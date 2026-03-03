El cuarto día de guerra ha comenzado con nuevos ataques del Ejército de Israel contra Teherán y Beirut, después de que Hezbolá anunciara el envío de drones contra una base israelí.
Esta madrugada, la Embajada de EEUU en Arabia Saudí ha sufrido un ataque con dos drones presuntamente vinculados a Irán. La evolución de la guerra confirma que el confilcto se expande por todas la región del Golfo Pérsico.
🔴 Trump planea que la guerra en Irán dure "cuatro o cinco semanas" pero dice tener "la capacidad de ir mucho más allá"
🔴 Macron anuncia que aumentará el número de cabezas nucleares que posee Francia: "Para ser temidos hay que ser poderosos"
🔴 La guerra de Irán alcanza las puertas de la UE: Grecia envía fragatas y cazas a Chipre ante los ataques de Teherán
El embajador de Irán ante la ONU advierte de que, si continúa la guerra, no habrá ninguna negociación
El Representante permanente de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró este martes que su país no tiene intención alguna de negociar mientras continúen los ataques israelíes y estadounidenses, y recalcó que “el único lenguaje posible con Estados Unidos en este momento es el de la defensa”.
En rueda de prensa, el diplomático afirmó que “no ha habido ningún acercamiento al presidente de Estados Unidos ni contacto alguno por nuestra parte”, desmintiendo así las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre supuestos intentos iraníes de entablar conversaciones para detener los ataques.
Además, ha criticado la postura de Europa ante el conflicto. "Lamentablemente un gran número de ellos no ha condenado la agresión y algunos incluso han intentado justificarla".
En paralelo, agregó que las autoridades iraníes ya han advertido que "cualquier país europeo que participe en hostilidades contra Irán o se implique en ataques militares, será considerado como parte en la guerra, con todas las consecuencias que ello implica".
Donald Trump asegura que es “demasiado tarde” para abrir un diálogo con Irán, dos días después de decir que lo había aceptado
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que ya "es demasiado tarde" para entablar discusiones con Irán, aunque Teherán busque un diálogo, a pesar de que hace dos días, en una entrevista con The Atlantic, se abrió a negociar con Irán para poner fin a la guerra.
"Quieren hablar. Dije: '¡Demasiado tarde!'", escribió Trump en su red Truth Social junto a un artículo de opinión favorable a los ataques, publicado en The Washington Post.
La declaración se produce tan solo dos días después de afirmar que había aceptado dialogar con Irán, en medio de los bombardeos estadounidenses e israelíes que mataron a la mayoría de los líderes de la república islámica.
"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo ya no existen", ha rematado Trump.
El ejército israelí anuncia que ha lanzado un ataque "a gran escala" sobre Teherán
Las Fuerzas Armadas de Israel han anunciado una nueva ofensiva aérea "a gran escala" contra el régimen iraní. El anuncio realizado en redes sociales ha coincidido casi en el tiempo con la nuevas explosiones que han sacudido Teherán, según periodistas de AFP.
Emmanuel Macrón pronunciará esta noche un discurso a la nación tras la escalada en Oriente Medio
El Edificio de la Asamblea de Expertos de Irán, derribado tras un ataque aéreo
El Edificio de la Asamblea de Expertos de Irán, situado en la ciudad de Qom al sur de Teherán, quedó completamente derribado tras un ataque aéreo, según informaron medios estatales iraníes.
El inmueble, que es utilizado por el cuerpo responsable de elegir al próximo líder supremo del país, resultó destruido en los bombardeos en curso en el marco del conflicto que ha escalado en la región.
Centenares de personas despiden en Irán a los 165 muertos en el ataque a escuela infantil
Miles de iraníes despidieron hoy a 165 niñas, maestros y padres que murieron el sábado en un ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa.
Participaron en el acto entre llantos y lágrimas, portando fotografías de las niñas y cargando los féretros de madera cubiertos con banderas de Irán, que fueron enterrados en más de un centenar de tumbas excavadas en una amplia zona del cementerio de la localidad.
El funeral y la ceremonia de entierro de las víctimas mortales del ataque comenzó en la plaza de los Mártires de la ciudad de Minab.
El sábado, la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, situada en la provincia de Hormozgan, fue atacada en un incidente que Irán calificó de “acto bárbaro” y del que responsabilizó a Israel. El Alto Comisionado de la ONU ya ha solicitado que sea investigado como posible crimen de guerra.
Bruselas señala que Chipre no ha pedido activar cláusula de defensa mutua tras drones
La Comisión Europea ha señalado este martes que Chipre no ha pedido activar la cláusula europea de defensa mutua después del ataque en la madrugada del lunes de un dron iraní en una base británica al este de la isla, que produjo daños leves, y otros impactos de naves no tripuladas ese mismo día.
"No se ha discutido específicamente sobre la activación de la cláusula de defensa mutua", dijo la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria del ejecutivo comunitario, al ser preguntada por este tema. En paralelo, la portavoz añadió que Bruselas entiende que lo ocurrido "implicó un ataque contra la base británica" y que "parece evidente que la República de Chipre no era el objetivo".
Precisó que si esa cláusula mutua se activara en algún momento, "correspondería a los Estados miembros de la UE o, en este caso, al Estado miembro de la UE víctima del supuesto ataque, realizar la evaluación legal y política necesaria antes de activar la cláusula".
El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece que, si un país de la Unión es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia "con todos los medios a su alcance".
La OTAN afirma que España ofrece un "apoyo habilitador" en temas logísticos en la campaña contra Irán
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha querido destacar el "apoyo habilitador clave" que están proporcionando aliados como España a Estados Unidos pese a que no forme parte de la campaña de bombardeos contra Irán.
"Lo que estamos viendo es que muchos aliados están proporcionando un apoyo habilitador clave que no forma parte de la campaña, pero que tiene que ver con el acceso logístico. Por ejemplo, el sistema Patriot español en Turquía", ha explicado Rutte durante una rueda de prensa en Skopje tras ser preguntado por el rechazo de España a apoyar la campaña militar contra Irán.
Albares confirma que no hay ningún español fallecido ni herido en los ataques contra Irán
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, confirma que ningún español ha fallecido ni ha sido herido en los ataques contra Irán y señala que las embajadas de Oriente Medio están trabajando las 24 horas y están disponibles.
En estos momentos, más de 175 españoles vuelan desde Abu Dabi ya hacia España. Se espera que haya más vuelos en las próximas horas.
Además, el ministro anuncia que el Gobierno va a "reforzar los medios en las embajadas" y que ya prepara "posibles evacuaciones". En paralelo, informa de que se van a reforzar de manera inmediata las embajadas de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Omán. Se desplegará, además, un equipo diplomático en Baréin.
Irán insta al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir para frenar la guerra
Irán ha instado este martes al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar “con urgencia” para frenar la guerra con Israel y Estados Unidos. “El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un deber, si lo desea, puede actuar, porque no hay más obstáculo para la acción que su propia voluntad”, declaró el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, según ha avanzado la agencia AFP.
El conflicto, que comenzó el sábado con bombardeos estadounidenses e israelíes y en los que murió, entre otros, el líder supremo iraní Ali Khamenei, cumple este martes su cuarto día.
Desde entonces, Irán ha respondido con ataques contra bases norteamericanas en el Golfo y con el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí, en una escalada que mantiene en vilo a la comunidad internacional, debido a la posibilidad de que se produzca una escalada del conflicto e involucre a un mayor número de países de Oriente Medio.
Jameneí decidió conscientemente quedarse en su lugar de trabajo pese al riesgo
El fallecido líder supremo de Iran, Ali Khamenei, decidió conscientemente permanecer en su lugar de trabajo en Teherán pese al riesgo de un ataque, según afirmó este martes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei. El titular de la cartera de exteriores, aseguró que el ayatolá optó por quedarse “en el corazón de Teherán” aun sabiendo que se avecinaban bombardeos por parte de Israel y Estados Unidos.
El portavoz subrayó que no se trató de una negligencia en materia de seguridad, sino de una decisión deliberada. “Fue una elección consciente”, insistió, al tiempo que sostuvo que Jameneí “se sacrificó por Irán” y dio “una gran lección”, ya que, según sus palabras, los líderes suelen ser los últimos en ser detenidos o asesinados, “pero nuestro líder fue el primero”.
Irán confirmó el domingo la muerte del clérigo de 86 años y decretó 40 días de luto oficial. La Guardia Revolucionaria calificó su fallecimiento de “martirio” y afirmó en un comunicado que murió “a manos de los más terribles terroristas”. Jameneí ocupaba el cargo desde 1989, cuando sucedió a Ruhollah Khomeini tras su muerte.
Los medios israelíes reportan la muerte del nuevo ministro de Defensa iraní
La cadena israelí N12, ha adelantado que el nuevo ministro de defensa de Irán, Mayid Ibn al-Reza, ha muerto en los bombardeos realizados por Israel sobre Teherán, en la mañana del martes.
Irán nombró a Mayid Ibn al-Reza como nuevo encargado de la Defensa iraní después de la muerte de Aziz Nasirzadeh en los ataques de Israel y Estados Unidos del sábado.
El vicejefe de Comunicación e Información de la oficina del presidente, Mohammad Mahdi Tabatabaei, anunció el nombramiento de al-Reza como ministro interino este lunes.
Rusia dice que la guerra podría incitar a Irán a buscar armas nucleares
Rusia advirtió el martes que la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán podría tener el mismo resultado que ellos buscaban evitar, al incitar tanto a Irán como a sus vecinos árabes a buscar adquirir armas nucleares.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, citó la búsqueda de armas nucleares por parte de Irán -algo que Teherán niega- como una de las razones por las que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques el sábado que mataron al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, desencadenando una guerra que se ha extendido por todo el Medio Oriente.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que la consecuencia lógica sería que "surgieran fuerzas en Irán... a favor de hacer exactamente lo que los estadounidenses quieren evitar: adquirir una bomba nuclear. Porque Estados Unidos no ataca a quienes poseen bombas nucleares".
Última hora de la guerra | Ejército israelí publica orden de evacuación para 83 pueblos del sur del Líbano
El portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, publicó este martes una orden de evacuación para 83 localidades del sur del Líbano, en previsión de posibles ataques israelíes en la zona en medio de la escalada del conflicto con el grupo chií Hizbulá.
"Por su seguridad, deben evacuar sus hogares y mantenerse a al menos 1.000 metros de las aldeas. Cualquier persona que se encuentre cerca de los elementos, instalaciones y medios de combate de Hizbulá pone su vida en riesgo", recoge el mensaje militar.
La lista incluye 83 pueblos distribuidos mayormente entre las gobernaciones libanesas de Nabatieh y el Sur, principalmente en los distritos de Bint Jebeil, Maryayun, Tiro y Nabatieh.
Asimismo, el Ejército libanés se ha retirado de varias de sus posiciones en la frontera de facto con Israel, después de que las fuerzas israelíes decidieran tomar nuevas áreas del sur del Líbano, donde ya mantenían ocupadas varias colinas desde la última guerra.
Detenido en Atenas un hombre acusado de espiar para Irán una base de EEUU en Grecia
La Policía griega ha detenido a un hombre de nacionalidad georgiana sospechoso de espiar para Irán en la isla de Creta, en el extremo sureste del mar Mediterráneo, la base militar estadounidense de Souda, informó este martes la prensa local.
El diario Efsyn, que cita fuentes anónimas de los servicios de inteligencia helénicos (EYP), señala que el hombre se alojaba desde el pasado 10 de febrero en un hotel frente a la base naval y seis días más tarde pidió cambiarse a otra habitación, desde la que hay una mejor vista sobre la base.
Las primeras investigaciones indican que el detenido "tenía comunicación directa con interlocutores en Irán", señala el diario.
Última hora | Israel bombardea la radio Al Nour, de Hezoulá, después de alcanzar su televisión Al Manar
Israel bombardeó este martes las oficinas de la radio Al Nour, perteneciente al grupo chií libanés Hezbolá, en los suburbios meridionales de Beirut.
El Ejército israelí ha aumentado su capacidad militar en Líbano para frenar posibles ataques del grupo terrorista Xezbolá, según ha confirmado un portavoz castrense de Israel.
ONU exige una investigación del ataque a la escuela de Minab en Irán, un posible crimen de guerra
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación "rápida, imparcial y exhaustiva" del ataque a la escuela de Minab, en el sur de Irán, el primer día de la guerra de EEUU e Israel contra ese país, anunció la portavoz de su oficina Ravina Shamdasani.
"Decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador" de los últimos días, añadió este martes la portavoz.
Shamdasani recordó que los ataques dirigidos contra civiles o bienes de carácter civil, así como los indiscriminados, "pueden equivaler a crímenes de guerra", aunque señaló que todavía no se tienen informaciones completas sobre el ataque en Minab como para poder llegar a esa conclusión.
Israel bombardea la oficina presidencial y un complejo gubernamental en Teherán
El Ejército israelí bombardeó anoche un complejo gubernamental en el centro de Teherán, informó este martes en un comunicado, arrojando "decenas de municiones" contra la Oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales.
Además , el comunicado revela que "fueron atacados el complejo de reuniones del foro más importante del régimen, responsable de la toma de decisiones en materia de seguridad, así como el instituto de entrenamiento de oficiales militares iraníes, junto con otras valiosas infraestructuras".
-
Última hora | El número de muertos en Irán asciende a 787 personas
Según medios estatales iraníes, que citan a la Media Luna Roja, el número de fallecidos en Irán a causa de los ataques simultáneos de Estados Unidos e Israel ha subido a 787 personas.
Además, al menos 971 civiles han resultado heridos, incluidos 115 niños, mientras que otros 624 fallecimientos permanecen pendientes de confirmación y clasificación, de acuerdo con el último informe de la organización de derechos humanos HRANA.
La escalada bélica prosigue con ataques iraníes en todo el Golfo: Trump y Netanyahu asumen que la guerra puede durar más
Estados Unidos llevaba semanas reuniendo un inédito contingente militar en Oriente Próximo, pero la confirmación no oficial de que todo estaba a punto de saltar por los aires se registró el viernes, cuando la embajada en Jerusalén dio la orden de desalojar a todo el personal no imprescindible y a sus familiares. El ataque a Irán resultaba inminente y comenzó unas horas más tarde.
En poco más de tres días, la operación Furia Épica, con la que Administración Trump pretendía destruir los programas de misiles balísticos y nuclear y descabezar al régimen de los ayatolás, ha desatado un conflicto regional que sigue escalando. Teherán ha atacado esta madrugada con sus drones y proyectiles las delegaciones diplomáticas y bases militares de EEUU en Riad, Kuwait y Baréin. Los daños, por ahora, no están claros.