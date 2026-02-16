La ONU categoriza como posibles crímenes de lesa humanidad las atrocidades de los archivos de Epstein

Las claves nuevo Generado con IA Expertos de la ONU consideran que los crímenes documentados en los archivos de Jeffrey Epstein podrían constituir crímenes de lesa humanidad por su magnitud, carácter sistemático y alcance transnacional. Los documentos revelan posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y feminicidio, así como una red criminal global con alta impunidad. La ONU exige investigaciones independientes e imparciales y que todos los responsables, sin importar su poder o riqueza, sean llevados ante la justicia. Se denuncian graves fallos en la protección de la privacidad de las víctimas, lo que podría exponerlas a represalias y revictimización.

Es bien sabido que los archivos del pederasta Jeffrey Epstein muestran atrocidades contra mujeres y niñas. Sin embargo, este lunes nueve relatores y expertos de la ONU advirtieron que son de "tal magnitud, carácter sistemático y alcance transnacional" que podrían ser considerados legalmente "crímenes de lesa humanidad".



Los documentos divulgados el 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos "sugieren la existencia de una empresa criminal global" y "revelan implicaciones aterradoras sobre el nivel de impunidad para estos crímenes", indicaron en un comunicado conjunto.



Los archivos contienen menciones a posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio, señalaron los expertos, quienes apelaron a "todos los tribunales nacionales e internacionales competentes" a enjuiciar los presuntos crímenes.

Estos se cometieron "en un contexto de creencias supremacistas, racismo, corrupción, misoginia extrema y mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de distintas partes del mundo", denunciaron los firmantes.



Solicitan, ante ello, una investigación independiente e imparcial para determinar cómo tales crímenes pudieron ocurrir durante un periodo tan prolongado de tiempo.



"Es imperativo que los gobiernos actúen de manera decisiva para responsabilizar a los perpetradores", señalaron, y agregaron que "nadie es demasiado rico o poderoso para estar por encima de la ley".



Los expertos lamentaron, por otra parte, "graves fallos" en la divulgación de los archivos, lo que supuso la divulgación de información sensible acerca de las víctimas.



"El hecho de no proteger su privacidad les pone en riesgo de represalias y estigmatización", por lo que muchas podrían sentirse revictimizadas o sometidas a manipulación, denunciaron.

Entre los expertos firmantes figuran la relatora sobre violencia contra mujeres y niñas (Reem Alsalem) y sus homólogas sobre derecho a la privacidad (Ana Brian Nougrères) y libertad de reunión y asociación (Gina Romero).

"Nadie por encima"

Ya el 19 de enero de 2024, la ONU señaló que "casos como el de Epstein demuestran que la comunidad internacional sigue sin impedir la explotación y el abuso de mujeres y niños".

Asimismo, exigieron que "todos aquellos que puedan haber participado o ayudado a cometer estos atroces delitos, incluidos el pago por sexo y el proxenetismo, deben ser llevados ante la justicia".

Es por eso que dos relatoras de la ONU —Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, y Mama Fatima Singhateh, relatora especial sobre la venta, la explotación y el abuso sexual de los niños— realizaron un comunicado en el que advirtieron que "ninguna persona debe estar por encima de la ley ni fuera del alcance de la justicia".

"La forma en que las fuerzas del orden y el poder judicial traten este caso sentará un importante precedente para el futuro. Enviará el mensaje de que estos delitos contra mujeres y niños son inaceptables o confirmará que el poder y las conexiones protegerán a los responsables de la rendición de cuentas", afirmaron las expertas.