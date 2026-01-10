El Vaticano ofreció en Navidad un exilio en Rusia a Maduro que Estados Unidos rechazó

El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin Europa Press

El Washington Post ha publicado fragmentos de una conversación, de carácter confidencial, entre el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y el embajador estadounidense en el Vaticano, Brian Burch, en la que Parolin trató de negociar la noche de Nochebuena el exilio del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, a Rusia.

"Es decepcionante que se hayan revelado partes de una conversación confidencial que no reflejan con precisión el contenido de la conversación, que tuvo lugar durante el período navideño”, declaró la oficina de prensa del Vaticano al diario estadounidense.

Según los documentos, Parolin reconocía que Nicolás Maduro debía dejar la presidencia de Venezuela, pero instó a Estados Unidos a ofrecerle una salida, apoyando una propuesta rusa que le permitiría “marcharse y disfrutar de su dinero” bajo garantías de seguridad.

El pasado 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, Parolin manifestaba desconcierto por la falta de claridad de los objetivos de EEUU en Venezuela y solicitó información adicional sobre si Donald Trump tenía intención sólo de perseguir a los narcotraficantes o quería cambiar el régimen.

El Vaticano se mostraba especialmente preocupado ante la posibilidad de un derramamiento de sangre y una crisis diplomática en aumento. Como respuesta, Parolin proponía que se le diera un plazo claro a Maduro para abandonar el país.

Estados Unidos tenía claro que Maduro no iba a aceptar el plan: "Simplemente iba a quedarse sentado viendo cómo la gente creaba una crisis".

Ante esta negativa de Maduro a que hubiera avances en las negociaciones, Estados Unidos se centró en un plan para su sucesión: Delcy Rodríguez.

Esta decisión fue tomada tras descartar a la líder opositora María Corina Machado como la opción más óptima a la sucesión. El razonamiento de Trump se vio parcialmente influenciado por una reciente evaluación clasificada de la CIA, que concluyó que los leales a Maduro tendrían más éxito en la gestión de un gobierno post-Maduro que Machado y su equipo.

Venezuela y el Vaticano

Pietro Parolin fue nuncio en Venezuela desde 2009 a 2013, hasta que el Papa Francisco lo nombró Secretario de Estado. Esto le hace tener un especial interés en la situación del país latinoamericano, conociendo de primera mano la realidad.

También ha actuado durante su carrera diplomática como intermediario con la administración Trump en negociaciones relacionadas con Ucrania y Rusia, según personas familiarizadas con las conversaciones.

A pesar de ello, en el año 2021, Maduro calificó como «basura» una carta que Parolin hacía a una asociación de empresarios de Venezuela en la que invitaba al diálogo.

Este mismo viernes, durante el saludo de inicio de año del Papa León con el Cuerpo diplomático, el Pontífice solicitó «que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia.

En su reunión del 24 de diciembre con Burch, según los documentos obtenidos por The Washington Post, Parolin aseguró que Rusia estaba dispuesta a recibir a Maduro y compartió lo que los informes describen como un “rumor”: que Venezuela se había convertido en una pieza clave en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y que Moscú estaría dispuesto a abandonar su apoyo a Caracas si lograba concesiones favorables en el frente ucraniano.

Parolin añadía que estas negociaciones «exigen voluntad política por parte de los involucrados, disponibilidad a dejar que el bien común prevalezca sobre los intereses particulares, y el apoyo responsable de la sociedad civil y de la comunidad internacional».