Israel ha anunciado este lunes haber destruido aproximadamente 600 estructuras del régimen de Irán, entre objetivos de los líderes militares iraníes, municiones y sistemas de defensa.

Desde el inicio de la "Operación Furia Épica" llevada a cabo por parte de Estados Unidos e Israel, con un ataque a gran escala sobre Irán, se han movilizado a más de 100.000 reservistas, que han sido llamados de forma progresiva.

"Se han desmantelado aproximadamente 600 ubicaciones de infraestructuras terroristas del régimen iraní, utilizado 2.500 municiones (para ello) y movilizado a aproximadamente 110.000 reservistas", recoge el comunicado difundido por las fuerzas armadas israelíes.

Entre las 600 infraestructuras atacadas en Irán, que Israel atribuye al régimen de los ayatolás, se encuentran 20 objetivos para atacar a los líderes militares iraníes, 150 misiles balísticos y 200 sistemas de defensa aérea.