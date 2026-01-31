Ataques israelíes dejan al menos 32 palestinos muertos, entre ellos al menos 7 niños, en Gaza pese al alto el fuego

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 32 palestinos han muerto en ataques israelíes en Gaza, incluyendo a una familia entera y varios niños. Entre las víctimas se encuentran cuatro mujeres policías y personas detenidas, tras un misil que impactó una comisaría en Sheij Radwan. Ataques aéreos y con drones han dejado muertos en diversas zonas de Gaza, incluyendo a seis niños de dos familias y una madre con tres hijos. Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego, mientras Israel afirma haber abatido a comandantes de Hamás y la Yihad Islámica.

Casi 32 personas han muerto, entre ellas una familia entera, han muerto en los ataques efectuados por Israel desde esta pasada noche en la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Gaza y en Al Mauasi, en el centro-sur y en la costa del enclave, respectivamente.

"Se han recuperado veintiocho cadáveres: una cuarta parte de ellos niños, un tercio mujeres y un anciano, incluyendo cuatro mujeres policías", detalló en un comunicado la Defensa Civil gazatí, poco antes del hallazgo de otro cuerpo.

Un misil israelí impactó esta mañana contra la comisaría del barrio de Sheij Radwan, en la ciudad de Gaza, causando siete muertos, según confirmó una fuente de la morgue del Hospital Shifa, que aumentaron después a 14 tras el hallazgo de cuatro cuerpos entre los escombros.

Según el hospital y un comunicado del Ministerio del Interior de Hamas, entre las víctimas mortales hay al menos cuatro mujeres agentes de Policía y cuatro personas que estaban detenidas. Todavía se desconocen detalles sobre los últimos seis fallecidos.

Poco después, otros tres gazatíes murieron en un ataque israelí contra una vivienda familiar en el oeste de la ciudad de Gaza, cerca de un complejo escolar de la agencia de la ONU, UNRWA, según detalló una fuente local del enclave.

Y esta madrugada, murieron en ataques israelíes otros 12 gazatíes, incluidos seis niños de dos familias, según informaron dos hospitales de la Franja, en la que es ya la jornada más letal desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

En el bombardeo de un dron israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis (sur) murieron un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos, según una fuente del Hospital Naser y la Defensa Civil.

En el norte, un bombardeo aéreo israelí contra su apartamento mató a una madre y tres de sus hijos, además de a otro familiar, en la ciudad de Gaza, de acuerdo con el Hospital Shifa.

Con sus muertes, ya son más de 520 los gazatíes asesinados desde la entrada en vigor de la tregua, incluidos más de 100 niños, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza a los que se han sumado las últimas víctimas de hoy.

El Ejército israelí, por su parte, confirmó hoy a EFE "numerosos ataques" contra la Franja, y dijo en un comunicado haber abatido a cuatro "comandantes y a otros terroristas" de Hamas y la Yihad Islámica, sin dar detalles de dónde ocurrieron esos ataques.

Acusaciones entre Hamás e Israel

Hamás ha acusado a Israel de incumplir el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor en octubre del año pasado, mientras que el Ejército israelí denuncia por su parte que las milicias de Hamás siguen actuando en el enclave.

"Las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza violan sistemáticamente el Derecho Internacional, explotan cruelmente las instituciones civiles y operan en presencia de la población local", ha contestado el Ejército israelí.

El portavoz de Hamás, por último, ha instado a la comunidad internacional, a Naciones Unidas y a sus instituciones de Derechos Humanos a "condenar claramente estas masacres, adoptar medidas prácticas para detenerlas, exigir cuentas a los dirigentes de la ocupación por sus crímenes e impedir que continúe una política de impunidad que alienta más asesinatos y destrucción".