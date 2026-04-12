El 'Sr. Explosivo', el creador de los vídeos de propaganda virales con IA al estilo Lego para Irán: "Es contenido antisionista"

Donald Trump junto con Netanyahu en un vídeo de Lego por parte de Irán. E.E.

Las claves nuevo Generado con IA Explosive Media crea vídeos virales de propaganda para Irán usando inteligencia artificial y estética Lego, con contenido claramente antisionista. Los vídeos buscan resaltar la resistencia de Irán frente a Estados Unidos y Donald Trump, presentando al país persa como defensor de la verdad y la libertad. El responsable, conocido como Mr. Explosive, asegura que la empresa es independiente, aunque reconoce que el régimen iraní es cliente suyo. Estas producciones, vistas cientos de millones de veces, han sido señaladas como armas de propaganda de guerra y han generado polémica por inexactitudes y su impacto en redes sociales.

Explosive Media es una de las principales empresas que generan vídeos virales con la estética de Lego. Usan la inteligencia artificial aunque, en realidad, es propaganda de Irán.

Es contenido dinámico, nada sutil, estridente. Pero que tiene un enorme poder en las redes sociales y consigue miles de interacciones y que la gente lo comparta.

Son vídeos de Donald Trump, el ejército estadounidense, aviones de combate, que lo que pretenden hacer es poner de relieve la posición de Irán en la guerra.

En definitiva, el mensaje principal de estos vídeos es que el país persa resiste a lo que considera un opresor global todopoderoso: Estados Unidos y Trump.

Siempre han negado trabajar para el gobierno iraní, aunque han afirmado que son "totalmente independientes", aunque el régimen es "un cliente", según ha afirmado a BBC un trabajador de esta empresa que se hace llamar Mr. Explosive.

"Es un lenguaje universal"

Este tipo de vídeos de propaganda han sido vistos cientos de millones de veces durante el transcurso de la guerra.

Una estética que usan al estilo Lego "porque es un lenguaje universal", asegura a BBC.

Aunque llama la atención la gran presencia en este tipo de contenido de los archivos de Epstein.

Con esto lo que pretenden es mostrar "el tipo de confrontación que están presenciando" entre Irán que, según la propaganda del régimen "busca la verdad y la libertad" y "aquellos que se asocian con caníbales", sentencia Mr. Explosive.

Como arma de propaganda

Estos vídeos se pueden considerar como un arma de propaganda de guerra al tener un fin claro de desvirtuar a Estados Unidos y colocar a los ayatolás como los buenos en el conflicto.

Pero, es que, el contenido está lleno de imprecisiones como es el caso del piloto que estuvo varado en las montañas de Irán.

"Posiblemente no hubo ningún piloto desaparecido, ni ninguna operación de rescate. Su principal objetivo era robar uranio de Irán", replica Mr. Explosive poniendo en duda la versión oficial de los estadounidenses.

Sin embargo, la narrativa de este vídeo ha conseguido sembrar la duda e introducir esta narrativa que pretende imponer Irán entre el público angloparlante.

"Es honorable trabajar por la patria"

El Sr. Explosivo ha asegurado que "es honorable trabajar por la patria". Para él las protestas y la dura represión de los ayatolás a la población fue "un golpe de Estado" financiado por Trump.

Además, ha defendido que sus vídeos no usan estereotipos contra la población judía: "Nuestros vídeos no son antisemitas, son antisionistas", afirma a BBC.

Las plataformas de redes sociales han estado cerrando cuentas con el contenido de este tipo de vídeos estilo Lego, pero parece ser una batalla inútil porque enseguida vuelven a aparecer más.

Lo que tratan es "eliminar a los intermediarios, a la prensa, a los medios de comunicación de masas y a los memes".