Corina Machado confirma desde la clandestinidad que acudirá a recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo

El Instituto Nobel noruego, que asiste al Comité que concede el Premio Nobel de la Paz, afirmó este sábado que la galardonada opositora venezolana María Corina Machado asistirá en persona a la ceremonia de entrega el próximo día 10 de diciembre en Oslo, según les ha asegurado ella misma.

La opositora, que vive en la clandestinidad desde el año 2024, tras las elecciones presidenciales en las que Maduro se alzó con la victoria pese a las acusaciones de fraude, no había confirmado su participación de forma presencial hasta ahora.

El responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim, ha destacado que desde la institución no pueden proporcionar ningún otro detalle sobre el viaje hacia la capital europea de Machado por razones de seguridad.



"Hablamos con ella la pasada noche y nos dijo que estará en Oslo", declaró a EFE Aasheim, confirmando también la asistencia de Edmundo González, el mayor apoyo político de Machado durante las pasadas elecciones.

Sin embargo, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público NRK, que se trata de "un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha manifestado que quiere quitársela de en medio", por lo que dijo esperar que se garantice la seguridad de la opositora y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país.

Entre los líderes mundiales que han confirmado también su asistencia a la gala, y en apoyo a María Corina, destacan el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el de Panamá, José Raúl Mulino, el de Paraguay, Santiago Peña y la congresista estadounidense María Elvira Salazar.

Movilización mundial

La líder opositora invitó este jueves a sus connacionales en el mundo a marchar este sábado «por la paz y la libertad» del país suramericano, una movilización prevista cuatro días antes de la entrega, en Noruega, del Nobel de la Paz 2025, concedido a la exdiputada.

«Este sábado tenemos una gran oportunidad, vamos a ratificar este mensaje en la marcha por la paz y la libertad. Mientras el régimen trata de esconder este logro increíble, ese reconocimiento que nos hace el mundo entero a los venezolanos, nosotros vamos a encender una luz en las principales ciudades del mundo. Cada antorcha, cada vela, cada luz va a ser un grito por la paz y la libertad de Venezuela», expresó.

¡La lucha por la libertad nos convoca! Venezuela y el Nobel: Unidos en la calle.



🗓️ Este sábado #6Dic, tenemos una cita mundial.



La líder de Venezuela, María Corina Machado (@MariaCorinaYA) te invita a unirte a la Marcha por la Paz y la Libertad en más de 20 países y 80… pic.twitter.com/WUhOl85s92 — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 4, 2025

«Nos vemos este próximo sábado, 6 de diciembre, y ese día el mundo va a saber por qué el Nobel es nuestro», afirmó.

Machado indicó que la movilización se celebrará en 80 ciudades de más de una veintena de países, por lo que pidió a los venezolanos informarse sobre los puntos de encuentro previstos, así como proponer otro lugar de concentración en caso de que lo vean factible.

En Madrid la convocatoria se ha celebrado junto al monumento de Simón Bolivar, que se encuentra en el Parque del Oeste (zona Aravaca-Moncloa).