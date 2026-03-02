El senador republicano Lindsey Graham, muy cercano a la Administración Trump, ha denunciado en la red social X que "el actual Gobierno en España se está convirtiendo en el nuevo referente de un liderazgo europeo patéticamente débil que ha perdido su brújula moral, aparentemente reacio a condenar al régimen terrorista de Irán y con nada más que críticas hacia Estados Unidos".

During my time in the U.S. Air Force in the mid-80s when I was assigned as a prosecutor in Europe at the height of the Cold War, I was tasked to American air bases in Spain as a part of my legal duties. I have great admiration for the Spanish people and they have been great… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 2, 2026

Es su reacción al rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a prestar apoyo a la operación militar de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, a la que Graham define como "el régimen más sanguinario desde la Segunda Guerra Mundial". Una postura que ha provocado que el Pentágono retire los aviones cisterna KC-135 desplegados en la bases de Morón de la Frontera y Rota para permitir a sus cazabombarderos repostar en el aire.

"Los españoles muestran una legítima indignación por la invasión de Ucrania por parte de Putin, como debe ser. Pero cuando se trata del pueblo iraní, que lleva tanto tiempo sufriendo, da la impresión de que España es, en el mejor de los casos, indiferente", escribe Graham en el tuit, en el que menciona a Donald Trump. "En momentos como este es cuando se descubre la verdadera naturaleza de tus aliados".

"Durante mi etapa en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, a mediados de los 80, cuando estuve destinado como fiscal en Europa en pleno apogeo de la Guerra Fría, me enviaron a bases aéreas estadounidenses en España como parte de mis funciones legales. Siento una gran admiración por el pueblo español y han sido grandes aliados en el pasado", arranca el mensaje.