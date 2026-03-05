El presidente de Israel acusa a Sánchez de "estar jugando a un juego extraño e incomprensible" y de incumplir con la OTAN

Las claves nuevo Generado con IA El presidente de Israel, Isaac Herzog, acusa al Gobierno de España de jugar un "juego extraño e incomprensible" en relación a la guerra contra Irán. Herzog critica que España no respalda a Israel en la campaña conjunta con Estados Unidos frente a Irán. El mandatario israelí sostiene que España incumple su papel como miembro de la OTAN y la Unión Europea al no apoyar a Israel en este conflicto.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este jueves que el Gobierno de España "está jugando un juego extraño e incomprensible" en la guerra contra Irán y le acusó de incumplir "su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea".

"En este momento recordamos y vemos qué países se unen a la campaña. Quiénes nos respaldan, quiénes se comunican y nos apoyan, y también vemos a países como España", dijo durante una visita a una sede de los Bomberos.

Para el mandatario, es importante observar qué países respaldan a Israel en la campaña que ha iniciado junto a EEUU contra Irán y cuáles, como España, no lo hacen.

En opinión del jefe de Estado, miembro del partido de centroizquierda Los Demócratas, España "no solo incumple su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, que debería haberse enfrentado al imperio del mal hace mucho tiempo, sino que, de alguna manera, está jugando un juego extraño e incomprensible".

