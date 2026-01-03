Última hora del ataque a Venezuela ordenado por Trump, en directo |La Fuerza Aérea de EEUU prohíbe operaciones en el espacio aéreo venezolano en medio de los ataques contra varias bases
Siga la actualidad del ataque a Venezuela.
La población civil de Caracas, Venezuela, intenta abandonar la ciudad tras las explosiones registradas
La población civil de Caracas, Venezuela, intenta abandonar la ciudad despues de las explosiones registradas en distintos puntos, en medio de un clima de incertidumbre y temor. Muchas personas buscan resguardarse o trasladarse a zonas más seguras mientras las autoridades evalúan la situación y llaman a la calma.
Aeropuerto militar de Caracas, con restos de fuego y daños en vallado tras explosiones
Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, fueron constatados por EFE la madrugada de este sábado, después de que el Gobierno de Venezuela denunció una "agresión militar" de Estados Unidos.
Además del fuego, en el lugar se observaban restos de árboles y destrozos en la principal autopista de la ciudad, adyacente a la instalación militar, donde también se encontraban uniformados en vehículos que rodeaban la zona.
-
Cuba condena el "criminal" ataque de EE.UU. a Venezuela y pide reacción internacional
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este sábado el "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y dijo que "nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada".
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó "enérgicamente la agresión militar en curso de #EEUU contra #Venezuela". "Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país", señaló.
#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.
Patria o Muerte ¡Venceremos!
-
Trump dio luz verde a los ataques contra objetivos en Venezuela hace días, según CBS
El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó los ataques aéreos dentro del territorio venezolano hace días, según indicaron a CBS News dos funcionarios estadounidenses.
Según esas fuentes, la Casa Blanca se planteó realizar los ataques aéreos contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente decidieron dar prioridad a los ataques aéreos en Nigeria contra supuestos campamentos del Estado Islámico (EI).
Tras esos ataques, el equipo de Trump consideró nuevas ventanas de oportunidad para atacar objetivos estratégicos del régimen de Nicolás Maduro, pero se vieron obligados a nuevos retrasos porque el tiempo no era el favorable para los ataques.
-
Fuerza Aérea de EE.UU. prohíbe operaciones en espacio aéreo venezolano en medio de ataques
Las Fuerza Aérea de EE.UU. emitió un aviso oficial este sábado que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela, en medio de ataques en la capital del país suramericano que el presidente, Donald Trump, habría ordenado según la CBS.
-
El Gobierno dice que todo el personal de la Embajada de España en Venezuela está a salvo
El Gobierno español ha confirmado este sábado un "ataque aéreo" sobre Caracas y ha asegurado que todo el personal de la Embajada española en la capital de Venezuela se encuentra a salvo.
Fuentes del Ejecutivo español han afirmado que sobre las diferentes explosiones que se han registrado en Caracas a primera hora de este sábado.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador de España en Venezuela y todo el personal se encuentra a salvo, según las misma fuentes del Gobierno.
-
El Gobierno de Maduro denuncia la "gravísima agresión militar" de EEUU contra Venezuela
El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".
"Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", dijo el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV.
Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado "conmoción exterior" para proteger el territorio nacional y pasar "de inmediato a la lucha armada".
-
Maduro declara estado de conmoción exterior en Venezuela tras "agresión militar" de EE.UU.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos" la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.
En un comunicado, el Ejecutivo informó de que el jefe de Estado "ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada"
-
Petro afirma que hay “bombardeos” sobre Caracas y pide reuniones urgentes de la ONU y la OEA
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que Caracas está siendo bombardeada, después de que se escucharan de madrugada detonaciones y explosiones en varios puntos de la capital venezolana en medio de las tensiones con Estados Unidos.
“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”, ha manifestado Petro en su cuenta de X en la que ha pedido reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.
-
Varias detonaciones sacuden Caracas en medio de las tensiones con EEUU
Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas sin que hasta el momento se conozcan detalles, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.
En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.