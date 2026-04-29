¿Y si la intervención de EEUU en Irán tiene el efecto contrario al que esperaba Trump y acaba apuntalando el régimen?

Las claves

Las claves Generado con IA La intervención de Estados Unidos en Irán podría fortalecer al régimen en lugar de debilitarlo, como esperaba Trump. Antes del ataque, Irán sufría una economía debilitada, alta inflación y protestas masivas contra el régimen. La estructura clerical y militar del régimen iraní está diseñada para resistir presiones externas y garantizar su continuidad. Relajar sanciones o negociar sin exigir reformas podría aliviar el malestar social y legitimar al régimen iraní, según expertos.

Tras dos meses de guerra en Irán, cabe preguntarse: ¿y si la intervención de Estados Unidos tiene el efecto contrario al que esperaba? Antes del ataque, Irán estaba muy debilitada, con una economía apretada, una inflación cercana al 50% y unas protestas masivas que se extendían contra esta asfixia y la presión ideológica de un régimen acosado por la corrupción.

La estrategia de EEUU en Irán partía de una premisa errónea al tratar al país como un sistema frágil y personalista, similar a la reciente operación en Venezuela. Llegó a considerar al presidente del Parlamento iraní, a Qalibaf, como “el hombre que dirige Irán”. En el equivalente en Venezuela, sería Delcy Rodríguez.

Pero la República Islámica es una estructura compleja, clerical y militar, diseñada para resistir y garantizar la continuidad.

Tras los ataques de Estados Unidos, el poder se ha desplazado hacia el aparato de seguridad y las diferencias internas han quedado eclipsadas. ¿Cuáles son los escenarios que se abren ahora?

Algunos expertos creen que si la administración Trump insiste en pensar que Irán será un socio fiable, sin tener en cuenta el componente ideológico, podríamos encaminarnos a una guerra de mayor intensidad y consecuencias mundiales.

Sin embargo, unas negociaciones en las que no se exijan reformas democráticas o se relajen las sanciones, podrían proporcionar un alivio económico que amortiguaría en parte el malestar social y, por tanto, las protestas. De esta forma, se apuntalaría y legitimaría a un régimen que ya estaba debilitado.

Si en el pasado la revolución iraní dio pie a varias de las mayores meteduras de pata de Estados Unidos en la región, no parece que hoy se hayan quedado con la lección.