Trump amenaza a Irán con "derribarles" si se rearman, exige "desarmar a Hamás" y defiende indultar a Netanyahu

El presidente estadounidense, Trump, se reúne con el primer ministro israelí, Netanyahu, en el club Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach. Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido este lunes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Florida para mantener conversaciones destinadas a romper el estancamiento sobre el cese del fuego en Gaza y abordar las preocupaciones israelíes sobre Irán y el grupo libanés Hezbollah.

Los mandatarios se han reunido en el club de playa Mar-a-Lago de Trump. Allí, frente a la gran puerta dorada, han atendido a la prensa antes de subir los escalones de la entrada.

Donald Trump ha afirmado que "la reconstrucción de Gaza comenzará pronto" y que espera alcanzar la segunda fase del plan para Gaza "muy rápidamente", así como que está haciendo todo lo posible para recuperar el cuerpo del último rehén.

Trump, dijo que "debe haber un desarme de Hamas" cuando se le preguntó sobre el cronograma para ingresar a la segunda fase de un alto el fuego en Gaza, y agregó que la segunda fase comenzaría "muy rápidamente".

El presidente estadounidense ha afirmado que Estados Unidos e Israel fueron "extremadamente victoriosos" en sus ataques contra Irán a principios de este año y que "los van a destrozar" si el país incrementa su capacidad militar.



"Ahora escucho que Irán está tratando de rearmarse otra vez, y si lo están haciendo, vamos a tener que volver a derribarlos. Los vamos a derribar, los vamos a destrozar por completo", dijo Trump.



Medios estadounidenses informaron previamente que Netanyahu ha estado intensificando las advertencias sobre el programa de misiles balísticos de Irán y que podría aprovechar las conversaciones con Trump para presionar a favor de nuevos ataques contra Irán.

Donald Trump ha explicado que había hablado con el presidente israelí, Isaac Herzog, quien le dijo que el indulto para el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba "en camino".

"Es un primer ministro de tiempos de guerra, un héroe. ¿Cómo es posible que no se conceda un indulto? Hablé con el presidente... me dice que ya está en camino", dijo Trump.

Añadió que esperaba que Israel pudiera llegar a un acuerdo con Siria, aun cuando el gobierno de Netanyahu ha violado sistemáticamente la soberanía territorial siria desde el derrocamiento del expresidente Bashar al-Assad a finales del año pasado.

Si bien Israel y el grupo militante palestino Hamás firmaron un acuerdo de alto el fuego en octubre, las supuestas violaciones han sido frecuentes y se han logrado pocos avances aparentes en los objetivos a largo plazo.

Netanyahu dijo este mes que Trump lo había invitado a mantener conversaciones, mientras Washington presiona para establecer un gobierno de transición y una fuerza de seguridad internacional para el enclave palestino frente a la renuencia israelí a avanzar.

Aunque Washington ha negociado tres ceses del fuego que involucran a su aliado de larga data (entre Israel y Hamás, Israel e Irán, e Israel y Líbano), Netanyahu se muestra cauteloso ante la posibilidad de que los enemigos de Israel reconstruyan sus fuerzas después de que se debilitaron considerablemente en la guerra.

En cuanto al supuesto ataque de Ucrania a una de las residencias de Putin, Trump ha indicado que había sido informado y que "no le gustaba nada" y por ello "estaba muy enfadado".

