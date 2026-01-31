Aznar niega conocer a Epstein tras aparecer mencionado en tres ocasiones en los papeles desclasificados por EEUU

Recibo de un paquete de Epstein a nombre de José María Aznar a la Moncloa.

El expresidente del Gobierno español José María Aznar ha negado haber conocido al fallecido empresario estadounidense Jeffrey Epstein, después de que el Departamento de Justicia de EEUU desclasificara y publicara varios archivos del magnate norteamericano en los que aparece de manera explícita el nombre del político popular y el de su mujer.

Estos documentos, que incluyen agendas y recibos relacionados con los negocios del financiero, recogen un pago del magnate a su agente de viajes a nombre del expresidente, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003. La compañía Shoppers Travel Inc., receptora del pago, era utilizada habitualmente por Epstein para reservar vuelos comerciales para sus asociados y empleados.

También figura el envío de dos paquetes explícitamente a su nombre y al de su mujer en 2003 y 2004, uno de ellos a Moncloa y otro a la dirección de la calle Juan Bravo de Madrid, donde tiene sede la Fundación FAES.

El primero de ellos se produjo cuando aún era presidente en septiembre de 2003, en una legislatura que estuvo marcada por la cercanía del ejecutivo español con el Gobierno de Estados Unidos y la relación de Aznar con el presidente George W. Bush.

El coste de aquel envío ascendió a 32,62 dólares y se hizo a través del servicio de mensajería Fedex desde la sede de las oficinas de Epstein en Nueva York hasta el Palacio de la Moncloa en Madrid: "Presidente y Ana Aznar. Complejo de la Moncloa", se puede leer en el recibo.

Captura de un correo del hijo de José María Aznar.

Entre los archivos desclasificados también figura una captura de un correo electrónico enviado por el hijo del expresidente en abril de 2004 en el que este detalla la dirección de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES) y termina con un "Besos, Jose".

Un mes después, en mayo, se realiza el segundo de los envíos de Epstein y su mujer a Aznar con dirección a su despacho de FAES y cuyo coste asciende a los 49,87 euros. Entonces, el dirigente popular ya había abandonado la Moncloa tras ocho años en el poder, a pesar de que en el texto del receptor se pueda leer "Presidente Aznar".

Recibo de un envío de Epstein para el "presidente Aznar".

Aznar lo niega

Los envíos de ambos paquetes (de los que no se explicita la naturaleza) o el asiento contable del agente de viajes de Epstein no suponen ninguna irregularidad. Tampoco la aparición de su nombre o el de su hijo en sus listas de contactos.

A pesar de ello y de la conocida buena relación entre el político y EEUU, el entorno de José María Aznar asegura que "no conoce a ese señor", en alusión al pedófilo, y que "no tiene ni idea" sobre la existencia de dichos paquetes.

En los años en que se produjeron los envíos aún se desconocían abiertamente y de manera pública los escándalos que después rodearon a Epstein, ya que fue en 2005 cuando se presentó la primera denuncia ante la policía de Palm Beach (Florida) por abusos a una menor, lo que abrió la primera investigación penal y por la que se declaró culpable de pagar a una menor por sexo.

Fue en julio de 2019, cuando el financiero fue arrestado en Nueva York por cargos federales de tráfico sexual de menores y el caso se convirtió en un escándalo mundial que ocupó todos los titulares.