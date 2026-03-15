En la decimoquinta jornada de hostilidades, el conflicto en Oriente Próximo se recrudece. Una milicia proiraní en Irak se ha atribuido la responsabilidad de un ataque contra un avión cisterna estadounidense que resultó en la muerte de seis tripulantes. Paralelamente, el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó el fallecimiento de un soldado de su país en una base situada al norte del territorio iraquí.
El recrudecimiento del conflicto coincide con la incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo líder supremo de Irán, Motjaba Jamenei.
El entorno de Trump prepara el terreno para dar por terminada la guerra en Irán, cantar victoria y frenar su caída en los sondeos
¿Está vivo Mojtaba Jamenei? ¿Está en coma? ¿Ha perdido una pierna? Qué sabemos y qué no del nuevo líder supremo de Irán
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Defensa reubica "temporalmente" a las fuerzas especiales destacadas en Irak por la guerra
El "deterioro de la situación de la seguridad" y "la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados" han obligado al Ministerio de Defensa a "reubicar" al Grupo de Operaciones Especiales encuadrado en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh (SOTG) en Irak.
"España ha determinado la reubicación temporal del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak" ante el deterioro de la situación a causa de la guerra en Irán, señala una nota del Ministerio.
"Todos los militares del SOTG, encuadrados en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh ya se encuentran en lugares seguros" a la espera "de la evolución de la situación", añade.
"Este re-despliegue se ha realizado en estrecha coordinación y colaboración con las autoridades iraquíes, contando con el apoyo de la Coalición y manteniendo siempre informados a nuestros países amigos y aliados", añade el comunicado de Defensa.
"El compromiso de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak permanecen inalterables, pero la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona obligan a tomar esta decisión para garantizar la protección de nuestras fuerzas", concluye.
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Irán reanuda sus ataques a Israel mientras la Guardia Revolucionaria amenaza de muerte a Netanyahu
Israel responde con una nueva operación militar a gran escala contra el oeste de Irán.
Las autoridades iraníes especulan que EEUU está preparando un atentado de falsa bandera "similar al 11-S" para culpar a Teherán.
Irán ha lanzado esta mañana una nueva remesa de proyectiles contra el sur y el centro de Israel que ha sido respondida por el Ejército israelí con el anuncio de otra operación militar contra objetivos en el oeste de la república islamica, sin que por el momento se tenga constancia de víctimas en ninguno de estos escenarios.
Los proyectiles iraníes han ido dirigidos en particular contra la ciudad portuaria de Eliat, en el sur del país, y de momento hay constancia de impactos y del derribo de un misil con munición de racimo, sin más detalles, según ha informado el Ejército al 'Times of Israel'.
Mientras, Fuerza Aérea israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques aéreos "extensos" en el oeste de Irán, según ha anunciado el propio Ejército israelí, en ataques "dirigidos contra instalaciones de infraestructura del régimen iraní".
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Bahréin afirma haber interceptado 125 misiles y 211 drones desde el inicio de la guerra con Irán
Bahréin afirma que sus defensas aéreas han interceptado 125 misiles y 211 drones desde que comenzó la guerra con Irán.
Esta pequeña nación insular, sede de la Quinta Flota de la Armada estadounidense, ha sido una de las más afectadas por los ataques iraníes, que han alcanzado puertos, un hotel, una refinería y una planta desalinizadora de agua.
Al menos una persona ha muerto en los ataques.
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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dice a Francia que los países deben abstenerse de intensificar el conflicto
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán le dijo a su homólogo francés que los países deben abstenerse de cualquier acción que pueda intensificar el conflicto en Oriente Medio, según declaró Abbas Araqchi en comentarios publicados en su cuenta de Telegram el domingo.
Esto se produce después de que el presidente estadounidense Donald Trump pidiera a varios Estados, incluida Francia, que desplegaran buques para ayudar a garantizar la seguridad del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, que ha sido bloqueado por Irán tras los ataques estadounidenses e israelíes en su territorio.
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El petróleo está a punto de experimentar nuevas subidas a medida que el conflicto en Oriente Medio amenaza las instalaciones de exportación
El petróleo se encarece aún más por el conflicto en Oriente Medio, que amenaza las exportaciones clave y dispara los futuros del crudo. Los ataques a infraestructuras energéticas, como refinerías y plantas de GNL en el Golfo, junto al cierre parcial del Estrecho de Ormuz —por donde pasa el 20 % del suministro mundial—, impulsan subidas del WTI hasta un 22 % reciente, superando los 111 dólares por barril, y del Brent por encima de los 92 dólares. Países como Qatar y Arabia Saudita han paralizado la producción, agravando el riesgo de interrupciones globales.
Los mercados anticipan más alzas si la tensión persiste, con analistas previniendo Brent en 100 dólares ante un bloqueo prolongado de Ormuz. Esto tensa la inflación mundial y encarece combustibles, aunque genera oportunidades para exportadores como Argentina. Mientras Israel e Irán escalan ataques, los comerciantes valoran un conflicto que ya acumula un 36 % de subida semanal.
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España condena la "dramática" situación en el Líbano y pide a Israel y Hezbolá que cesen sus bombardeos
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado este domingo la "dramática" situación que atraviesa Líbano, de nuevo escenario de cruces de ataques entre Israel y las milicias chiíes de Hezbolá, con la guerra de Irán como telón de fondo, que ha dejado desde principios de mes más de 820 muertos en suelo libanés, según sus autoridades.
"La dramática situación en Líbano es inaceptable. El pueblo libanés es víctima de una guerra ajena. Israel debe cesar los bombardeos y Hezbolá, el lanzamiento de misiles", ha manifestado Albares en un mensaje publicado en redes sociales.
El ministro ha aprovechado también para denunciar las "desproporcionadas órdenes de evacuación" publicadas por Israel para la población del sur de Líbano, parcialmente ocupado por el Ejército israelí desde el estallido en 2023 de la guerra de Gaza.
La dramática situación en Líbano es inaceptable. El pueblo libanés es víctima de una guerra ajena. Israel debe cesar los bombardeos y Hezbolla el lanzamiento de misiles. (1/4)— José Manuel Albares (@jmalbares) March 15, 2026
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Trump cree que "las condiciones aún no son lo suficientemente buenas" para alcanzar un acuerdo con Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido este sábado que no cree posible llegar a un acuerdo con las autoridades iraníes, alegando que los términos del mismo "aún no son lo suficientemente buenos", pese a afirmar que Teherán sí está listo para negociar un alto el fuego que ponga fin a la escalada regional a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
"Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", ha expresado el mandatario norteamericano en una entrevista concedida a la televisión estadounidense NBC, en la que ha matizado que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser "muy sólida".
Si bien el inquilino de la Casa Blanca no ha revelado cuáles serían los términos de un posible alto el fuego en Oriente Próximo, ha señalado que el compromiso por parte de Irán de "abandonar por completo cualquier ambición nuclear" formaría parte del acuerdo.
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La guerra en Oriente Próximo y su derivada económica, en el centro del próximo Pleno de control del Congreso
La evolución de la guerra en Oriente Próximo y sus previsibles consecuencias financieras serán el eje central de la sesión de control al Gobierno el próximo miércoles.
Tanto la oposición, encabezada por el PP, como los socios habituales del Ejecutivo, pedirán explicaciones al presidente Pedro Sánchez y a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
El objetivo de los grupos parlamentarios es conocer qué hoja de ruta está diseñando el Gobierno para mitigar los daños económicos que se dan por seguros en caso de que el conflicto bélico se prolongue en el tiempo.
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España condena una "dramática" situación en Líbano y pide a Israel y Hezbolá que cesen sus bombardeos
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado este domingo la "dramática" situación que atraviesa Líbano, de nuevo escenario de cruces de ataques entre Israel y las milicias chiíes de Hezbolá, con la guerra de Irán como telón de fondo, que han dejado desde principios de mes más de 820 muertos en suelo libanés, según sus autoridades.
"La dramática situación en Líbano es inaceptable. El pueblo libanés es víctima de una guerra ajena. Israel debe cesar los bombardeos y Hezbolá, el lanzamiento de misiles", ha manifestado Albares en un mensaje publicado en redes sociales.
El ministro ha aprovechado también para denunciar las "desproporcionadas órdenes de evacuación" publicadas por Israel para la población del sur de Líbano, parcialmente ocupado por el Ejército israelí desde el estallido en 2023 de la guerra de Gaza.
Albares ha recordado que la protección de los civiles es una cuestión "prioritaria", de ahí que "España refuerza la ayuda humanitaria de alimentos, material sanitario y de refugio a Líbano".
El ministro ha saludado a un gobierno libanés que está haciendo "lo imposible" para garantizar la seguridad de la población, y reiterado el apoyo de España a las autoridades en sus iniciativas para lograr el desarme de Hezbolá.
"La soberanía e integridad territorial de Líbano son vitales. Las Fuerzas Armadas Libanesas deben poder asegurar el monopolio de la fuerza por el Estado. La extensión de la guerra no trae seguridad, sólo más violencia y sufrimiento", explica el ministro.
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Irán asegura que no está atacando civiles en la región y acusa a EEUU e Israel de operar bajo bandera falsa
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado que todos los ataques desencadenados por su país en países de la región han ido dirigidos específicamente contra objetivos militares, principalmente estadounidenses, y que tanto Estados Unidos como Israel están efectuando operaciones bajo falsa bandera para culpar a la república islámica de bombardear a la población civil.
En una entrevista con el diario árabe Al Araby Al Jadeed, Araqchi precisa que Estados Unidos ha desarrollado un avión no tripulado que funciona y se identifica exactamente igual que el tradicional dron 'Shahed' iraní."A través de este dron, Estados Unidos e Israel atacan objetivos a países árabes.
Israel estaría también detrás de estos ataques para deteriorar las relaciones entre Irán y estos países, porque nosotros, hasta el momento, no hemos atacado ninguna zona civil o residencial de la región", ha asegurado.Araqchi, de hecho, se ha declarado dispuesto a formar parte de cualquier comisión investigadora que decidan formar los países árabes para dilucidar estos ataques cuando termine el conflicto.
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Japón liberará reservas de petróleo mientras EEUU insta a comprar productos estadounidenses
Japón planea comenzar a liberar petróleo de sus reservas el lunes para mitigar el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, un crudo recordatorio de la crisis petrolera de hace medio siglo que llevó a Tokio a crear reservas.
A medida que los precios de la gasolina en todo Japón comenzaron a subir debido a que la guerra interrumpía el suministro procedente del estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, Tokio se comprometió a liberar una cifra récord de 80 millones de barriles de petróleo, lo que supone unos 45 días de suministro para esta nación con escasos recursos.
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Irán anuncia ataques con misiles y drones contra fuerzas de EEUU en Emiratos Árabes Unidos y objetivos israelíes
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán ha reivindicado este domingo el lanzamiento de diez misiles y un número no especificado de drones contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en la base aérea de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, según han informado las agencias de noticias iraníes.
El IRGC ha detallado en un comunicado recogido por la agencia Fars que la operación ha tenido también como objetivo los centros de mando y control regionales y la gestión del frente interno del régimen israelí, en un ataque simultáneo a instalaciones vinculadas con Estados Unidos e Israel.
El departamento de relaciones públicas del IRGC ha indicado que esta acción se ha llevado a cabo "en honor a la memoria de los 84 mártires de la oprimida Náv Dana de la Armada de la República Islámica de Irán", y que ha indicado que se han empleado misiles hipersónicos y drones "con capacidad destructiva".
De acuerdo con el mencionado comunicado, los blancos atacados en la base de Al Dhafra habrían servido como apoyo informativo en la planificación de operaciones contra Irán.La nota agrega --y así lo recogen las agencias iraníes-- que, "con la gracia de Dios, los continuos y aplastantes ataques contra los objetivos de los centros e intereses de Estados Unidos y el régimen sionista continuarán con mayor poder y alcance hasta que el agresor se rinda y sea castigado".
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La Inteligencia ucraniana apunta que Rusia estaría ayudando a Irán a atacar objetivos de EEUU en Oriente Próximo
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado este viernes que la Inteligencia de Ucrania sospecha que el Kremlin estaría ayudando a Irán en sus ataques contra objetivos estadounidenses en Oriente Próximo, en el marco de la escalada regional a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
"Mi Inteligencia me ha dicho que creen que (Rusia) comparte información, inteligencia, con el régimen iraní. Les ayudan", ha aseverado Zelenski tras recordar que previamente ha habido indicios de colaboración entre Rusia e Irán.
"Rusia ya proporcionó drones, los Shahed, (a las fuerzas iraníes). Construyeron y produjeron muchos drones y se los entregaron", ha señalado.
En esta línea, el mandatario ucraniano ha asegurado tener "pruebas al 100% de que el régimen iraní los utilizó (los drones rusos) contra bases estadounidenses y contra los aliados (de Ucrania) en Oriente Próximo".
Es decir, "contra los vecinos de Irán" en la región.Así las cosas, Zelenski ha advertido de que al igual que Europa y Estados Unidos "pueden ayudar a Ucrania con Inteligencia" en su guerra con Rusia, "Rusia puede ayudar al régimen iraní". "Así que es un hecho, y como puede ver, no es un gran secreto", ha sentenciado.
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Corea del Sur revisará "exhaustivamente" la solicitud de Trump de enviar buques de guerra a Ormuz
Igual que Tokio, otro de los países a los que reclamó Trump que enviara buques al estrecho de Ormuz ha respondido.
Esta madrugada, la oficina presidencial de Corea del Sur dijo el domingo que revisará cuidadosamente los llamamientos del presidente estadounidense Donald Trump a los aliados para que envíen buques de guerra para asegurar el estrecho de Ormuz.
"Mantendremos una estrecha comunicación con Estados Unidos sobre este asunto y tomaremos una decisión tras una revisión exhaustiva", indicó la oficina en un comunicado.
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Tokio no descarta enviar buques de guerra a Ormuz, pero pide "cautela"
Un alto cargo del partido gobernante japonés dijo este domingo que Tokio no descarta enviar buques de guerra a defender el estrecho de Ormuz, como ha pedido el presidente estadounidense, Donald Trump, pero dejó claro que el país debe considerar la posibilidad con "cautela".
"Legalmente, no descartamos la posibilidad de emitir una orden de seguridad marítima en virtud del artículo 82 de la Ley de las Fuerzas de Autodefensa, pero dado el conflicto en curso, debemos tomar una decisión con cautela", advirtió el jefe del consejo de políticas del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Takayuki Kobayashi, durante un programa en la televisión pública NHK.
Kobayashi aseguró que el listón para el envío de buques de guerra a Ormuz "es muy alto", y destacó su deseo de que el Gobierno japonés "considere con tranquilidad" cómo puede evolucionar la situación en Oriente Medio para tomar medidas apropiadas.
Es la primera reacción de un alto cargo japonés después de que Trump dijera el sábado en redes sociales que espera que "muchos países" envíen "buques de guerra" al estrecho de Ormuz, entre ellos Japón, para mantenerlo "abierto y seguro", tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.
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Trump advierte de más ataques contra la isla iraní de Jark y presiona a sus aliados en el estrecho de Ormuz
Donald Trump ha pedido públicamente a sus aliados que envíen buques de guerra para asegurar el estrecho de Ormuz, en plena escalada belica con Irán y sin señales de alto el fuego en el horizonte. Teherán ha advertido de que intensificará sus represalias tras los bombardeos estadounidenses contra su infraestructura energética, mientras presume de capacidad para bloquear este paso clave para el petróleo y el gas, lo que mantiene disparados los precios de la energía a nivel global. El presidente estadounidense insiste en que “los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz” deben “ocuparse” de esa ruta marítima, con Washington coordinando la operación.
Sobre el terreno, la guerra entra en su tercera semana con ambas partes atrincheradas y sin avances diplomáticos. La Administración Trump ha rechazado los intentos de socios de Oriente Medio de abrir una negociación, mientras Irán descarta cualquier alto el fuego hasta que cesen los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel. En paralelo, Irán mantiene sus ataques con drones y misiles: ha golpeado un importante centro energético en Emiratos Árabes y el embajador estadounidense en Bagdad ha sido blanco de un ataque con misiles, lo que ha llevado a Washington a pedir a sus ciudadanos que abandonen Irak.
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Israel anuncia más de 720 millones adicionales para "adquisición urgente y esencial de material de Defensa"
El Gobierno israelí ha aprobado este sábado por la noche la concesión 2.600 millones de séqueles adicionales (cerca de 723 millones de euros) para la “adquisición urgente y esencial de material de Defensa”, en el marco de los últimos cruces de ataques entre Irán y Líbano.
“(Se decide) asignar un total de 2.600 millones de séqueles al Ministerio de Defensa en 2026 para la adquisición urgente y esencial de material de Defensa para las necesidades de gestión del combate”, reza un comunicado del Ejecutivo recogido por medios israelíes en el que se esgrime como justificación de esta medida “el estado de emergencia en que se encuentra Israel” y la “necesidad urgente e inmediata” de dar una “respuesta operativa” a la intensidad de los combates actuales.
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La OMS denuncia el asesinato de 14 sanitarios en el sur de Líbano en menos de 24 horas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denunciado el asesinato de 14 trabajadores sanitarios en el sur de Líbano en las últimas 24 horas.
La organización ha afirmado que 12 médicos, paramédicos y enfermeros perdieron la vida en un ataque perpetrado a última hora del viernes contra un centro de atención primaria de Bourj Qalaouiyeh. Apenas unas horas antes, dos paramédicos perdieron la vida en ataques contra un centro sanitario en Al Sowana. “Estos incidentes ponen de relieve el continuo ataque al sistema sanitario de Líbano”, ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Desde el 2 de marzo, cuando empezó el nuevo enfrentamiento armado entre la milicia chií Hezbolá e Israel, vinculado con la guerra en Irán, la OMS ha verificado 27 ataques contra la atención sanitaria en Líbano, en los que han muerto 30 personas y 35 han resultado heridas.
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La embajada de Estados Unidos insta a los estadounidenses a abandonar Irak
"Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irak de inmediato", dijo la embajada de Estados Unidos en Bagdad en una alerta de seguridad actualizada el sábado, tras un segundo ataque con misiles durante la noche contra el edificio de la embajada estadounidense.
"Se insta encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses que opten por permanecer en Irak a que reconsideren su decisión, a la luz de la importante amenaza que representan los grupos terroristas paramilitares alineados con Irán", declaró la embajada.
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La Guardia Revolucionaria Iraní advierte a Estados Unidos que traslade las industrias fuera de la región
La Guardia Revolucionaria Iraní advierte a Estados Unidos que traslade las industrias fuera de la región e insta a la población a alejarse de las fábricas en las que EEUU tiene acciones, según informan los medios estatales iraníes, tras los ataques aéreos contra fábricas iraníes.