Teherán denuncia ante la ONU “injerencias” y “amenazas” de EEUU, en coordinación con Israel, en plena ola de protestas

El Gobierno de Irán ha enviado una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la que acusa a Estados Unidos de realizar “injerencias” y “amenazas” en coordinación con Israel, en un contexto marcado por las protestas registradas en los últimos días en varias de las principales ciudades del país, que han dejado decenas de víctimas mortales.

En el texto, Teherán denuncia lo que califica como “una conducta ilegal e irresponsable” por parte de Estados Unidos, en colaboración con el “régimen israelí”, a los que acusa de interferir en los asuntos internos iraníes mediante amenazas, incitación y un supuesto impulso deliberado de la inestabilidad y la violencia. La carta ha sido difundida a través de redes sociales.

La misiva apunta de manera directa al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quienes reprocha haber defendido una posible intervención en lo que Irán considera una postura “claramente coordinada”.

"Fomentan la violencia, apoyan a grupos terroristas, incitan a la desestabilización de la sociedad y aspiran a transformar las protestas pacíficas en desórdenes violentos", ha señalado el Gobierno iraní.

El Ejército de Irán ha asegurado este sábado que llegará hasta el final para proteger el interés nacional y desarticular la "conspiración" orquestada por Estados Unidos e Israel, denuncia, que ha convertido las protestas de principios de semana en una ola de disturbios en todo el país.

La carta recuerda las sanciones contra Irán que "violan los derechos humanos fundamentales" de la población o el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025 que "se saldaron con más de 1.100 muertos inocentes".



"El Ejército de la República Islámica de Irán llama a la nación iraní a frustrar los complots del enemigo manteniendo la vigilancia y la inteligencia nacionales y, manteniendo al mismo tiempo la unidad y la cohesión", añade el comunicado.

El Consejo de los Guardianes, una de las instituciones más poderosas del país, instrumental en la aprobación de los ganadores de las elecciones presidenciales, se ha pronunciado este sábado aproximadamente en los mismos términos: "La injerencia extranjera convirtió las protestas populares en caos. Basándonos en la realidad, podemos afirmar que hay manos ocultas presentes y activas en estos disturbios", ha manifestado en un comunicado.

La agencia de noticias semioficial Tasnim ha confirmado la muerte de dos efectivos de seguridad en las últimas horas en la ciudad de Shushtar, en el suroeste del país, y otros siete en la provincia de Jorasán Razavi.

Según el grupo Activistas de Derechos Humanos, 38 de los fallecidos fueron identificados en las provincias de Chaharmahal y Bajtiari, Ilam, Kermanshah y Fars, situadas en el centro y el oeste de Irán. No obstante, fuentes médicas indicaron el pasado viernes a la revista estadounidense Time que el número de manifestantes muertos podría ascender a alrededor de 217.