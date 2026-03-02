El embajador de Irán ante el el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Ali Reza Najafi, aseguró este lunes que Israel y EEUU han atacado de nuevo la planta de enriquecimiento en Natanz, en el centro de Irán.

En declaraciones ante la prensa en Viena, el diplomático dijo que "una vez más, atacaron las instalaciones nucleares pacíficas y salvaguardadas de Irán". Najafi confirmó que se trata de Natanz, aunque el director general del OIEA, Rafael Grossi, había dicho poco antes que no le constaba que se hubieran producido ataques contra instalaciones atómicas en Irán.

Najafi calificó los ataques iniciados el sábado por la mañana como "ilegales, criminales y brutales", al tiempo que acusó a Estados Unidos de usar "mentiras, el engaño y la tergiversación" como "herramienta fundamental" de su política exterior. "Martirizaron a nuestro Líder Supremo, quien era el único erudito musulmán que prohibía completamente las armas nucleares", aseguró el diplomático iraní.

Grossi había dicho hoy, al inicio de una sesión especial de la Junta de Gobernadores del OIEA, que por ahora no disponía de información sobre posibles ataques contras instalaciones nucleares en Irán, si bien reconoció que el organismo aún no ha podido comunicarse con el regulador nuclear de Irán.