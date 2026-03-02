- El conflicto se extiende con ataques en el Golfo y Líbano: la nueva cúpula de Irán desmiente que quiera negociar con Trump
- Las bolsas caen un 2% mientras el petróleo, el gas y el oro se disparan tras los ataques a Irán
- Francia, Alemania y Reino Unido se suman a la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán tras la falta de acuerdo en la UE
El Ejército israelí anuncia haber destruido 600 infraestructuras del régimen en Irán
Israel ha anunciado este lunes haber destruido aproximadamente 600 estructuras del régimen de Irán, entre objetivos de los líderes militares iraníes, municiones y sistemas de defensa.
Desde el inicio de la "Operación Furia Épica" llevada a cabo por parte de Estados Unidos e Israel, con un ataque a gran escala sobre Irán, se han movilizado a más de 100.000 reservistas, que han sido llamados de forma progresiva.
"Se han desmantelado aproximadamente 600 ubicaciones de infraestructuras terroristas del régimen iraní, utilizado 2.500 municiones (para ello) y movilizado a aproximadamente 110.000 reservistas", recoge el comunicado difundido por las fuerzas armadas israelíes.
Entre las 600 infraestructuras atacadas en Irán, que Israel atribuye al régimen de los ayatolás, se encuentran 20 objetivos para atacar a los líderes militares iraníes, 150 misiles balísticos y 200 sistemas de defensa aérea.
Putin y el rey de Baréin expresan preocupación por posible guerra a gran escala regional
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, expresaron este lunes en conversación telefónica su preocupación ante el riesgo de una guerra a gran escala en la región debido al conflicto en torno a Irán, que sacude la región desde este sábado.
"Se mantuvo un intercambio de opiniones sobre la escalada sin precedentes en torno a Irán como resultado de la agresión estadounidense e israelí, que está llevando a toda la región al borde de una guerra a gran escala con consecuencias impredecibles", señala el comunicado difundido por el Kremlin.
Ambas partes coincidieron en la necesidad de un cese rápido de las hostilidades "para evitar que la situación se descontrole por completo", a la vez que instaron a todas las partes involucradas a volver a la mesa de negociación.
Con anterioridad a esta llamada, Putin conversó telefónicamente con el líder de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, uno de los países aliados de Estados Unidos, que ha resultado atacado por parte de Irán. Tras esta conversación, ambos coincidieron también en la necesidad de un pronto alto al fuego para evitar una escalada en la región.
El Kremlin toma buena nota tras el "asesinato" de Jameneí en Irán
Rusia ha "tomado buena nota" del "asesinato" del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí. Así lo ha asegurado Dmitri Peskov, portavoz presidencial. "Estamos analizando y extrayendo las conclusiones correspondientes", recalcó durante una rueda de prensa.
El ayatolá era un estrecho aliado del líder ruso, Vladímir Putin, que ha calificado su muerte como un "asesinato", debido al vínculo que existía entre ambos líderes. Rusia recibió ayuda iraní con drones, munición y otros equipos militares en los primeros dos años de guerra en Ucrania.
La muerte del líder supremo iraní ha supuesto un golpe estratégico para Moscú y evoca en el Kremlin el precedente de 2011 en Libia, cuando Rusia no vetó en la ONU la zona de exclusión aérea que acabó con el derrocamiento y muerte de Muamar el Gadafi.
Putin, tras regresar al poder, endureció la represión interna y reforzó su política exterior para evitar nuevas caídas de aliados, interviniendo en Siria para sostener a Bachar al Asad y auxiliando al expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich. Sin embargo, desde 2024, ha visto la caída de Al Asad y la de Jameneí en Irán. En paralelo, desde el Kremlin crece la desconfianza con Donald Trump, tras el ataque a un aliado.
El jefe del Estado Mayor Conjunto confirma que la operación militar en Irán ser prolongará: "Solo hemos comenzado"
El general Dan Caine, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, ha afirmado que la operación contra Irán se encuentra en sus primeras etapas y que más fuerzas estadounidenses siguen llegando a Oriente Próximo, lo que sugiere una campaña prolongada. "Este trabajo apenas comienza y continuará", ha afirmado.
Estados Unidos prevé que se produzcan más bajas estadounidenses en la campaña contra Irán
El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, ha señalado que todo apunta a que habrá más bajas estadounidenses en la campaña contra Irán. "Prevemos sufrir más bajas", ha declarado en una conferencia de prensa este lunes.
Hasta ahora, el Pentágono ha confirmado la muerte de al menos cuatro soldados estadounidenses y ha señalado que otros cinco han resultado gravemente heridos como consecuencia de los ataques y represalias en la región-
Hegseth asegura que la guerra en Irán "no es Irak" y que no será "interminable"
"Esto no es Irak, esto no es una guerra sin fin", ha señalado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, durante una conferencia de prensa este lunes, en relación con los ataques lanzados en Irán el sábado.
En este sentido, Hegseth ha señalado que el objetivo es destruir los misiles, el Ejército y otras infraestructuras de seguridad de Teherán. "Los estamos atacando de manera quirúrgica, abrumadora y sin disculpas", ha concretado. j
El Centro de Mando EE.UU. anuncia la muerte de un cuarto militar
El Centro de Mando del Ejército de Estados Unidos ha anunciado este lunes desde Tampa (Florida) que ha muerto un cuarto militar estadounidense. El aviso indica que el militar había resultado herido de gravedad durante los ataques iniciales iraníes. Las identidades de los militares caídos en combate no se han hecho públicas todavía.
La víctima se suma a los tres militares estadounidenses que habían muerto en los ataques. El Pentágono oficializó este domingo que, además, cinco habían resultado gravemente heridos durante la operación Furia Épica. A través de una publicación en X, el Mando Central de EEUU (CENTCOM) añadió que otra parte de su equipo ha sufrido heridas leves por metralla y conmociones cerebrales.
CENTCOM Update— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
TAMPA, Fla. – As of 7:30 am ET, March 2, four U.S. service members have been killed in action. The fourth service member, who was seriously wounded during Iran’s initial attacks, eventually succumbed to their injuries.
Major combat operations continue and our…
Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU, sobre el ataque en Irán: "El mundo está mejor de esta manera"
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha comparecido este lunes para actualizar la situación en Oriente Próximo. Ha comenzado asegurando que "nosotros no empezamos esta guerra, pero con el presidente Trump, la estamos terminando".
En este sentido, ha señalado que durante "47 largos años", el régimen iraní ha librado una “guerra salvaje y unilateral contra Estados Unidos”.
Hegseth ha detallado que esto se ha llevado a cabo mediante la sangre de nuestro pueblo, coches bomba en Beirut, ataques con cohetes a nuestros barcos, asesinatos en nuestras embajadas y bombas en las carreteras de Irak y Afganistán".
Ha justificado la intervención militar afirmando que Irán tenía como objetivo desarrollar misiles nucleares. "El régimen iraní solo ha sembrado muerte y destrucción", ha subrayado.
"El mundo está mejor de esta manera", ha añadido. Además, ha defendido la postura del presidente Trump, asegurando que "siempre ha sido coherente" y destacando que "tiene agallas".
Sánchez rehúsa colaborar en la ofensiva contra Irán y Trump retira sus aviones cisterna de Rota y Morón mientras el conflicto se extiende
España ha rechazado prestar apoyo a la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, y se ha desmarcado de la posición adoptada por Francia, Alemania y Reino Unido. Estos estados miembros de la UE se han mostrado dispuestos a emprender incluso "acciones ofensivas proporcionales" en respuesta a los ataques de Teherán contra los países del golfo Pérsico y Chipre.
"Cada país toma sus decisiones en política exterior. España tiene una posición muy clara: la voz de Europa tiene que ser en estos momentos una voz de equilibrio y moderación, de trabajar por la desescalada y para que se regrese a las mesas de negociación”, ha dicho este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. "Una lógica de violencia como estamos viendo solo lleva a una espiral de violencia y acciones militares"
El conflicto en Irán tendrá pocos efectos en el suministro energético a España
El conflicto en Irán apunta a generar problemas de suministros energéticos en los mercados internacionales. Sin embargo, el Gobierno recuerda que España no debería sufrir demasiado por esta situación.
"El suministro energético de España se encuentra ampliamente diversificado: sólo del orden del 5% del petróleo y el 2% del gas español transita por el Estrecho de Ormuz", indica Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, en declaraciones a los medios.
"España está coordinada, además, con sus socios en el marco europeo y también en la Agencia Internacional de la Energía, monitorizando la situación y, si se estima necesario, también se pueden aplicar medidas", añade.
"En este contexto lo que se demuestra es la vulnerabilidad que supone la dependencia energética exterior para nuestra economía y que la apuesta española y la europea es la más acertada".
Maria Jesús Montero sobre las bases de Rota y Morón: "En ningún momento se ha activado" su uso para atacar Irán
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado este lunes que "en ningún momento se ha activado" el uso de las bases militares de Estados Unidos en Rota y Morón de la Frontera para apoyar acciones en el Golfo. Se refirió a la participación de las unidades destacadas en ambas localidades andaluzas en operaciones contra Irán.
Las declaraciones se produjeron como respuesta a los medios durante una visita institucional a Cantillana (Sevilla) para conocer las zonas del municipio gravemente afectadas por el último temporal. A la pregunta de si se van a "incrementar los niveles de seguridad de las bases militares en España", María Jesús Montero ha respondido que "no tenemos comunicación ninguna por parte de la embajada norteamericana ni ningún movimiento en relación con las bases".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró este fin de semana que "no podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio". En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien está siguiendo de cerca la "grave situación" tras los bombardeos de EEUU e Israel a Irán y ha pedido respeto al derecho internacional.
Ursula von der Leyen advierte: "La única solución duradera a la crisis en Irán es una solución diplomática"
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha llamado este lunes a una desescalada en el conflicto iniciado por Israel y Estados Unidos. Von der Leyen insiste en que "la única solución duradera a la crisis en Irán es una solución diplomática".
"Esto significa una transición creíble para Irán, el cese definitivo tanto de los programas nuclear como balístico y el fin de las actividades desestabilizadoras en la región", dijo a los periodistas en Bruselas.
La alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas, convocó este domingo a los ministros europeos a un Consejo de emergencia por videoconferencia tras el ataque por parte de Israel y EE. UU. a Irán: "Debemos trabajar arduamente para reducir la tensión y evitar que el conflicto se propague", declaró
La UE también pidió evitar una escalada que pueda amenazar "con consecuencias impredecibles, también en el ámbito económico", y recalcó la importancia de no interrumpir "vías marítimas críticas, como el estrecho de Ormuz".
Sánchez condena las acciones de Irán, Israel y Hezbolá y llama a detener la "espiral"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que se detenga de inmediato "la espiral" producida en Oriente Próximo tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán. También ha condenado las acciones de las últimas horas del régimen iraní y de la milicia chií Hezbolá, así como los ataques del Ejército israelí en Líbano.
"La violencia solo genera más violencia. Las bombas alcanzan objetivos militares, pero también calles, aeropuertos, colegios y hogares de civiles inocentes", ha denunciado en un mensaje en la red social X.
"Deben detener de inmediato esta espiral y volver al marco de la diplomacia y el diálogo", ha reclamado el jefe del Ejecutivo, en línea con el mensaje que ha estado trasladando el Gobierno desde el sábado, rechazando el "ataque unilateral" lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán así como la respuesta iraní a los mismos y reclamando la desescalada.
En las últimas horas Irán ha atacado Arabia Saudí, Baréin, Catar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait y Omán.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 2, 2026
Condenamos enérgicamente todos los ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de…
La Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber atacado la oficina de Netanyahu en Israel
La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este lunes que ha lanzado un ataque contra la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El ataque se ha producido como represalia a la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán. La Media Luna Roja ha anunciado 555 muertos, entre ellos el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.
En un comunicado reproducido por agencias y medios oficiales de Teherán y por la televisión pública iraní IRIB, se insiste en que "la oficina del criminal primer ministro del régimen sionista" y "la sede del comandante de la Fuerza Aérea" habrían sido "golpeados duramente" y que el "destino" de Netanyahu es incierto.
"El destino del primer ministro israelí está marcado por la incertidumbre", añade el comunicado. De momento, las autoridades israelíes no confirman daños ni víctimas asociadas a ese ataque concreto.
La comandancia del Ejército de EEUU confirma que los tres cazas sobre Kuwait fueron derribados por 'fuego amigo'
Comunicado de la comandancia del Ejército de Estados Unidos: A las 11:03 p. m., hora del Este, del 1 de marzo, tres aviones F-15E Strike Eagle de Estados Unidos que apoyaban la Operación Epic Fury cayeron sobre Kuwait a causa de un aparente incidente de fuego amigo.
Durante un combate activo —que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones—, los cazas de la Fuerza Aérea estadounidense fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes.
Las seis tripulaciones se eyectaron de forma segura, han sido recuperadas sin peligro y se encuentran en condición estable. Kuwait ha reconocido este incidente, y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso.
🙌🇺🇸🇰🇼 El tenso momento en el que un piloto de un caza F-15 de EEUU se rinde ante civiles de Kuwait tras ser derribado y lograr salvarse a tiempo: luego les brindaron ayuda— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) March 2, 2026
El Ministerio de Defensa kuwaití, a su vez, confirma que “diversos” aviones de combate de EE.UU. han… pic.twitter.com/WKj2NVIx9P
La causa del incidente está bajo investigación. Se dará a conocer información adicional a medida que esté disponible.
Israel anuncia que ha "eliminado" a dos oficiales de alto rango del Ministerio de Inteligencia de Irán
Un comunicado emitido este lunes por las Fuerzas de Defensa de Israel señala que dos oficiales de alto rango del Ministerio de Inteligencia iraní fueron "eliminados" durante la fase inicial de la operación 'León Rugiente'. Se trata de Sayed Yahya Amidi, viceministro de Inteligencia para Asuntos de Israel, y Jalal Pour Hossein, jefe de la División de Espionaje.
🔴ELIMINADOS: Miembros de alto rango del Ministerio de Inteligencia del régimen iraní.— FDI (@FDIonline) March 2, 2026
• Sayed Yahya Hamidi – Viceministro de Inteligencia para “Asuntos de Israel”, quien dirigía actividades terroristas contra judíos, actores occidentales y opositores al régimen en Irán y en el…
Irán denuncia un ataque este domingo a la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz
El embajador de Irán ante el el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Ali Reza Najafi, aseguró este lunes que Israel y EEUU han atacado de nuevo la planta de enriquecimiento en Natanz, en el centro de Irán.
En declaraciones ante la prensa en Viena, el diplomático dijo que "una vez más, atacaron las instalaciones nucleares pacíficas y salvaguardadas de Irán". Najafi confirmó que se trata de Natanz, aunque el director general del OIEA, Rafael Grossi, había dicho poco antes que no le constaba que se hubieran producido ataques contra instalaciones atómicas en Irán.
Najafi calificó los ataques iniciados el sábado por la mañana como "ilegales, criminales y brutales", al tiempo que acusó a Estados Unidos de usar "mentiras, el engaño y la tergiversación" como "herramienta fundamental" de su política exterior. "Martirizaron a nuestro Líder Supremo, quien era el único erudito musulmán que prohibía completamente las armas nucleares", aseguró el diplomático iraní.
Grossi había dicho hoy, al inicio de una sesión especial de la Junta de Gobernadores del OIEA, que por ahora no disponía de información sobre posibles ataques contras instalaciones nucleares en Irán, si bien reconoció que el organismo aún no ha podido comunicarse con el regulador nuclear de Irán.
Naim Qassem, líder de Hizbulá, identificado como "objetivo a ser eliminado" por Israel
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, señaló este lunes al jefe del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, como un "objetivo marcado" a ser eliminado. Advirtió de que la milicia libanesa "pagará un alto precio" tras haber atacado el norte de Israel esta madrugada.
"Cualquiera que siga el camino de Jameneí pronto se encontrará con él en las profundidades del infierno, junto con todos aquellos que han sido atraídos por el eje del mal", afirmó Katz en una publicación en la red social X. Y agregó: "No volveremos a las reglas de fuego anteriores al 7 de octubre", añadió.
El Ejército israelí indicó este lunes que las oleadas de bombardeos contra Hizbulá durarán días, después de que la milicia libanesa lanzase proyectiles contra instalaciones militares en el norte y, según los militares, contra "objetivos civiles" en el área metropolitana de Haifa.
No se han reportado heridos relacionados con estos ataques. Israel ya ha matado en el Líbano al menos a 31 personas y herido a otras 149. La mayor parte de las víctimas, 20 fallecidos y 91 heridos, se registraron en el extrarradio capitalino conocido como el Dahye, informó el Centro de Operaciones de Emergencia.
El Consejo de la Shura de Hizbulá, el máximo órgano de gobierno del grupo islamista chií libanés, anunció a finales de octubre de 2024 el nombramiento de Naim Qassem como su nuevo secretario general, en sustitución de Hasan Nasralá, muerto en un bombardeo de Israel ese septiembre. EFE
Una de las mayores refinerías de Arabia Saudí alcanzada por restos de drones iraníes derribados
El portavoz del Ministerio de Defensa saudí Turki al Maliki confirmó este lunes que la mayor refinería del gigante petrolero Aramco recibió el impacto de los restos de dos drones iraníes. "No se reportaron heridos ni fallecidos”, declaró el portavoz. "Solo daños limitados tras la caída de restos de dos drones interceptados", añadió.
En otro comunicado, el Ministerio de Energía saudí confirmó que algunas "unidades operativas" de la planta fueron clausuradas "como medida de precaución". Según fuentes oficiales, "el suministro de petróleo y sus derivados a los mercados locales no ha sido afectado por este incidente".
Imágenes difundidas por redes sociales muestran humo brotando de la refinería y personal saliendo de las instalaciones en aparente calma. Ubicada en la costa del golfo Pérsico frente a territorio iraní, Ras Tanura es una de las mayores refinerías de crudo del mundo y una de las mayores terminales para la exportación de petróleo del planeta.
El petróleo brent de referencia en los mercados internacionales se disparó este lunes un 8%, hasta los 78,22 dólares por barril, tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán, uno de los principales productores de crudo de la OPEP+, y que asimismo controla el estrecho de Ormuz, vía clave del tráfico petrolero y comercial en la región.
La Media Luna Roja iraní cifra en 555 muertos como consecuencia de los ataques de Israel
La Media Luna Roja iraní ha emitido este lunes un comunicado por la red Telegram: "Tras los ataques sionista-estadounidenses contra distintos puntos del país y según los informes de campo hasta el momento 131 ciudades se han visto afectadas y, lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas han muerto en estos ataques”, informó el organismo.
Según el medio Al Jazeera, su estructura cuenta con más de 100.000 personas en máxima alerta en todo el país. Una red de cuatro millones de voluntarios estaría a disposición de la organización humanitaria internacional para facilitar cualquier tipo de ayuda.
Entre las últimas víctimas mortales se encuentran 20 personas que murieron de madrugada en un ataque en la plaza Nilufar, que destruyó varias viviendas, informó la agencia Mehr. Los medios iraníes no informaron de posibles objetivos en esa zona, pero hay una comisaría de Policía allí.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud iraní elevó a 180 el número de muertos en el ataque en la escuela de Minab, en el sur del país, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa que comenzó el sábado.