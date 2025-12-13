Mueren dos militares y un civil de EEUU en una emboscada del ISIS en Siria: El atacante estaba camuflado en el ejército regular

Las claves nuevo Generado con IA Dos militares y un intérprete civil estadounidenses murieron en una emboscada del ISIS en Palmira, Siria, mientras apoyaban operaciones antiterroristas. El atacante, camuflado como miembro de las fuerzas de seguridad sirias y con ideología extremista, fue abatido por fuerzas aliadas tras el ataque. Tres personas más, incluidos soldados sirios, resultaron heridas y fueron evacuadas a una base estadounidense en Al-Tanf. El ataque ocurre poco después de que Siria firmara un acuerdo de cooperación política con la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico.

Dos militares y un intérprete civil, todos ellos estadounidenses, han muerto este sábado en un ataque perpetrado en la provincia siria de Palmira, en el centro de Siria, según ha confirmado el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Los soldados se encontraban dando apoyo a operaciones antiterroristas, según ha informado el Pentágono: "Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS en curso en la región".

Otros tres, entre los que se encuentran soldados sirios, resultaron heridos según informó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que el atacante fue abatido por fuerzas aliadas.

Parnell ha confirmado a través de sus redes sociales que el ataque, perpetrado por un pistolero en solitario, ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales.

El portavoz del Ministerio del Interior sirio, Noureddin Al-Baba, ha confirmado que el atacante era un miembro de las fuerzas de seguridad sirias con una ideología extremista pero que no tenía un rol de liderazgo en la formación.

La agencia estatal de noticias siria, SANA, citó a una fuente de seguridad que afirmó que helicópteros estadounidenses evacuaron a los heridos a una base estadounidense en la región siria de Al-Tanf, cerca de la frontera iraquí.

Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial a Siria, ha condenado el ataque: "Lamentamos la pérdida de tres valientes militares y personal civil estadounidenses y deseamos una pronta recuperación a las tropas sirias heridas en el ataque", declaró Barrack en un comunicado.

"Seguimos comprometidos con la lucha contra el terrorismo junto con nuestros socios sirios", añadió el embajador. El mes pasado, Siria también llevó a cabo una campaña nacional en la que se arrestó a más de 70 personas acusadas de vínculos con el grupo extremista.

Ante esta noticia y de manera contundente Pete Hegseth, escribió en su cuenta de X: "Si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad".

Los nombres de los soldados se mantendrán en reserva hasta 24 horas después de la notificación a los familiares, según ha informado el ejército estadounidense.

Este ataque se ha producido apenas un mes después de que Siria anunciara la firma de un acuerdo de cooperación política con la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico, coincidiendo con la visita del presidente sirio Ahmed al-Sharaa a la Casa Blanca.