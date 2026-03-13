El decimocuarto día de guerra continúa con una ampliación del conflicto en Oriente Próximo. Una milicia proiraní en Irak ha reivindicado un ataque a un avión cisterna de EEUU que ha dejado a 6 tripulantes muertos y Emmanuel Macron ha confirmado la muerte de un soldado francés en una base en el norte de Irak.
El recrudecimiento del conflicto que coincide con la incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo líder supremo de Irán, Motjaba Jamenei.
El Ejército israelí asegura haber atacado más de 200 objetivos en Irán durante el día de ayer
El Ejército israelí asegura haber atacado unos 200 objetivos en el centro y el oeste de Irán en el día de ayer, entre los que se encuentran lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa antiaérea y sitios de producción de armamento. En un vídeo compartido en redes sociales se pueden observar algunos de estos bombardeos.
The Israeli Air Force struck over 200 targets in western and central Iran over the past day, the military says.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 13, 2026
The IDF says that among the targets were ballistic missile launchers, air defense systems, and weapon production sites. pic.twitter.com/q9DDRIY85P
En la mañana de este viernes, las explosiones provocadas por los misiles israelíes, "muy seguidas y potentes" según un corresponsal de la agencia Efe, se han seguido registrando en ciudades como Teherán.
Trump avanza intensos bombardeos sobre Irán: "Ya veréis lo que le ocurre hoy a estos canallas trastornados"
Donald Trump ha avisado a través de las redes sociales que se viene un día intenso de bombardeos sobre Irán. "Ya veréis lo que le ocurre hoy a estos canallas trastornados", ha avanzado en un mensaje publicado en el Truth Social en el que ha insistido en que EEUU está "destruyendo, militar y económicamente" al régimen de los ayatolás.
"La Armada de Irán ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido aniquilados de la faz de la tierra. Tenemos una potencia de fuego sin parangón, munición ilimitada y mucho tiempo", ha asegurado.
Un grupo iraquí respaldado por Irán se atribuye la responsabilidad del derribo de un avión militar de EEUU con 6 muertos
La Resistencia Islámica en Irak, que agrupa a facciones armadas respaldadas por Irán , se atribuyó la responsabilidad del derribo de un avión de reabastecimiento militar estadounidense en el oeste de Irak el jueves que según EFE mató a 6 tripulantes.
El grupo dijo en un comunicado que había derribado el avión KC-135 "en defensa de la soberanía y el espacio aéreo de nuestro país".
EEUU autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la medida en su cuenta de X y estimó que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia, según informa Efe.
Bessent detalló que las exenciones a las sanciones que permitirán la venta y entrega a nivel mundial de todo el petróleo ruso actualmente cargado en buques estará vigente unicamente hasta el 11 de abril.