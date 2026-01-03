Trump captura a Maduro y da por terminado el ataque pero el chavismo mantiene el control militar de Venezuela

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos realizó una operación militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país. El régimen chavista, a pesar de la captura de Maduro, mantiene el control militar de Venezuela bajo el mando del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. El senador estadounidense Mike Lee informó que Maduro será juzgado por cargos penales en Estados Unidos y que la operación militar buscaba proteger al personal estadounidense. Dirigentes chavistas como Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello comparecieron públicamente tras los bombardeos, reafirmando el control del alto mando político y militar en el país.

La operación quirúrgica de Estados Unidos en Venezuela, que comenzó de madrugada con una batería de bombardeos contra bases militares e instalaciones estratégicas del chavismo, concluyó en la mañana del sábado con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que fueron trasladados fuera del país.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró sin aportar pruebas que la operación había causado la muerte de civiles y reconoció desconocer el paradero de Maduro y de su esposa, y pidió a Estados Unidos "pruebas de vida inmediatas" de ambos. La misma exigencia que formuló el fiscal general, Tarek William Saab.

La Administración Trump no prevé llevar a cabo nuevas acciones en el país caribeño, según adelantó en la red social X el senador republicano Mike Lee, que conversó este sábado por teléfono con el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentar un juicio por cargos penales en Estados Unidos, y que la acción cinética que vimos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto", escribió el senador Lee, que considera probable "que esta acción se encuentre dentro de la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente".

La operación estadounidense no consiguió deshacerse, sin embargo, de la plana mayor del régimen, que mantiene el control militar del país.

El primer dirigente chavista en comparecer tras los bombardeos estadounidenses fue Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa. Padrino compareció a través de una transmisión en directo en Instagram para anunciar que había ordenado el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por todo el país a fin de contener un ataque "ruin y cobarde" que describió como "el ultraje más grande que ha sufrido el país".

También apareció ileso desde las calles de Caracas el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, número dos del chavismo. Con casco, chaleco antibalas y rodeado de agentes de seguridad, Diosdado pidió a los ciudadanos que confiaran en "en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando politico y militar".

