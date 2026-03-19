Guerra de Irán contra Israel y EEUU, en directo
Sigue las últimas noticias de la evolución del conflicto en Oriente Próximo, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán y la ofensiva de Irán contra los países del Golfo Pérsico.
El 19º día de guerra en Oriente Próximo está marcado por el rechazo de las principales potencias europeas de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar una coalición internacional de fuerzas navales en el estrecho de Ormuz. Israel ha proseguido con sus bombardeos sobre Teherán y ha reivindicado la muerte de Alí Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y líder de facto de la República Islámica.
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El Pentágono pide al Congreso 200.000 millones de dólares más para financiar la guerra de Irán
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha confirmado que el Pentágono ha solicitado al Congreso 200.000 millones de dólares adicionales para financiar la guerra en Irán, reconociendo que "esa cifra podría variar". Ha justificado la decisión en la necesidad de lograr los recursos necesarios para "lo que podamos tener que hacer en el futuro" y para "reabastecer las reservas".
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La Casa Blanca valora levantar las sanciones al petróleo iraní para frenar la escalada de precios
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha confesado que la Administración Trump valora la posibilidad de levantar próximamente las sanciones al petróleo iraní que se encuentra ya en buques de carga, que ascendería a 140 millones de barriles. La decisión, similar a la adoptada con Rusia hace unos días, es un nuevo intento de la Casa Blanca para tratar de controlar el incremento del precio de la energía por su guerra en Irán y garantizar las reservas mundiales.
"En los próximos días, podríamos levantar las sanciones al petróleo iraní que está en el mar. Son unos 140 millones de barriles", ha afirmado Bessent en una entrevista con al cadena Fox Business Network.
"En esencia, utilizaremos el petróleo iraní contra los iraníes para mantener el precio [del petróleo] bajo durante los próximos 10 o 15 días mientras continuamos con la campaña militar", ha desgranado.
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El jefe del Ejército de EEUU dice que los bombardeos alcanzan cada día que pasa zonas más profundas de Irán
El general Dan Caine, el jefe del Ejército estadounidense, ha añadido en la rueda de prensa en el Pentágono que sus fuerzas armadas están penetrando cada día más en el espacio aéreo iraní y atacando objetivos en las zonas más profundas del país, como depósitos de minas o instalaciones de armamento.
También ha confirmado que el Ejército de EEUU ha bombardeado en Irak a milicias apoyadas por Irán. El general ha asegurado que 120 buques y 44 buques minadores de la República Islámica se encuentran en el fondo del Golfo Pérsico. Pese al éxito de los ataques y el descabezamiento de la cúpula del régimen, Teherán sigue teniendo "algunas capacidades" para atacar a los activos estadounidenses y a sus aliados en Oriente Próximo.
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El jefe del Pentágono asegura que EEUU ha atacado más de 7000 objetivos en Irán y ha hundido sus 11 submarinos
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha comparecido este jueves en una rueda de prensa para actualizar la información sobre la guerra en Irán.
"Nuestros objetivos en Irán siguen siendo los mismos que el primer día; se están cumpliendo en tiempo y según lo previsto", ha señalado Hegseth. En concreto, ha señalado que se han atacado más de 7000 objetivos con el objetivo de destruir los lanzadores de misiles de Irán, su base industrial de defensa y su armada. También, impedir que el descabezado régimen de los ayatolás consiga un arma nuclear.
Se cumplen 19 días desde el inicio de la ofensiva que la Administración de Trump ordenó contra el régimen iraní y, según el jefe del Pentágono, los bombardeos han afectado "sobre todo a la capacidad de Irán para fabricar nuevos misiles" que "ha disminuido un 90% desde el comienzo del conflicto". Asimismo, Hegseth ha detallado que han hundido "los 11 submarinos iraníes".
"Acabaremos esto. Honraremos su sacrificio", ha dicho a las familias de los 14 soldados estadounidenses fallecidos en la guerra en Oriente Próximo. No obstante, ha rechazado dar un plazo para poner fin al conflicto.
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Ascienden a cuatro las mujeres muertas en Cisjordania tras un ataque iraní con misiles
El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina ha elevado a cuatro los muertos en Cisjordania por un ataque iraní tras confirmar el fallecimiento de una mujer que había resultado herida por la metralla. Si bien el Gobierno israelí ha atribuido el incidente a un misil iranín, las autoridades palestinas han apuntado a un interceptor israelí.
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La OTAN confirma contactos entre los aliados sobre el estrecho de Ormuz y promete alcanzar "una solución"
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha detallado conversaciones en el seno de la Alianza Atlántica sobre cómo abordar de "la mejor forma" el bloqueo del estrecho de Ormuz. El exprimer ministro de Países Bajos ha garantizado que los miembros de la organización acabarán por encontrar "una solución".
"En mis contactos con aliados veo que están debatiendo intensamente entre ellos, con Estados Unidos y entre sí, (sobre) cuál es la mejor manera de abordar este enorme problema de seguridad (...) Confío en que los aliados, como siempre, harán todo lo posible para defender nuestros intereses comunes, como hacemos habitualmente", ha subrayado.
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Macron pide un alto el fuego en Oriente Próximo y Merz apunta a "señales" de Trump para acabar la guerra
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reiterado su llamada a la desescalada a su llegada a Bruselas y ha condenado la "imprudente" escalada registrada a raíz de los ataques a infraestructura energética. "Los combates deberían parar durante unos días para intentar dar a las negociaciones una nueva oportunidad", ha expresado.
Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz ha revelado ciertas "señales" de Trump que indican que la guerra de Irán podría acercarse a su final. Además, ha reafirmado que Berlín está dispuesto a ayudar para asegurar la seguridad de las rutas marítimas en el Golfo Pérsico, "pero para que eso pase las armas deben callar".
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El Ejército israelí comparte el vídeo de un ataque a un miembro de las Basij
Las Fuerzas de Defensa de Israel han compartido el vídeo de un ataque a un supuesto punto de control de las Basij en el que un miembro de estas fuerzas paramilitares dependientes de la Guardia Revolucionaria resultó muerto. El Ejército israelí ha detallado que en los últimos días se han realizado una decena de bombardeos de precisión de este tipo para seguir debilitando a la estructura de seguridad del régimen iraní.
הפגיעה בכוחות הבסיג׳ נמשכת גם במערב איראן: צפו בתיעוד מחיסול חייל מיחידת הבסיג' בעת ששמר בעמדת כניסה באחד מבסיסי היחידה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 19, 2026
לאורך מבצע "שאגת הארי", צה"ל מנהל מאמץ סדור ומתמשך לפגיעה בכוחות יחידת הבסיג' ובתשתיותיו.
אתמול (ד'), חיל האוויר זיהה ותקף חייל מיחידת הבסיג' בעת שפעל בעמדת… pic.twitter.com/NSz8EBW0Db
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Arabia Saudí advierte de que su "paciencia no es limitada" y amenaza a Irán con responder por la vía militar
El Gobierno de Arabia Saudí ha advertido de que "la paciencia no es ilimitada" y ha recalcado que podría responder por la vía militar a los ataques iraníes contra varios países de Oriente Próximo. Podría ser un día, dos días o una semana, no lo diré", ha manifestado el ministro de Exteriores, Faisal bin Farhan.
Riad, junto a otros once países de mayoría musulmana, han reiterado su condena a los ataques realizados por el régimen de los ayatolás en Oriente Próximo y han instado a Teherán a cesar las hostilidades, que han afectado a "zonas residenciales, infraestructura civil, incluyendo instalaciones petroleras, plantas desalinizadoras, aeropuertos, edificios residenciales y sedes diplomáticas".
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Irán valora aprobar un proyecto de ley para imponer una tasa a los buques que quieran cruzar el estrecho de Ormuz
Irán está valorando aprobar un proyecto de ley que permita imponer una tasa a los cargueros y petroleros que quieran atravesar de forma segura el estrecho de Ormuz sin ser atacados, según ha confesado un diputado a la agencia iraní ISNA.
Un asesor del líder supremo Mojtaba Jamenei ya reconoció ayer que se implantaría "un nuevo régimen" para este paso clave para el comercio mundial del petróleo una vez se termine la guerra con EEUU e Israel. "Podremos sancionar a Occidente y prevenir que sus barcos curcen por esta vía marítima", señaló Mohammad Mokhber.
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Muere un agricultor tailandés y tres mujeres palestinas en Israel por el último ataque con misiles de Irán
Un agricultor tailandés ha muerto durante los ataques con misiles de racimo lanzados desde Irán contra Israel la pasada noche, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia. El Gobierno tailandés ha detallado que hay más de 50.000 trabajadores migrantes tailandeses en Israel, en su mayoría agricultores.
Cerca de Herbón, en Cisjordania, tres mujeres palestinas fallecieron a causa del impacto de los restos de un misil en un salón de belleza.
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Irán ejecuta a tres presos condenados por matar a agentes de seguridad en las protestas masivas de enero
Las autoridades iraníes han anunciado las tres primeras ejecuciones de presos condenados por su participación en las protestas de enero, en las que supuestamente mataron a dos agentes de seguridad.
"Los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos", recoge la agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní.
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El precio del gas natural se dispara casi un 30% y el del petróleo sube más de un 6% tras los últimos ataques
El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, se ha disparado casi un 30 %, hasta superar los 70 euros por megavatio hora (MWh), tras los ataques registrados en las últimas horas en varias instalaciones gasistas en Oriente Próximo. El del petróleo, por su parte, se ha incrementado en más de un 6% y cotizaba por encima de los 114 dólares antes de la apertura de las bolsas europeas.
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Kuwait denuncia un segundo ataque de un dron a una refinaría del país
Kuwait ha denunciado un segundo ataque de un dron a la refinería de Mina Abdullah, según recoge la agencia Associated Press. La instalación, también operada por el consorcio petrolero estatal, ha registrado un incendio controlado por los servicios de emergencia.
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Una refinería de Kuwait registra un pequeño incendio tras el ataque de un dron
El consorcio petrolero estatal de Kuwait también ha revelado un ataque con drones contra una de sus infraestructuras en la refinería de Mina al-Ahmadi. El impacto de uno de los aparatos ha provocado un pequeño incendio, según recoge la agencia Kuna. No se han registrado víctimas y las llamas ya han sido controladas.
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Una refinería de la petrolera Saudi Aramco en el mar Rojo sufre un ataque que provoca daños mínimos
La refinería Samref de la petrolera saudí Aramco, ubicada en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, ha sido blanco de un ataque aéreo durante la madrugada, según informa la agencia Reuters. Los daños sufridos han sido mínimos y se registran después de que la Guardia Revolucionaria iraní amenazase con golpear varias instalaciones energéticas en Oriente Próximo tras un bombardeo israelí sobre el yacimiento gasístico de South Pars.
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Un buque sufre un ataque a pocos kilómetros de la principal refinería de gas natural licuado de Catar
La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, ha informado de un nuevo ataque contra un buque no identificado frente a las costas de Catar, cerca del estrecho de Ormuz.
La embarcación, de bandera desconocida, fue atacada "por un proyectil desconocido" que no dejó heridos entre la tripulación. El incidente se ha registrado a 4 millas náuticas al este de la ciudad catarí de Ras Laffan, donde se encuentra la principal refinería de gas natural licuado del país y que ha sido atacado en dos ocasiones por Irán, provocando varios incendios que ya han sido controlados.
UKMTO WARNING 025-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 19, 2026
Click here to read the full Warning⤵️https://t.co/DkFBhbw6sr#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/2QPThr1pNc
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Trump promete que Israel no volverá a atacar el mayor yacimiento de gas del mundo
Donald Trump se ha desmarcado del ataque israelí registrado el miércoles contra varias instalaciones de South Pars, el yacimiento de gas más grande del mundo, asegurando que "no sabía nada". El mandatario ha descartado más bombardeos de este tipo a no ser que Irán tome más represalias contra el sistema energético de los países del Golfo Pérsico.
La República Islámica, tras denunciar el ataque, lanzó misiles contra el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan. La empresa petrolera QatarEnergy ha confirmado "daños considerables" y varios incendios.
Statement from President Trump on South Pars Gas Field: pic.twitter.com/YrjhDdGTxP— The White House (@WhiteHouse) March 19, 2026
Trump, que también ha desmarcado a Qatar del bombardeo israelí, ha amenazado con "volar por los aires la totalidad" de South Pars con "una fuerza y potencia que Irán jamás ha visto", pese a que esta escalada ha propiciado un nuevo repunte de los precios mundiales del petróleo.
QatarEnergy’s Ras Laffan Industrial City to the north of Doha, Qatar's main site for the production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, as well as the largest export terminal for LNG in the world, has been heavily targeted tonight by ballistic missiles fired by Iran.… pic.twitter.com/Ax9WaOjDAK— OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026