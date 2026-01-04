El Gobierno chino ha reclamado a Estados Unidos la puesta en libertad inmediata del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, actualmente bajo custodia en territorio estadounidense.

"China insta a Estados Unidos a garantizar la seguridad personal del presidente Maduro y de su esposa, a liberarlos de inmediato, a cesar sus intentos de socavar al régimen venezolano y a resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación", señala un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín.