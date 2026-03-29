Israel impide al Patriarca Latino de Jerusalén celebrar la misa de Ramos en el Santo Sepulcro: "Es un desprecio a los cristianos"

Las claves nuevo Generado con IA La Policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, celebrar la misa de Ramos en el Santo Sepulcro. El cardenal y el Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, fueron detenidos cuando se dirigían de forma privada a la iglesia, sin procesión ni acto ceremonial. El Patriarcado Latino considera la medida un grave precedente y un desprecio hacia la sensibilidad de millones de cristianos en todo el mundo. Las autoridades eclesiásticas habían tomado medidas previas frente a las restricciones por la guerra, incluyendo la cancelación de actos públicos y retransmisiones telemáticas.

La Policía israelí ha impedido el paso a la iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, al jefe de la Iglesia Católica en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa.

Así, la policía ha detenido a Pizzaballa junto al Custodio de Tierra Santa, Franceso Ielpo, cuando iban de camino al Santo Sepulcro "de forma privada y sin ningún rastro de procesión o acto ceremonial".

"Este incidente constituye un grave precedente y supone un desprecio hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, tienen la mirada puesta en Jerusalén", continúa el comunicado difundido por el Patriarcado Latino.



El Patriarcado ha calificado la decisión como una medida "manifiestamente irrazonable y gravemente desproporcionada", además de "viciada por consideraciones indebidas" que se desvía de los principios de libertad de culto.

Restricciones por la guerra

La institución había tomado antes de este incidente las medidas necesarias de cara a las restricciones vigentes, como cancelar los encuentros públicos y preparar los recursos para retransmitir telemáticamente las celebraciones de la Semana Santa.



"El Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa expresan su profundo pesar a los fieles cristianos de Tierra Santa y de todo el mundo por el hecho de que se haya impedido así la oración en uno de los días más sagrados del calendario cristiano", concluye el comunicado.



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