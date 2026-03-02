🔴El conflicto se extiende con ataques en el Golfo y Líbano: la nueva cúpula de Irán desmiente que quiera negociar con Trump
🔴 Las bolsas caen un 2% mientras el petróleo, el gas y el oro se disparan tras los ataques a Irán
🔴 Francia, Alemania y Reino Unido se suman a la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán tras la falta de acuerdo en la UE
Israel anuncia que ha "eliminado" a dos oficiales de alto rango del Ministerio de Inteligencia de Irán
Un comunicado emitido este lunes por las Fuerzas de Defensa de Israel señala que dos oficiales de alto rango del Ministerio de Inteligencia iraní fueron "eliminados" durante la fase inicial de la operación 'León Rugiente'. Se trata de Sayed Yahya Amidi, viceministro de Inteligencia para Asuntos de Israel, y Jalal Pour Hossein, jefe de la División de Espionaje.
🔴ELIMINADOS: Miembros de alto rango del Ministerio de Inteligencia del régimen iraní.— FDI (@FDIonline) March 2, 2026
• Sayed Yahya Hamidi – Viceministro de Inteligencia para “Asuntos de Israel”, quien dirigía actividades terroristas contra judíos, actores occidentales y opositores al régimen en Irán y en el…
Irán denuncia un ataque este domingo a la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz
El embajador de Irán ante el el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Ali Reza Najafi, aseguró este lunes que Israel y EEUU han atacado de nuevo la planta de enriquecimiento en Natanz, en el centro de Irán.
En declaraciones ante la prensa en Viena, el diplomático dijo que "una vez más, atacaron las instalaciones nucleares pacíficas y salvaguardadas de Irán". Najafi confirmó que se trata de Natanz, aunque el director general del OIEA, Rafael Grossi, había dicho poco antes que no le constaba que se hubieran producido ataques contra instalaciones atómicas en Irán.
Najafi calificó los ataques iniciados el sábado por la mañana como "ilegales, criminales y brutales", al tiempo que acusó a Estados Unidos de usar "mentiras, el engaño y la tergiversación" como "herramienta fundamental" de su política exterior. "Martirizaron a nuestro Líder Supremo, quien era el único erudito musulmán que prohibía completamente las armas nucleares", aseguró el diplomático iraní.
Grossi había dicho hoy, al inicio de una sesión especial de la Junta de Gobernadores del OIEA, que por ahora no disponía de información sobre posibles ataques contras instalaciones nucleares en Irán, si bien reconoció que el organismo aún no ha podido comunicarse con el regulador nuclear de Irán.
Naim Qassem, líder de Hizbulá, identificado como "objetivo a ser eliminado" por Israel
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, señaló este lunes al jefe del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, como un "objetivo marcado" a ser eliminado. Advirtió de que la milicia libanesa "pagará un alto precio" tras haber atacado el norte de Israel esta madrugada.
"Cualquiera que siga el camino de Jameneí pronto se encontrará con él en las profundidades del infierno, junto con todos aquellos que han sido atraídos por el eje del mal", afirmó Katz en una publicación en la red social X. Y agregó: "No volveremos a las reglas de fuego anteriores al 7 de octubre", añadió.
El Ejército israelí indicó este lunes que las oleadas de bombardeos contra Hizbulá durarán días, después de que la milicia libanesa lanzase proyectiles contra instalaciones militares en el norte y, según los militares, contra "objetivos civiles" en el área metropolitana de Haifa.
No se han reportado heridos relacionados con estos ataques. Israel ya ha matado en el Líbano al menos a 31 personas y herido a otras 149. La mayor parte de las víctimas, 20 fallecidos y 91 heridos, se registraron en el extrarradio capitalino conocido como el Dahye, informó el Centro de Operaciones de Emergencia.
El Consejo de la Shura de Hizbulá, el máximo órgano de gobierno del grupo islamista chií libanés, anunció a finales de octubre de 2024 el nombramiento de Naim Qassem como su nuevo secretario general, en sustitución de Hasan Nasralá, muerto en un bombardeo de Israel ese septiembre. EFE
gac/pms/ah
Una de las mayores refinerías de Arabia Saudí alcanzada por restos de drones iraníes derribados
El portavoz del Ministerio de Defensa saudí Turki al Maliki confirmó este lunes que la mayor refinería del gigante petrolero Aramco recibió el impacto de los restos de dos drones iraníes. "No se reportaron heridos ni fallecidos”, declaró el portavoz. "Solo daños limitados tras la caída de restos de dos drones interceptados", añadió.
En otro comunicado, el Ministerio de Energía saudí confirmó que algunas "unidades operativas" de la planta fueron clausuradas "como medida de precaución". Según fuentes oficiales, "el suministro de petróleo y sus derivados a los mercados locales no ha sido afectado por este incidente".
Imágenes difundidas por redes sociales muestran humo brotando de la refinería y personal saliendo de las instalaciones en aparente calma. Ubicada en la costa del golfo Pérsico frente a territorio iraní, Ras Tanura es una de las mayores refinerías de crudo del mundo y una de las mayores terminales para la exportación de petróleo del planeta.
El petróleo brent de referencia en los mercados internacionales se disparó este lunes un 8%, hasta los 78,22 dólares por barril, tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán, uno de los principales productores de crudo de la OPEP+, y que asimismo controla el estrecho de Ormuz, vía clave del tráfico petrolero y comercial en la región.
La Media Luna Roja iraní cifra en 555 muertos como consecuencia de los ataques de Israel
La Media Luna Roja iraní ha emitido este lunes un comunicado por la red Telegram: "Tras los ataques sionista-estadounidenses contra distintos puntos del país y según los informes de campo hasta el momento 131 ciudades se han visto afectadas y, lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas han muerto en estos ataques”, informó el organismo.
Según el medio Al Jazeera, su estructura cuenta con más de 100.000 personas en máxima alerta en todo el país. Una red de cuatro millones de voluntarios estaría a disposición de la organización humanitaria internacional para facilitar cualquier tipo de ayuda.
Entre las últimas víctimas mortales se encuentran 20 personas que murieron de madrugada en un ataque en la plaza Nilufar, que destruyó varias viviendas, informó la agencia Mehr. Los medios iraníes no informaron de posibles objetivos en esa zona, pero hay una comisaría de Policía allí.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud iraní elevó a 180 el número de muertos en el ataque en la escuela de Minab, en el sur del país, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa que comenzó el sábado.
Una columna de humo alerta sobre un posible ataque a la embajada de Estados Unidos en Kuwait
Fuentes diversas alertaron este lunes sobre una columna de humo que se observa sobre el emplazamiento de la embajada de Estados Unidos en Kuwait. Aunque no hay datos oficiales, el incidente se produjo después de un ataque aéreo sobre la capital del emirato. Según testigos, tras el ataque se escucharon las sirenas de los servicios de emergencias.
La embajada estadounidense advirtió este domingo a los ciudadanos residentes en Kuwait de que se abstuvieran de acudir al edificio. Se esperaban represalias como consecuencia de los ataques producidos sobre Irán por Israel con el apoyo estadounidense.
Kuwait confirma que varios aviones militares de EEUU se han estrellado sobre su territorio
Las autoridades de Kuwait han confirmado este lunes que varios aviones militares estadounidenses se han estrellado en su territorio. No han aclarado si los accidentes se han debido a ataques perpetrados por Irán.
UPDATE: Based on shared footage online, it appears two separate F-15 jets may have crashed — one fully engulfed in flames, the other with fire visible near the right engine only.— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
This could explain Kuwait’s announcement that several jets crashed.
H/T: azyakancokkacan pic.twitter.com/Y07E0ke0cl
El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud al Atuan, señaló que "varios aviones militares estadounidenses se han estrellado esta mañana". Agregó que las autoridades lanzaron operaciones de búsqueda y rescate, coordinadas con el mando militar estadounidense, para localizar a los militares. Según las fuentes oficiales "los tripulantes están vivos y han sido trasladados a un hospital donde se encuentran estables".
Alleged footage showing the pilot of the F-15 that crashed this morning in a “friendly fire” incident over Kuwait, lying in the trunk of a car appearing to have suffered at least minor injuries. pic.twitter.com/qAskZ9pzH4— OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026
Se desconoce si la información trasladada por el portavoz kuwaití está relacionada con los vídeos publicados en redes sociales que muestran la caída en barrena de un supuesto F-15E Strike Eagle estadounidense sobre territorio del emirato.
La Embajada de Estados Unidos en Kuwait ha alertado en su página web sobre la persistente amenaza de ataques con misiles y drones y ha pedido a sus ciudadanos residentes en el país que no se dirijan al edificio de su sede.
Reino Unido contempla una evacuación masiva de ciudadanos británicos de la región del Golfo
La ministra de Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, declaró este lunes a la cadena Sky News que el Gobierno del Reino Unido estudia "todas las opciones posibles" para proteger a sus ciudadanos residentes o atrapados en países del Golfo afectados por la guerra de Irán. Entre ellas, no descartó una evacuación masiva.
La jefa de la diplomacia británica señaló que el Gobierno trabaja para asistir a unos 300.000 ciudadanos británicos en la región, muchos de los cuales se encuentran en países cuyo espacio aéreo permanece cerrado a raíz de los ataques. Además, explicó que 94.000 personas ya se han inscrito en el sistema consular habilitado para localizar y prestar asistencia a los afectados.
La ministra indicó que la prioridad inmediata es que los ciudadanos sigan las recomendaciones de las autoridades locales, que en la mayoría de los casos aconsejan permanecer en lugar seguro, mientras Londres despliega equipos de respuesta rápida para coordinarse con Gobiernos y compañías de transporte.
El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó el domingo que, aunque el Reino Unido no participó en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, sí ha autorizado a EE.UU. a utilizar bases británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes, con el fin de "proteger a ciudadanos británicos y aliados".
La Guardia Revolucionaria Islámica informa de una nueva oleada de ataques sobre Israel
Fuentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) han informado este lunes de una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares de Israel. Las ofensivas tuvieron como objetivo el complejo gubernamental israelí en Tel Aviv y los centros militares y de seguridad en Haifa y Jerusalén Este.
En un comunicado de la agencia iraní Tasnim, el mando de la unidad militar ha declarado que “la décima oleada de la operación ‘Promesa Verdadera 4’, con la maniobra de los misiles Jeibar, abrió las grandes puertas del fuego sobre los territorios ocupados”.
El último balance consolidado habla de entre 9 y 12 muertos en Israel por los ataques iraníes, además de más de un centenar de heridos.
Advertencia a los españoles que viajan por la región próxima al teatro de operaciones militares en Oriente Próximo
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España publicó este sábado en su cuenta oficial de la red social X (Twitter) un aviso a los españoles que se encuentran en la región. En él informaba que las embajadas de España están abiertas. También facilitaba los teléfonos de contacto de Emergencia Consular de los países afectados.
No hay una cifra oficial de viajeros españoles afectados, aunque diversas fuentes cifran entre 20.000 y 30.000 el número de españoles que se encontrarían atrapados en los países afectados por la cancelación de vuelos.
🔴 Oriente Medio | Información para españoles en la región— Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) February 28, 2026
Ante la escalada de la situación en la región, recordamos que nuestras Embajadas están operativas y actualizando información a través de sus canales y redes oficiales.
Teléfonos de emergencia y cuentas oficiales: 👇 pic.twitter.com/713PRU4N99
Daños leves en la base británica de Akrotiri, atacada por un dron en Chipre
El Gobierno de Chipre confirmó este lunes que la base del ejército británico atacada por un dron ha sufrido "daños leves". El consejo de seguridad nacional se mantiene reunido para evaluar la situación.
"La información que hemos recibido a través de varios canales indica que el incidente involucró a un dron no tripulado, que causó daños leves", señaló Konstantinos Letymbiotis, portavoz del Gobierno chipriota en su cuenta de X.
El ataque se produjo una hora después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara una participación más activa de su país en apoyo a las acciones militares contra Irán. En concreto, el Gobierno británico autorizó el uso de algunas bases por la aviación estadounidense
Derribado un caza estadounidense F-15 sobre Kuwait
Varios vídeos compartidos en redes sociales muestran a un caza estadounidense F-15 derribado en Kuwait, cuyo piloto logró eyectarse con éxito. Por el momento se desconocen las circunstancias del accidente.
Footage of an F-15 falling out of the sky this morning over Kuwait, in an apparent “friendly fire” incident involving the U.S. Air Force. pic.twitter.com/GQvryfJ4C4— OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026
El Ejército estadounidense publica imágenes de bombardeos a aviones de combate iraníes
U.S. forces are taking bold action to eliminate imminent threats posed by the Iranian regime. Strikes continue. pic.twitter.com/z1x07D7APl— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
Al menos 31 muertos y 149 heridos por los bombardeos de Israel en Líbano
Al menos 31 personas ha muerto y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano en respuesta a un ataque del grupo chií libanés Hezbolá en medio del conflicto con su aliado Irán.
Así lo ha confirmado el Ministerio de Salud del Líbano, sin precisar qué fallecidos son militantes de Hezbolá y cuántos civiles han muerto por los bombardeos.
Por su parte, el la Fuerza Aérea israelí ha confirmado a través de un mensaje en redes el lanzamiento de una nueva oleada de ataques en Líbano.
Larijani, 'hombre fuerte' de Irán tras la muerte del ayatolá Jamenei, desmiente que quieran dialogar con Trump
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó la mañana de este lunes que la república islámica no negociará con Estados Unidos, después de que se hicieran públicas informaciones que parecían indicar una disposición a las conversaciones con Washington.
"No negociaremos con Estados Unidos", afirmó Larijani en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X.
El mensaje responde a una publicación de Al Jazeera, también en X, en la que reporta una información del Wall Street Journal alrededor de una supuesta iniciativa de Larijani para retomar las conversaciones con Washington.
El Reino Unido responde a los ataque con drones contra una de sus bases en Chipre
Las fuerzas del Reino Unido comenzaron a responder a un ataque con drones contra su base militar en Chipre, dijo el Ministerio de Defensa el lunes, sin reportar víctimas. El ataque alcanzó "la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) Akrotiri, ocurrido a medianoche" local (22H00 GMT), declaró un portavoz del Ministerio de Defensa.
"Nuestro dispositivo de protección en la región se encuentra en el nivel más alto", añadió, sin reportar víctimas.
Se registran explosiones en la base británica de Akrotiri en Chipre
Varias explosiones se han registrado esta madrugada en la base de Akrotiri, que el ejército británico tiene en Limassol (Chipre), sin que se tenga constancia hasta el momento de víctimas, según recogen varios medios británicos.
El periódico chipriota Cyprus Mail recoge por su parte que las bases británicas en la isla (donde hay aproximadamente 3.000 soldados) han sido declaradas en estado de "amenaza de seguridad" y se ha ordenado a todo su personal retirarse a sus hogares "alejados de las ventanas y poniéndose a cubierto tras mobiliario sólido".
Los tres militares estadounidenses fallecieron por el ataque de drones de Irán en Kuwait
Los tres estadounidenses fallecidos durante la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán murieron durante un ataque con drones iraníes en Kuwait, según explicaron varias personas cercanas al asunto a la cadena CNN este domingo.
Los militares murieron en una base militar estadounidense en Kuwait, país que ha sido atacado por Teherán tras recibir los bombardeos de EEUU e Israel.
El Comando Central del Ejército de EEUU (Centcom) informó de que al menos tres militares habían muerto y cinco habían resultado gravemente heridos durante la operación Furia Épica.
Sin embargo, no ofreció detalles sobre cómo se produjeron los fallecimientos ni precisó el lugar, después de que Irán atacara varias bases estadounidenses en Oriente Medio en represalia por el ataque que se saldó con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
Baréin reporta un muerto a raíz de un misil interceptado
El Gobierno de Baréin informó en la madrugada de este lunes de la muerte de una persona a raíz de los restos de un misil interceptado, que provocaron un incendio en un barco de la ciudad industrial Salman, en el norte de la isla.
El Ministerio del Interior de Baréin aseguró en un mensaje en X que el incendio provocó la muerte de "un trabajador asiático" y "graves heridas" a otras dos personas antes de que fuera controlado y extinguido.
Hezbolá ataca Israel desde el Líbano y el Ejército israelí responde con bombardeos
El Ejército de Israel informó en la madrugada de este lunes que registró varios misiles lanzados desde el Líbano contra zonas del norte del país, unos ataques que el grupo chiíta Hezbolá posteriormente se atribuyó, en medio de la escalada bélica regional a raíz del ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán en la mañana del sábado.
Según la información difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su canal de Telegram, varias alertas se activaron en el norte a raíz de estos ataques poco después de la media noche, y aseguraron estar respondiendo con bombardeos sobre territorio libanés.
"La Fuerza Aérea interceptó un proyectil que cruzó desde el Líbano (...) No se reportaron daños ni víctimas", anunció el Ejército. Otros proyectiles cayeron en zonas abiertas.
Hezbolá se pronunció posteriormente para atribuirse los ataques, que se dirigieron al sur de Haifa, según un comunicado del grupo recogido por medios como Al Jazeera.
Según esta información, el grupo chiíta atacó Israel "en venganza por la sangre del imam Jamenei". "Nuestra respuesta es de legítima defensa", agregó.