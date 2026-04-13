Pakistán defiende que la tregua en Irán sigue en pie tras fallar la negociación con EEUU y el doble bloqueo en Ormuz

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, este sábado en la reunión para dialogar sobre Irán, en Islamabad, Pakistán. Reuters.

Las claves nuevo Generado con IA El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, asegura que el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos sigue vigente pese a la falta de avances en las conversaciones. Pakistán intensifica su mediación y planea una segunda ronda de negociaciones para lograr una prórroga de la tregua más allá del 22 de abril. Sharif destaca el papel de su gobierno y de altos cargos paquistaníes en facilitar el diálogo directo y sin interrupciones entre delegaciones iraníes y estadounidenses. La 'Iniciativa de Paz' propuesta por Pekín e Islamabad aboga por un alto el fuego inmediato, protección de la navegación en Ormuz y el respeto a la Carta de la ONU.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha defendido este lunes que la vigencia del alto el fuego alcanzado la semana pasada entre Irán y Estados Unidos persiste pese a las infructuosas conversaciones celebradas este fin de semana en Islamabad para el cese de la ofensiva.

"Hoy en día, el alto el fuego sigue vigente. Mientras les hablo, se está haciendo todo lo posible por resolver los asuntos que aún están pendientes", ha declarado en un discurso televisado dirigido al Consejo de Ministros.

Como parte de estas gestiones ante el estancamiento en Islamabad, fuentes gubernamentales confirmaron que Sharif viajará a Arabia Saudí en las próximas 48 horas. Según detallaron, Pakistán ha elevado sus esfuerzos "a un nivel superior", garantizando que mantienen el contacto constante con ambas partes y los canales de diálogo abiertos.

Asimismo, las fuentes también informaron que el Gobierno de Pakistán busca celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de asegurar una prórroga del alto el fuego más allá del 22 de abril.

"Momento histórico"

Sharif ha querido defender las conversaciones entre Teherán y Washington pese al fracaso del encuentro, en sus primeras declaraciones tras lo que ha calificado de "momento histórico".

"Si echamos la vista atrás a lo largo de la historia —tomemos como ejemplo los Acuerdos de Oslo, el Acuerdo de Ginebra, el Acuerdo del Viernes Santo— se necesitaron meses y, en ocasiones, años para poner fin a las hostilidades y establecer la paz".

Sharif ha destacado al hilo que las delegaciones iraní y estadounidense estuvieron negociando "sin interrupción durante 21 horas", asegurando que fue una negociación directa. "Fue la primera vez que las dos delegaciones se sentaron cara a cara. Yo soy testigo de ello", ha aseverado.

Asimismo, ha subrayado que las conversaciones dieron a su país la oportunidad de "convertir las nubes de guerra que se cernían en una paz duradera", un extremo que no se ha cumplido pero que tampoco ha impedido al primer ministro poner en valor "los sinceros esfuerzos de Pakistán" para mediar entre Washington y Teherán.

En este sentido, ha vuelto a destacar la labor del ministro de Exteriores, Ishaq Dar, y del jefe del Estado Mayor del Ejército, Asim Munir, en particular la "sabiduría" de este último, para conseguir que ambos países aceptaran la semana pasada una tregua de doce días.

"El mariscal de campo y su equipo pasaron noches en vela. Y hubo momentos en los que las cosas estuvieron a punto de fracasar, pero luego se resolvieron", ha relatado.

Por su parte, el ministro de Exteriores paquistaní ha abordado el estado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán con su homólogo chino, Wang Yi, en una conversación telefónica mantenida este lunes en la que ambos han destacado el diálogo como la "única vía" para "avanzar" en la resolución del conflicto.

En este sentido, los dos ministros han abordado durante la llamada la "Iniciativa de Paz" de cinco puntos planteada por Pekín e Islamabad para dirigir los esfuerzos diplomáticos destinados a poner fin a la guerra y restablecer la estabilidad en la zona.

La propuesta, anunciada a finales de marzo, busca en primer lugar un alto el fuego inmediato y el fin de los combates; a lo que seguirían el inicio de conversaciones, garantizar la seguridad de los objetivos no militares, así como de la navegación en el estrecho de Ormuz, y concluye con "salvaguardar la primacía de la Carta de las Naciones Unidas".