Delcy Rodríguez asumirá la Presidencia de Venezuela por orden del Tribunal Supremo controlado por el chavismo

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia tras la captura de Nicolás Maduro por militares de EEUU. Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta ejecutiva y cofundadora del MSV, jurará su cargo como presidenta ante el Parlamento este lunes 5 de enero. La Asamblea Nacional inicia una nueva legislatura con diputados electos en comicios no reconocidos por la comunidad internacional y ausente la mayoría opositora. El Movimiento Somos Venezuela, aliado del chavismo, ha sido clave en el apoyo a las políticas del gobierno y en el entramado político nacional desde 2018.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, un organismo controlado por el chavismo, ordenó este sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que asuma la Presidencia del país a partir de este lunes 5 de enero, tras la captura por militares de EEUU de Nicolás Maduro.

Rodríguez, miembro del Movimiento Somos Venezuela (MSV), aliado del chavismo pero no integrado en el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ocupa el cargo de vicepresidenta ejecutiva de la nación desde el 14 de junio de 2018.

La todavía número dos del Gobierno deberá jurar su cargo en el Parlamento este lunes. Precisamente, como todos los 5 de enero, la Asamblea Nacional (AN) inicia su legislatura, esta vez para un nuevo período (2026-2031) y con diputados nuevos tras unos polémicos comicios no reconocidos por la comunidad internacional y a los que no compareció la mayoría de la oposición.

La dirigente del gobierno chavista es cofundadora junto a Nicolás Maduro del MSV, quienes refundaron y legalizaron el partido en el año 2018, consolidándolo como una organización política dentro del chavismo, con el objetivo de apoyar las políticas del gobierno.

Desde entonces, el MSV ha participado activamente en elecciones locales y nacionales, funcionando como un aliado estratégico del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dentro del entramado político del país.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.