Trump elogia a Orbán y le da su apoyo para ser reelegido como primer ministro de Hungría: "Es un líder fuerte y poderoso"

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes su apoyo público al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en la campaña por la reelección al cargo en los próximos comicios del 12 de abril, al calificarlo como "un líder verdaderamente fuerte y poderoso".

"Me enorgulleció apoyar a Viktor para su reelección en 2022 y me siento honrado de hacerlo de nuevo. Viktor Orbán es un verdadero amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi total apoyo para su reelección como Primer Ministro de Hungría. ¡Jamás defraudará al gran pueblo húngaro!", escribió Trump en su red Truth Social.

El respaldo de Trump llega en plena polémica en Hungría, donde el líder de la oposición, Péter Magyar, ha advertido del último golpe bajo que prepara el gabinete de Orbán para hundir la popularidad del opositor, favorito en las encuestas para sustituir al primer ministro.

Según ha denunciado Magyar en la red social X, el gobierno de Orbán se prepara para publicar un vídeo suyo en el que aparece con una exnovia manteniendo una "relación íntima". Afirma que lleva tiempo recibiendo amenazas, pero asegura que "no cederá al chantaje".

Durante su mensaje en redes sociales, el presidente del partido húngaro Tisza (Respeto y Libertad) explica que "muchos periodistas han recibido un enlace que muestra una habitación vigilada por cámaras, probablemente realizada con equipo de los servicios secretos".

Ignorando esa polémica, el republicano aseguró en su mensaje de hoy que "las relaciones entre Hungría y Estados Unidos han alcanzado nuevas cotas de cooperación y logros espectaculares" bajo suadministración, "gracias en gran medida al primer ministro Orbán", que viajará a Washington la semana próxima.

Trump atribuyó al gobernante húngaro una gran capacidad para "proteger a Hungría, impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, frenar la inmigración ilegal y garantizar el orden público".

"Espero seguir trabajando estrechamente con él (Orbán) para que ambos países podamos seguir avanzando por este extraordinario camino de ÉXITO y cooperación", insistió el presidente estadounidense.

Hungría celebra elecciones legislativas el 12 de abril en las que, según la gran mayoría de las encuestas, el partido del ultranacionalista Orbán, el Fidesz, podría sufrir una derrota después de 16 años gobernando con mayorías absolutas.

El apoyo explícito de Trump a la candidatura de Orbán ratifica la alianza que ambos mantienen desde hace años. El político húngaro se ha convertido en uno de los principales valedores de las posiciones del magnate estadounidense en Europa.

Los encuentros entre ambos líderes son frecuentes: el último de ellos se produjo el 7 de noviembre de 2025, cuando Trump recibió a Orbán en Washington.

La próxima cita será también en la capital de EE.UU. el próximo 19 de febrero en la primera reunión de la Junta de Paz de Trump para resolver conflictos mundiales, empezando por el de Gaza.

Orban fue el primero en confirmar por redes sociales su asistencia al encuentro del organismo, al que se han adherido una treintena de países, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí o Egipto, y es visto con recelo por parte de la comunidad internacional.