El ataque a Donald Trump, última hora en directo | Trump dice que tirador "estaba muy lejos" de él tras el tiroteo en cena de corresponsales

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró esta noche en rueda de prensa que el tirador que fue detenido en un intento de infiltrarse en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca "estaba muy lejos" de acercarse a él y aseguró que "era un loco", pero podría haber atravesado las puertas del gran salón donde él se encontraba.

Trump explicó hoy en rueda de prensa cerca de la media noche en la Casa Blanca cómo vivió la evacuación de la tradicional cena de Corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre fuera "interceptado" tras intentar traspasar la seguridad del evento armado con un arma larga.

"Podría haber sido el ruido de una bandeja o de una bala", explicó el mandatario acompañado de la primera dama, Melania Trump, el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general en funciones, Todd Blanche.