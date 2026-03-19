Guerra de Irán contra Israel y EEUU, en directo

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha confesado que la Administración Trump valora la posibilidad de levantar próximamente las sanciones al petróleo iraní que se encuentra ya en buques de carga, que ascendería a 140 millones de barriles. La decisión, similar a la adoptada con Rusia hace unos días, es un nuevo intento de la Casa Blanca para tratar de controlar el incremento del precio de la energía por su guerra en Irán y garantizar las reservas mundiales.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, esta semana en París. Abdul Saboor Reuters

"En los próximos días, podríamos levantar las sanciones al petróleo iraní que está en el mar. Son unos 140 millones de barriles", ha afirmado Bessent en una entrevista con al cadena Fox Business Network.

"En esencia, utilizaremos el petróleo iraní contra los iraníes para mantener el precio [del petróleo] bajo durante los próximos 10 o 15 días mientras continuamos con la campaña militar", ha desgranado.