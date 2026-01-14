La red de comunicaciones en Irán ha estado bloqueada desde el viernes 9 de enero en plena oleada de protestas contra el régimen de los ayatolás. Así, hoy ha entrado en su sexto día de bloqueo.

Según un experto iraní en derechos digitales, Amir Rashidi, "no se pueden cobrar cheques, el flujo de dinero se ve interrumpido, los negocios se ven afectados, los camioneros no trabajan como de costumbre, por lo que las mercancías no llegan de la fábrica al consumidor; es la vida cotidiana", ha recogido DW.

En este sentido, prevé que el apagón dure un mínimo de 10 días. "No me sorprendería que Internet se suspendiera por más tiempo ni que parte del daño incluso perdurara", sostiene