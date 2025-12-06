Elon Musk pide "abolir" la Unión Europea "para que los gobiernos puedan representar mejor a sus pueblos"

Las claves nuevo Generado con IA Elon Musk pidió la abolición de la Unión Europea y la devolución de la soberanía a los Estados miembros en su red social X. La declaración de Musk recibió el respaldo inmediato del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev. Las palabras de Musk llegan tras la multa de la Comisión Europea a X por incumplir el Reglamento de Servicios Digitales. El empresario ha intensificado sus críticas a Bruselas, acusando a la UE de censura, injerencia política y ataques a su plataforma.

El empresario Elon Musk ha desatado una nueva tormenta política en Europa tras reclamar abiertamente la abolición de la Unión Europea y la devolución de la soberanía plena a los Estados miembros, en un mensaje publicado este sábado en su red social X.

Sus palabras han recibido el respaldo inmediato del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, que respondió lacónicamente "exactamente" a la propuesta del magnate.​

Musk publicó su mensaje apenas días después de que la Comisión Europea impusiera a X una multa mínima de 120 millones por vulnerar normas de transparencia y obligaciones del Reglamento de Servicios Digitales, sanción que el empresario calificó de "insana" y "loca".

En ese contexto, afirmó que "la UE debería ser abolida y la soberanía devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus pueblos", acompañando su mensaje del lema "AbolishTheEU".​

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

El dueño de X lleva meses elevando el tono contra Bruselas, a la que acusa de censura, injerencia política y de utilizar la regulación digital como arma contra su plataforma. Musk llegó a acusar a la UE de interferir en las elecciones estadounidenses de 2024 y de tener "una historia de ir contra él", después de los expedientes abiertos por supuestos incumplimientos de la Ley de Servicios Digitales (DSA).​

El respaldo de Dmitri Medvédev a la idea de abolir la UE se enmarca en un discurso ruso que desde hace años presenta al bloque europeo como un actor hostil y decadente.

El dirigente, cercano al Kremlin, ha utilizado con frecuencia sus intervenciones en redes para amplificar mensajes críticos con las instituciones europeas, en plena tensión por la guerra en Ucrania y las sanciones contra Moscú.​

El video de Von der Leyen

En su ofensiva más reciente, Musk difundió también un video de un acto público celebrado en Finlandia en agosto, en el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogiaba la "democracia" y la libertad de expresión en el bloque comunitario mientras un manifestante pro Palestina era reducido por la policía.

En las imágenes, Von der Leyen sostiene que los críticos "deben estar contentos de vivir en un país libre como Finlandia", comparando la situación con Moscú, donde el arresto sería casi inmediato, mientras la detención del activista se produce ante el público, escena que Musk comentó con un emoji de cara sonriente y perpleja.​

Las declaraciones del empresario se producen en un momento en que las relaciones entre la UE y el gobierno de Donald Trump atraviesan una fase delicada, marcada por disputas comerciales y por el choque sobre la regulación tecnológica.

Desde Washington, miembros de la administración han denunciado las multas europeas a grandes compañías estadounidenses como "ataques" contra la tecnología de su país, mientras en Bruselas se reivindica el papel del bloque como poder regulador global frente a los gigantes digitales.