Trump insta a los iraníes a "tomar las instituciones" y lanza una amenaza a los ayatolás: "La ayuda está en camino"
Erfan Soltani, el veinteañero acusado de "librar una guerra contra Dios" al que pretende ejecutar Irán por ahorcamiento
Arezoo y Nilufar, disidentes de Irán: "Hay tiradores, se habla ya de 12.000 muertos y obligan a pagar por recuperar los cuerpos"
-
Los comunicaciones entre Irán y Estados Unidos están rotas
Las comunicaciones directas entre el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, han sido suspendidas, dijo a Reuters un alto funcionario, después de las amenazas del presidente Donald Trump de intervenir en medio de protestas a nivel nacional en Irán.
El alto funcionario agregó que las amenazas estadounidenses socavan los esfuerzos diplomáticos y que se han cancelado posibles reuniones entre los dos funcionarios para encontrar una solución diplomática a una disputa nuclear de décadas de duración.
-
El apagón masivo de internet en Irán podría durar mucho tiempo
La red de comunicaciones en Irán ha estado bloqueada desde el viernes 9 de enero en plena oleada de protestas contra el régimen de los ayatolás. Así, hoy ha entrado en su sexto día de bloqueo.
Según un experto iraní en derechos digitales, Amir Rashidi, "no se pueden cobrar cheques, el flujo de dinero se ve interrumpido, los negocios se ven afectados, los camioneros no trabajan como de costumbre, por lo que las mercancías no llegan de la fábrica al consumidor; es la vida cotidiana", ha recogido DW.
En este sentido, prevé que el apagón dure un mínimo de 10 días. "No me sorprendería que Internet se suspendiera por más tiempo ni que parte del daño incluso perdurara", sostiene
-
Irán entierra a los más de 100 agentes de seguridad muertos en las protestas
Irán celebra este miércoles los funerales por los más de cien miembros de las fuerzas de seguridad que han muerto durante las protestas que han sacudido el país desde el pasado 28 de diciembre, contra las que se ha ejercido una brutal represión, especialmente el jueves y el viernes pasados.
Los cuerpos de más de cien efectivos de los cuerpos de seguridad serán trasladados en una procesión desde la Universidad de Teherán hasta el cementerio de la capital persa, informó la agencia Mehr.
En paralelo, según el grupo de derechos humanos HRANA, la cifra de fallecidos en las protestas es de al menos 2.571 personas.
-
"Asistimos a los últimos días del régimen iraní": por qué la República Islámica enfrenta el peor momento de su historia
El régimen teocrático nacido de la revolución de 1979 atraviesa sus días más críticos.
No es la primera crisis que hace tambalear los cimientos de la República Islámica. Sirven como precedentes la guerra contra el Irak de Sadam Husein de los ochenta, la opaca sucesión del padre de la revolución, el ayatolá Ruhollah Jomeini, la eclosión del Movimiento Verde tras las presidenciales de 2009, el estallido social por el alza de precios de 2018 o el movimiento de oposición surgido tras el asesinato a manos de la policía de la moral de la joven Mahsa Amini en 2022.
Ninguna de tal magnitud.
-
Trump amenaza con "medidas muy severas" si Irán ahorca a manifestantes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con imponer "medidas muy severas" si las autoridades iraníes ahorcan a manifestantes que participan en la ola de protestas que sacude al país.
"Tomaremos acciones muy severas si hacen algo así. Tomaremos acciones muy severas", declaró Trump al ser consultado en una entrevista con CBS News sobre informaciones de que la República Islámica planea comenzar a ejecutar por ahorcamiento a los manifestantes.
En declaraciones posteriores a la prensa, Trump minimizó las advertencias de Irán, que prometió una respuesta en caso de un ataque estadounidense.
"Sí, Irán dijo eso la última vez que destruí sus capacidades nucleares, que ya no tienen, así que será mejor que se comporten", expresó el mandatario.
-
El régimen iraní pretende ejecutar hoy a un joven de 26 años
El régimen iraní está sofocando las protestas de los manifestantes con violencia y asesinatos de civiles. Hoy, miércoles 14 de enero, Irán pretende ejecutar por ahorcamiento a Erfan Soltani, un joven de 26 años que fue detenido el 8 de enero durante las revueltas.
La cifra de fallecidos, según el grupo de derechos humanos HRANA, es de al menos 2.571, aunque hay voces disidentes del país que aseguran que los fallecidos superan los 12.000.
-
Irán advierte que si Trump le ataca bombardeará bases de EE.UU en la región
El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa.
"Irán atacará bases estadounidenses si es atacado", dijo el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr.
El militar aseguró que "todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos".
""La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos" si Irán es atacado, precisó el militar.