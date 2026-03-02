-
El conflicto se extiende con ataques en el Golfo y Líbano: la nueva cúpula de Irán desmiente que quiera negociar con Trump
-
Las bolsas caen un 2% mientras el petróleo, el gas y el oro se disparan tras los ataques a Irán
-
Francia, Alemania y Reino Unido se suman a la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán tras la falta de acuerdo en la UE
-
Irán afirma que Israel y EEUU atacaron la instalación nuclear de Natanz, pese a que la ONU dice que “no hay indicios” de que se haya alcanzado ninguna planta
Irán acusa a Israel y a Estados Unidos de haber atacado ayer su instalación nuclear de Natanz, uno de los principales objetivos del anterior conflicto entre los tres países el pasado junio.
"Los regímenes criminales de Estados Unidos e Israel, en la continuación de su agresión, volvieron a atacar el sitio nuclear de Natanz el domingo por la tarde en dos brutales ataques", ha afirmado el jefe de la energía atómica de Irán, Mohammad Eslami, en una carta al organismo nuclear de la ONU citada por la agencia IRNA.
Sin embargo, hace unas horas, el director del organismo de la ONU, Rafael Grossi, dijo que "no hay indicios" de que se haya alcanzado ninguna instalación nuclear.
-
La agencia nuclear de la ONU advierte de riesgo de fugas radiactivas en Irán ante los bombardeos de Israel e EEUU
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha advertido este lunes de la existencia de un peligro real ante los bombardeos de Israel y Estados Unidos al considerar que si alcanzasen y dañaran instalaciones nucleares iraníes, se pueden producir fugas radioactivas.
"Quisiera subrayar que la situación actual es sumamente preocupante. No podemos descartar una posible liberación radiológica con consecuencias graves", ha explicado tras la Junta de Gobernadores que celebró una sesión especial solicitada por Rusia.
-
Starmer reitera que no se sumará a ataques contra Irán
El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este lunes que no sumará al Reino Unido a los ataques contra Irán, aunque al mismo tiempo defendió su postura de permitir que Estados Unidos use las bases británicas en la zona para llevarlos a cabo, en una demostración del difícil equilibrio que trata de mantener en su relación con Donald Trump.
Starmer, en una comparecencia ante la Cámara de los Comunes, reconoció que el presidente estadounidense pidió expresamente al Reino Unido sumarse junto con Israel a la guerra contra Irán —aunque no pronunció la palabra "guerra"— lanzada el sábado, a lo que él se negó, lo que suscitó el "desacuerdo" de Trump, dijo.
-
Mark Rutte elogia la operación contra Irán, pero descarta, de momento, que la OTAN se involucre
El secretario general de la OTAN ha elogiado la acción militar de Estados Unidos e Israel contra Irán afirmando que estaba degradando la capacidad de Teherán para obtener capacidad nuclear y de misiles balísticos, pero ha afirmado que la propia OTAN no participaría.
"Es realmente importante lo que EEUU está haciendo, junto con Israel, porque está eliminando, degradando la capacidad de Irán para obtener capacidad nuclear y de misiles balísticos", ha declarado a la televisión alemana ARD en Bruselas.
"No hay ningún plan para que la OTAN se vea involucrada en esto ni forme parte de ello, salvo que cada aliado haga lo que pueda para facilitar lo que Estados Unidos está haciendo junto con Israel", ha añadido.
-
Lindsey Graham, senador republicano cercano a Trump: "El actual Gobierno en España se está convirtiendo en el nuevo referente de un liderazgo europeo patéticamente débil"
El senador republicano Lindsey Graham, muy cercano a la Administración Trump, ha denunciado en la red social X que "el actual Gobierno en España se está convirtiendo en el nuevo referente de un liderazgo europeo patéticamente débil que ha perdido su brújula moral, aparentemente reacio a condenar al régimen terrorista de Irán y con nada más que críticas hacia Estados Unidos".
During my time in the U.S. Air Force in the mid-80s when I was assigned as a prosecutor in Europe at the height of the Cold War, I was tasked to American air bases in Spain as a part of my legal duties. I have great admiration for the Spanish people and they have been great…— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 2, 2026
Es su reacción al rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a prestar apoyo a la operación militar de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, a la que Graham define como "el régimen más sanguinario desde la Segunda Guerra Mundial". Una postura que ha provocado que el Pentágono retire los aviones cisterna KC-135 desplegados en la bases de Morón de la Frontera y Rota para permitir a sus cazabombarderos repostar en el aire.
"Los españoles muestran una legítima indignación por la invasión de Ucrania por parte de Putin, como debe ser. Pero cuando se trata del pueblo iraní, que lleva tanto tiempo sufriendo, da la impresión de que España es, en el mejor de los casos, indiferente", escribe Graham en el tuit, en el que menciona a Donald Trump. "En momentos como este es cuando se descubre la verdadera naturaleza de tus aliados".
"Durante mi etapa en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, a mediados de los 80, cuando estuve destinado como fiscal en Europa en pleno apogeo de la Guerra Fría, me enviaron a bases aéreas estadounidenses en España como parte de mis funciones legales. Siento una gran admiración por el pueblo español y han sido grandes aliados en el pasado", arranca el mensaje.
-
La Yihad Islámica confirma la muerte del jefe de su brazo armado —Al Quds— en el Líbano tras un nuevo ataque de Israel
Adam Adnan al Ozman, alto cargo del brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas al Quds, ha muerto este lunes en un nuevo ataque perpetrado por las fuerzas israelíes contra posiciones de la milicia en Líbano, según han informado las propias brigadas.
Así, han matizado en un comunicado que se trata del brazo armado de Yihad Islámica en territorio libanés y han afirmado que su deceso está vinculado a un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra las afueras del sur de Beirut, la capital libanesa.
Por su parte, las fuerzas israelíes han confirmado que se ha llevado a cabo un "ataque selectivo contra otro terrorista de alto rango en Beirut", sin dar de momento más informaciones ni detalles al respecto.
-
Trump dice que la guerra contra Irán durará entre "cuatro y cinco semanas", pero asegura tener "la capacidad de ir mucho más allá"
Donald Trump ha reiterado este lunes desde la Casa Blanca que su intención es que la guerra en Irán dure "entre cuatro y cinco semanas", pero ha añadido al mismo tiempo que "tenemos la capacidad de ir mucho más allá".
"Nuestros objetivo es destruir la capacidad nuclear de Irán, que no consiga las armas nucleares", ha asegurado. "Estaban en camino de hacerlo".
"El programa de misiles balísticos convencionales del régimen estaba creciendo rápida y drásticamente, y esto suponía una amenaza muy clara y colosal para Estados Unidos y para nuestras fuerzas desplegadas en el extranjero", ha declarado Trump.
"El régimen ya disponía de misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto regionales como en el exterior, y pronto habría tenido misiles capaces de llegar a nuestra hermosa América", ha añadido.
Su versión contradice la información recabada por las agencias de inteligencia de EEUU, que consideraban que Teherán necesitaría de varios años para disponer de misiles capaces de alcanzar su país.
-
Trump dice estar "muy orgulloso" de haber destruido el programa nuclear de Irán
"Que Irán tuviera armas nucleares sería una amenaza intolerable para Estados Unidos y para la región", ha declarado este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, justificando así la operación militar contra Irán en su primera comparecencia desde el inicio del conflicto.
El mandatario republicano ha asegurado que el régimen iraní "estaba cerca" de desarrollar un programa nuclear y afirmó sentirse "muy orgulloso" de haber destruido no solo ese programa, sino también de haber golpeado el rápido avance de su arsenal de armas convencionales.
"Estaban en camino", subrayó Trump. Estados Unidos mantiene hoy su operación a gran escala para acabar con lo que califica como el régimen terrorista de Irán.
-
China sale en defensa de la soberanía y la seguridad de Irán frente a los ataques de Israel y EEUU
El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, conversó este lunes por teléfono con su homólogo iraní para hacerle saber que Pekín respaldaba "la defensa de su soberanía, seguridad, integridad territorial y dignidad nacional, y apoya a Irán en la protección de sus derechos e intereses legítimos".
Según la Televisión Central de China (CCTV), Pekín "ha instado a Estados Unidos e Israel a cesar inmediatamente las operaciones militares, evitar una mayor escalada de las tensiones e impedir que el conflicto se extienda a toda la región de Oriente Medio".
En otra conversación telefónica con el ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, el jefe de la diplomacia china acusó a Estados Unidos e Israel de "violar los propósitos y principios de la Carta de la ONU" al "instigar deliberadamente una guerra contra Irán".
En su diálogo con Albusaidi, mediador de las negociaciones nucleares entre Israel y EEUU, Wang se ofreció a "desempeñar un papel constructivo" en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU.
-
Trump no descarta desplegar tropas en Irán: "No tengo reparos"
En una entrevista con The New York Post, Donald Trump no ha descartado desplegar tropas sobre el terreno en el caso de que fuera necesario para alcanzar sus objetivos militares en Irán.
"No tengo reparos respecto a enviar tropas sobre el terreno", ha asegurado. "Todos los presidentes dicen: 'No habrá botas sobre el terreno'. Yo no lo digo”, ha presumido. "Digo: 'Probablemente no las necesitemos' o 'si fueran necesarias'".
Sus declaraciones se producen unas horas después de que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, tampoco descartara este escenario.
"No vamos a entrar en el ejercicio de decir lo que haremos o no haremos", añadió el secretario del Departamento de Defensa, que optó por mantener la ambigüedad estratégica.Trump ha reconocido desde el inicio de la operación Furia épica que podrían producirse bajas estadounidenses. Hasta la fecha, cuatro soldados norteamericanos han muerto en combate, según el Comando Central de EEUU.
-
Trump asegura que la "gran oleada" de ataques contra Irán "ni siquiera ha sucedido": "Llegará pronto"
Donald Trump ha declarado este lunes en una entrevista telefónica con la CNN que la "gran oleada" de ataques contra Irán "ni siquiera ha sucedido" y que ésta "llegará pronto": "Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza".
"Los estamos destrozando. Creo que está yendo muy bien. Es muy poderoso. Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos utilizando", ha insistido el presidente de Estados Unidos.
Interrogado sobre la duración esperada de la guerra, Trump aclaró que su intención es que "no se prolongue demasiado": "Siempre pensé que serían cuatro semanas, y vamos un poco adelantados al calendario".
El inquilino de la Casa Blanca ha ofrecido en las últimas horas varias versiones sobre los objetivos de la intervención de Estados Unidos en Irán, coordinada con Israel.
Aseguró en declaraciones a The Washington Post que la operación Furia épica buscaba la "libertad para el pueblo" de Irán. Al digital Axios le dijo que quizá pudiera terminar la guerra "en dos o tres días".
A The New York Times le trasladó que la ofensiva podría durar "cuatro o cinco semanas", y que tenía "tres muy buenas opciones" para tomar el control de Irán, para luego decir que sus opciones para la transición también habían muerto.
-
El canciller de Alemania, Friedrich Merz, se reunirá con Trump este martes tras defender las operaciones militares de EEUU e Israel en Teherán
El primer ministro alemán, Friedrich Merz, viajará a Washington el martes para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras mostrar un notable respaldo a los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, en una cita anunciada la semana pasada en la que el dirigente germano recordará la relevancia de la guerra en Ucrania.
Aun así, por supuesto, la guerra en Oriente Medio desempeñará un papel central en el encuentro entre ambos mandatarios, según adelantó este lunes el portavoz gubernamental, Stefan Kornelius.
Desde el inicio de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, que provocaron represalias de Teherán contra Israel y otros países de la región con presencia de tropas occidentales, Berlín ha adoptado una posición especialmente comprensiva con la ofensiva de Washington y Tel Aviv.
Esas declaraciones se produjeron antes de que Alemania, Francia y Reino Unido anunciaran el domingo, en un comunicado conjunto, que adoptarán “medidas para defender” sus intereses y los de sus aliados en la región, lo que podría incluir “acciones defensivas necesarias y proporcionadas” para neutralizar la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones.
-
Irán denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la "agresión ilegal" de Estados Unidos e Israel
Irán ha denunciado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que Estados Unidos e Israel han lanzado desde el 28 de febrero un "ataque militar indiscriminado y masivo" que viola abiertamente la Carta de Naciones Unidas, según ha condenado el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini.
"En los últimos días se han bombardeado escuelas y hospitales. Algunas personalidades civiles, incluido el líder supremo espiritual (Ali Jameneí), han sido asesinadas y la sede de Media Luna Roja, junto con muchos edificios no militares, han sido destruidos", subrayó en su intervención en el debate general del Consejo.
En el debate también tomaron la palabra varios países del Golfo, que rechazaron los ataques iraníes en respuesta a los de Israel y Estados Unidos y subrayaron que se reservan el derecho a defenderse legítimamente frente al régimen de Teherán.
Emiratos Árabes Unidos, cuya delegación denunció que los ataques iraníes en su territorio han causado tres muertos, subrayó que Irán "no puede utilizar nuestra tierra para saldar cuentas" y manifestó su solidaridad con otros países árabes atacados, instando al diálogo y a "soluciones diplomáticas". Catar y Arabia Saudí se sumaron a estos llamamientos, mientras Irak condenó los ataques militares contra Irán, aunque también los perpetrados contra países del Golfo Pérsico.
-
La mujer de Jameneí y su nieta de 14 meses mueren tras los ataques de Israel y EEUU
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, esposa del Líder Supremo Ali Jameneí, quien murió el sábado en ataques aéreos estadounidenses contra su residencia en Teherán, también ha fallecido este lunes a causa de sus heridas. Además de la mujer de Jameneí, una de sus nietas, de 14 meses, también ha fallecido a causa de las heridas.
La mujer del que fuera la máxima autoridad del país persa, terminó por sucumbir en el hospital a sus heridas tras la "Operación Furia Épica", llevada a cabo por Estados Unidos e Israel este sábado en Teherán. Así lo han informado diversos medios iraníes, entre ellos la agencia de noticias Tasnim, que aseguran que su estado de salud fue empeorando con el paso de las horas.
La agencia de noticias FAR, afín a la Guardia Revolucionaria, ya informó el domingo de que una de las hijas, el yerno y el nieto de Jameneí fallecieron en los ataques, además de una de las nueras.
-
El Ejército israelí anuncia haber destruido 600 infraestructuras del régimen en Irán
Israel ha anunciado este lunes haber destruido aproximadamente 600 estructuras del régimen de Irán, entre objetivos de los líderes militares iraníes, municiones y sistemas de defensa.
Desde el inicio de la "Operación Furia Épica" llevada a cabo por parte de Estados Unidos e Israel, con un ataque a gran escala sobre Irán, se han movilizado a más de 100.000 reservistas, que han sido llamados de forma progresiva.
"Se han desmantelado aproximadamente 600 ubicaciones de infraestructuras terroristas del régimen iraní, utilizado 2.500 municiones (para ello) y movilizado a aproximadamente 110.000 reservistas", recoge el comunicado difundido por las fuerzas armadas israelíes.
Entre las 600 infraestructuras atacadas en Irán, que Israel atribuye al régimen de los ayatolás, se encuentran 20 objetivos para atacar a los líderes militares iraníes, 150 misiles balísticos y 200 sistemas de defensa aérea.
-
Putin y el rey de Baréin expresan preocupación por posible guerra a gran escala regional
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, expresaron este lunes en conversación telefónica su preocupación ante el riesgo de una guerra a gran escala en la región debido al conflicto en torno a Irán, que sacude la región desde este sábado.
"Se mantuvo un intercambio de opiniones sobre la escalada sin precedentes en torno a Irán como resultado de la agresión estadounidense e israelí, que está llevando a toda la región al borde de una guerra a gran escala con consecuencias impredecibles", señala el comunicado difundido por el Kremlin.
Ambas partes coincidieron en la necesidad de un cese rápido de las hostilidades "para evitar que la situación se descontrole por completo", a la vez que instaron a todas las partes involucradas a volver a la mesa de negociación.
Con anterioridad a esta llamada, Putin conversó telefónicamente con el líder de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, uno de los países aliados de Estados Unidos, que ha resultado atacado por parte de Irán. Tras esta conversación, ambos coincidieron también en la necesidad de un pronto alto al fuego para evitar una escalada en la región.
-
El Kremlin toma buena nota tras el "asesinato" de Jameneí en Irán
Rusia ha "tomado buena nota" del "asesinato" del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí. Así lo ha asegurado Dmitri Peskov, portavoz presidencial. "Estamos analizando y extrayendo las conclusiones correspondientes", recalcó durante una rueda de prensa.
El ayatolá era un estrecho aliado del líder ruso, Vladímir Putin, que ha calificado su muerte como un "asesinato", debido al vínculo que existía entre ambos líderes. Rusia recibió ayuda iraní con drones, munición y otros equipos militares en los primeros dos años de guerra en Ucrania.
La muerte del líder supremo iraní ha supuesto un golpe estratégico para Moscú y evoca en el Kremlin el precedente de 2011 en Libia, cuando Rusia no vetó en la ONU la zona de exclusión aérea que acabó con el derrocamiento y muerte de Muamar el Gadafi.
Putin, tras regresar al poder, endureció la represión interna y reforzó su política exterior para evitar nuevas caídas de aliados, interviniendo en Siria para sostener a Bachar al Asad y auxiliando al expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich. Sin embargo, desde 2024, ha visto la caída de Al Asad y la de Jameneí en Irán. En paralelo, desde el Kremlin crece la desconfianza con Donald Trump, tras el ataque a un aliado.
-
El jefe del Estado Mayor Conjunto confirma que la operación militar en Irán ser prolongará: "Solo hemos comenzado"
El general Dan Caine, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, ha afirmado que la operación contra Irán se encuentra en sus primeras etapas y que más fuerzas estadounidenses siguen llegando a Oriente Próximo, lo que sugiere una campaña prolongada. "Este trabajo apenas comienza y continuará", ha afirmado.
-
Estados Unidos prevé que se produzcan más bajas estadounidenses en la campaña contra Irán
El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, ha señalado que todo apunta a que habrá más bajas estadounidenses en la campaña contra Irán. "Prevemos sufrir más bajas", ha declarado en una conferencia de prensa este lunes.
Hasta ahora, el Pentágono ha confirmado la muerte de al menos cuatro soldados estadounidenses y ha señalado que otros cinco han resultado gravemente heridos como consecuencia de los ataques y represalias en la región-
-
Hegseth asegura que la guerra en Irán "no es Irak" y que no será "interminable"
"Esto no es Irak, esto no es una guerra sin fin", ha señalado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, durante una conferencia de prensa este lunes, en relación con los ataques lanzados en Irán el sábado.
En este sentido, Hegseth ha señalado que el objetivo es destruir los misiles, el Ejército y otras infraestructuras de seguridad de Teherán. "Los estamos atacando de manera quirúrgica, abrumadora y sin disculpas", ha concretado. j