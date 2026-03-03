El Representante permanente de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró este martes que su país no tiene intención alguna de negociar mientras continúen los ataques israelíes y estadounidenses, y recalcó que “el único lenguaje posible con Estados Unidos en este momento es el de la defensa”.

En rueda de prensa, el diplomático afirmó que “no ha habido ningún acercamiento al presidente de Estados Unidos ni contacto alguno por nuestra parte”, desmintiendo así las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre supuestos intentos iraníes de entablar conversaciones para detener los ataques.

Además, ha criticado la postura de Europa ante el conflicto. "Lamentablemente un gran número de ellos no ha condenado la agresión y algunos incluso han intentado justificarla".

En paralelo, agregó que las autoridades iraníes ya han advertido que "cualquier país europeo que participe en hostilidades contra Irán o se implique en ataques militares, será considerado como parte en la guerra, con todas las consecuencias que ello implica".