, en retomar su programa nuclear y continuar enriqueciendo uranio hasta alcanzar un grado armamentístico.

Sin embargo, la alternativa de un conflicto sin final a la vista daña las perspectivas electorales de Trump y del partido Republicano de cara a las 'midterms', las elecciones de mitad de mandato. Según la encuesta de Reuters/Ipsos, sólo el 26% de los participantes consideran que la guerra "vale la pena", y únicamente un 25% se siente "más seguro".

Frente a la actitud despreocupada que muestra al respecto -ha llegado a argumentar que guerras como la de Vietnam duraron más de 18 años para pedir tiempo-, Trump es "lúcidamente" consciente del desgaste electoral, afirman las mismas fuentes. Y la rapidez con la que el embargo ha dañado la economía iraní le ofrece una tercera vía.

KESPNWS260429_1003744227830

De cara a su público, el presidente de EEUU ha seguido mandando ambivalentes. Durante la noche publicaba en su red, Truth Social, un montaje en el que empuñaba una ametralladora sobre un fotograma de explosiones de la película Iron Man y el texto: "Se acabó el Sr. amable" ("No more Mr. Nice Guy").

Sin embargo, al mismo tiempo instaba a Irán a "espabilarse rápidamente" y a firmar un acuerdo. Recordaba a las autoridades del régimen que "pueden llamarle" cuando quieran hablar y achacaba el letargo de las negociaciones al hecho de que los líderes iraníes "no logran ponerse de acuerdo".

Además, volvía a despreciar la propuesta remitida el lunes por Irán, que le invitaba a acordar la reapertura del estrecho de Ormuz de inmediato y emplazaba a futuro la negociación nuclear. Impedir que "desarrollen un arma atómica" sigue siendo el punto sobre el que Trump se niega a transigir.

Un bloqueo 'a la cubana'

El ensayo con el bloqueo de Cuba que EEUU mantiene desde comienzos de año ha dado a Trump varias lecciones. Primero, que es una manera efectiva de inutilizar al enemigo sin arriesgar munición ni soldados; segundo, que la comunidad internacional no tiene capacidad o voluntad para interponerse.

Vista del Helga, un petrolero que espera en Irak para atravesar el estrecho de Ormuz. REUTERS/Mohammed Aty

Así, según The Wall Street Journal, el presidente ha dado instrucciones de preparar un bloqueo indefinido, que dure hasta que Teherán ceda y se siente a negociar un acuerdo en el que renuncie a su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

"No saben cómo firmar un acuerdo no-nuclear. ¡Será mejor que espabilen pronto!", espetaba en su mensaje de Truth Social. Sin embargo, las facciones militares que ha concentrado el poder tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei y la convalecencia de su hijo Mojtaba no están dispuestos a renunciar al enriquecimiento de uranio.

Sus fines, insisten, son "pacíficos y civiles". Poseen unos 450 kilos de uranio enriquecido al 60%, que podría servir para fabricar armas nucleares si se enriqueciera a niveles superiores. Se encuentra almacenado en túneles bajo localidades como Isfahán, y los bombardeos no habrían logrado hacer mella.

Además, pese a que la economía iraní sufre una inflación de hasta un 100% en productos esenciales y ha llevado a un millón de despidos, Teherán afirma que puede usar "rutas alternativas" para exportar petróleo. Pese a controlar el estrecho, el flujo de crudo persa se ha reducido de dos millones diarios a algo más de 560.000.

Unas consecuencias globales

No obstante, el bloqueo de Cuba afecta principalmente a los propios cubanos, que llevan sufriendo meses de apagones y cortes de agua, entre otras carestías. El apoyo al régimen castrista y al presidente Miguel Díaz-Canel está en mínimos, y la transición pilotada por Washington se considera ya inevitable.

La situación es muy diferente en Irán. La oposición fue cruentamente reprimida en enero, y por mucho que Trump prometiese su ayuda, no ha habido disensiones significativas durante la guerra. Hasta el punto de que el presidente de EEUU ha dado el objetivo de "cambio de régimen" por cumplido al haber matado a los líderes anteriores.

El mandatario ha insistido en que la república islámica está ahora en manos "más razonables". La realidad es que los comandantes "duros", como Ahmad Vahidi de la Guardia Revolucionaria o Mohamad Baqer Zolqadr, Secretario del Consejo Nacional de Seguridad, han arrinconado a los "pragmáticos" como el ministro de Exteriores, Abbás Araqchi.

Además, si la situación en el Caribe no afecta de manera generalizada al resto del globo, no se puede decir lo mismo del golfo Pérsico. El precio del crudo aumentó un 3% ante la noticia de un posible embargo prolongado, y el brent alcanzó su máximo mensual ante el temor de una crisis de suministros duradera.

En paralelo, el Banco Mundial advirtió que los precios de la energía aumentarían un 24% en 2026, el mayor aumento desde que Rusia invadió Ucrania hace cuatro años. Eso, en el escenario más optimista: asumiendo que el conflicto terminase en las próximas semanas.

El politólogo de la universidad Johns Hopkins Vali Nasr explicaba recientemente que la radicalización del régimen podría conducir a un "Irán más aislado, pobre y dictatorial, mucho peor de lo que es ahora, tanto económica como políticamente, y en una amenaza para su región, con el riesgo de que llegue a dotarse de armas nucleares".

Pero Trump también podría salir perdiendo al alargar el conflicto, que repercute directamente en el coste de la vida y el precio del combustible, y ha provocado un conflicto con sus bases de votantes a los que prometió no meter a EEUU en ninguna "nueva guerra". Su popularidad ha caído al 34%, desde un 36% en la anterior encuesta.