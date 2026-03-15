Taiwán en alerta después de detectar a 26 aeronaves de guerra de China amenazando su espacio aéreo

El nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te, durante su discurso inaugural este lunes.

Las claves nuevo Generado con IA Taiwán ha detectado 26 aeronaves militares chinas operando cerca de la isla durante el fin de semana, según su Ministerio de Defensa. 16 de las aeronaves chinas cruzaron la línea media del Estrecho de Taiwán, penetrando en zonas aéreas del norte, centro y suroeste de la isla. También se registró la presencia de siete buques de guerra chinos en aguas próximas a Taiwán durante el mismo periodo. Pekín ha intensificado la presión militar sobre Taiwán, enviando repetidamente aeronaves y buques militares como parte de una campaña de intimidación.

Taiwán ha detectado 26 aeronaves militares chinas operando en los alrededores de la isla a lo largo de este fin de semana, según el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés.

La principal amenaza ha sido que 16 de ellas han cruzado la línea media del Estrecho de Taiwán, y han penetrado a zonas aéreas próximas al norte, centro y suroeste del territorio.

Las incursiones se han producido entre las 6:00 del viernes y 6:00h del sábado. Un periodo durante el cual se ha detectado siete buques de guerra chinos en aguas cercanas a la isla.

16 naves en el Estrecho

Una de las cosas que más preocupa a Taiwán es que 16 de las aeronaves han atravesado la línea media del Estrecho.

Esta era una frontera no oficial que durante décadas ha ido funcionando como una línea de separación tácita entre ambos lados.

Así, estas aeronaves han penetrado zonas del norte, centro y suroeste de la zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Taiwán.

Esta es la mayor cifra de aeronaves chinas que Taiwán ha detectado desde el pasado 25 de febrero. En ese momento el Ministerio de Defensa taiwanés informó de la presencia de 30 naves.

Para Pekín esto fue en ese momento una "patrulla conjunta de preparación para el combate".

Aunque es cierto que, entre finales de febrero y comienzos de marzo, Taiwán registró una actividad aérea china mucho menor de lo habitual, con varios días sin incursiones.

Presión militar

La clave detrás de las incursiones que se están produciendo por parte de China en Taiwán es el derecho histórico que consideran que tienen sobre la isla cuya soberanía no se le ha reconocido.

Sin embargo, el Gobierno taiwanés sostiene que la isla es un territorio autónomo con su propio sistema político y militar.

Así, en los últimos años se ha visto como Pekín ha ido incrementando la presión militar mediante el envío de aeronaves de manera reiterada.

Pero no solo eso, han ido mandando buques de guerra a las inmediaciones de la isla.

Una estrategia que Taipéi denuncia como parte de una campaña de intimidación destinada a desgastar a sus fuerzas armadas y reforzar sus reclamaciones territoriales.