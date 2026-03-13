El decimocuarto día de guerra continúa con una ampliación del conflicto en Oriente Próximo. Una milicia proiraní en Irak ha reivindicado un ataque a un avión cisterna de EEUU que ha dejado a 6 tripulantes muertos y Emmanuel Macron ha confirmado la muerte de un soldado francés en una base en el norte de Irak.

El recrudecimiento del conflicto que coincide con la incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo líder supremo de Irán, Motjaba Jamenei.

