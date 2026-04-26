De Milei y Netanyahu a Sánchez o Von der Leyen: El mundo condena unánimemente el atentado contra Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la rueda de prensa en la Casa Blanca tras el tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Líderes internacionales han condenado de forma unánime el intento de atentado contra Donald Trump durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destacaron que la violencia nunca debe ser el camino y expresaron su solidaridad. Javier Milei, presidente de Argentina, calificó lo ocurrido como un "nuevo intento de asesinato" y repudió la retórica violenta en la política. Desde la Unión Europea, tanto Kaja Kallas como Ursula von der Leyen condenaron la violencia política y elogiaron la rápida actuación de las fuerzas de seguridad.

Horas después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, y altos miembros del Gobierno saliesen ilesos del intento de ataque que se produjo durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, las reacciones de solidaridad y condena por parte de distintos mandatarios internacionales no han parado de llegar.

Uno de los primeros líderes en reaccionar fue la mexicana Claudia Sheinbaum que, a través de un tuit en X, ha expresado su respeto tanto a Trump como a su esposa, Melania, donde aprovechó para sentenciar que "la violencia no debe ser nunca el camino".

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, ha declarado la presidenta de México.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, coincidió con el testimonio de Sheinbaum y condenó "todo acto de violencia", expresando su solidaridad con el pueblo estadounidense.

"Rechazamos categóricamente todo acto de violencia, especialmente aquellos que atentan contra la integridad y la vida humana, venga de donde venga. Ninguna forma de violencia institucional o individual puede tener cabida en una sociedad democrática", ha dicho en su cuenta de X.

Siguiendo con las declaraciones de líderes latinoamericanos, el presidente argentino, Javier Milei, mostró su repulsa a lo ocurrido, calificándolo como "un nuevo intento de asesinato" contra el mandatario estadounidense.

"La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el presidente Donald J. Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca", ha señalado la Presidencia argentina en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El Gobierno de Argentina celebró que Trump, la primera dama, Melania Trump, y el resto de asistentes al evento resultaran ilesos y que el atacante fuera detenido "antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien".

"El presidente Javier G. Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques", agregó el comunicado.

El mensaje por parte de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tampoco ha tardado en llegar y, además de incidir en la condena a este "intento de agresión", ha reiterado en X que la violencia "nunca será una opción" para aquellos que defienden "las banderas de la paz".

"La violencia nunca es una opción para quienes defienden los valores de la paz", declaró Rodríguez.

Contra la violencia política

Desde la Unión Europea, la alta representante de Exteriores, Kaja Kallas, ha celebrado en sus redes sociales que el presidente de EEUU esté "a salvo", así como el resto de asistentes y, asimismo, ha condenado lo sucedido incidiendo en que "la violencia política no tiene cabida en una democracia".

Seguidamente, hizo hincapié en que "un acto destinado a rendir homenaje a la libertad de prensa nunca debería convertirse en un escenario de miedo" y le deseó al agente herido "una pronta recuperación".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además de coincidir con las palabras de Kallas, ha aprovechado para agradecer en un tuit "la rápida actuación de la policía y los servicios de emergencia por garantizar la seguridad de los invitados".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.