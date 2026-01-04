Trump dice que cuenta con Delcy Rodríguez para la transición en Venezuela pero ella le pide liberar a Maduro: 'Es el presidente legítimo'
"Maduro, narco, llegó tu hora": las concentraciones en España de miles de venezolanos tras los ataques de EEUU sobre Caracas
Trump: "Vamos a dirigir Venezuela hasta la transición... Si hace falta lanzaremos una segunda ola de ataques"
La primera imagen de Maduro detenido: con esposas, ojos tapados y a bordo del USS Iwo Jima
Von der Leyen, tras la captura de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela: "Apoyamos una transición pacífica"
-
El Tribunal Supremo de Venezuela ordena la jura de Delcy Rodríguez como presidenta
La actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, debe asumir la presidencia ante la "ausencia forzosa" de Nicolás Maduro, de acuerdo con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la nación sudamericana.
-
Lo que Trump dice de Delcy y lo que Delcy dice de Trump: algo no encaja en Venezuela
La visión de Trump es descarnada. Brutalmente pragmática. El objetivo no era liberar a los venezolanos, sino eliminar un riesgo geopolítico para Estados Unidos.
-
Al menos 40 personas murieron en el ataque de EEUU, según un funcionario venezolano
40 personas murieron en el ataque estadounidense contra Venezuela la madrugada del sábado, entre militares y civiles, según un alto funcionario venezolano que habló bajo condición de anonimato para describir los informes preliminares.
-
China exige a Estados Unidos la “liberación inmediata” de Maduro y su esposa
El Gobierno chino ha reclamado a Estados Unidos la puesta en libertad inmediata del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, actualmente bajo custodia en territorio estadounidense.
"China insta a Estados Unidos a garantizar la seguridad personal del presidente Maduro y de su esposa, a liberarlos de inmediato, a cesar sus intentos de socavar al régimen venezolano y a resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación", señala un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín.
-
El chavismo empuja al exilio a más de ocho millones de venezolanos
El régimen chavista ha provocado el éxodo de más de ocho millones de venezolanos, una cifra que equivale al 25 % de la población nacional y que refleja la magnitud del colapso político, económico y social del país. A esta realidad se suma la existencia de más de 2.000 presos políticos que permanecen encarcelados.
-
Un tribunal venezolano insta a que Delcy Rodríguez asuma la presidencia por la “ausencia forzosa” de Maduro.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha exigido este que sea la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, quien asuma la jefatura del Estado ante la "ausencia forzosa" del presidente Nicolás Maduro.
"Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades, inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación", ha exhortado la magistrada del TSJ Tania D'Amelio durante una intervención para la cadena estatal recogida por la prensa local.
-
Concentración mundial por Venezuela
-
Nuevas imágenes de Nicolás Maduro detenido
-
Maduro duerme recluido en Brooklyn mientras Delcy Rodríguez asume su puesto en Caracas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país.
-
Starlink, la empresa de Elon Musk, ofrece Internet gratuito en Venezuela ante los apagones y cortes de red
La compañía satelital de Elon Musk, Starlink (perteneciente a SpaceX), ha activado un servicio de internet gratuito en Venezuela hasta el 3 de febrero de 2026 para paliar la falta de conectividad derivada de recientes apagones y cortes de red.
La iniciativa busca proporcionar acceso a banda ancha vía satélite en un país con frecuentes fallos de infraestructura, ofreciendo así una alternativa frente a las interrupciones del servicio tradicional.
-
Maduro llega al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn
Nicolás Maduro ya ha llegado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a donde ha sido trasladado en una furgoneta con una escolta policial tras llegar a la ciudad de Nueva York en helicóptero.