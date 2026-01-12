Trump anuncia aranceles del 25% para cualquier país que "haga negocios" con Irán, una medida con "efecto inmediato"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de los medios a bordo del Air Force One en ruta desde Florida a la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 11 de enero de 2026. Reuters

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha informado este lunes de que impondrá aranceles del 25% a toda aquella nación que "haga negocios" con Irán, una medida que con "efecto inmediato", un paso adicional en la campaña para ahogar económicamente al Gobierno de Teherán.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos y cada uno de los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva", han sido las palabras del mandatario en una publicación en Truth Social.

Teherán mantiene relaciones comerciales con varios países, con Brasil como su principal socio en el intercambio de productos agrícolas y fertilizantes, además de tener vínculos comerciales con naciones como Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay, según datos oficiales.

Esta advertencia llega después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, haya asegurado en una conferencia de prensa que Trump no descarta acciones militares en Irán en respuesta a la represión que están llevando a cabo las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias que están sacudiendo el país y que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

El magnate republicano ya amenazó la pasada semana con atacar a la nación persa. Según el medio digital estadounidense Axios, el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó este pasado fin de semana con el enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington en este sentido.



En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos. La ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, ha informado este lunes de que ha registrado un total de 648 manifestantes fallecidos desde el inicio de las protestas en Irán el pasado 27 de diciembre.









