Al menos 4 muertos y 10 heridos en un tiroteo cuando celebraban un cumpleaños infantil en California

Las claves nuevo Generado con IA Un tiroteo durante una fiesta de cumpleaños infantil en un establecimiento de comida rápida en California dejó al menos 4 muertos y 10 heridos. Entre los fallecidos se encuentra un niño, y tanto niños como adultos figuran entre las víctimas del ataque. La policía investiga el incidente como un posible acto selectivo y busca a un sospechoso descrito como un individuo solitario. Autoridades locales y estatales, incluido el gobernador de California, coordinan la investigación del suceso junto a agencias federales.

Una reunión familiar en la que se celebraba un cumpleaños infantil ha sido el escenario de un tiroteo, en el que han perdido la vida cuatro personas y otras diez han resultado heridas.

Entre las víctimas mortales se encuentra un niño, lo que ha conmovido a toda la comunidad. Según fuentes policiales, los disparos se habrían producido en torno a las 18.00 horas del sábado.

El lugar de celebración era un establecimiento de comida rápida, pero como asegura la oficina del sheriff del condado la información de los hechos sigue siendo limitada.

Entre las víctimas hay niños y adultos, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad de los fallecidos ni sobre el estado de los heridos, algunos de los cuales han sido trasladados a hospitales locales.

"Los primeros indicios sugieren que puede tratarse de un incidente selectivo, y los investigadores están explorando todas las posibilidades. Los detectives están trabajando activamente para determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia", indicó en un comunicado en Facebook Heather Brent, agente de información pública.

Algunos testigos de los hechos han descrito como posible autor de los disparos a un individuo que actuó de forma solitaria, con una altitud aproximada de 1,68 metros y que vestía pantalones negros. Un vecino declaró a ABC10 que escuchó varias ráfagas de disparos.

El vicealcalde de Stockton, Jason Lee, quien confirmó en sus redes sociales el lugar de los hechos, declaró su frustración en una publicación: "Me siento devastado y furioso al enterarme del tiroteo masivo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de un niño. Una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas", escribió.

"Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño. Y, lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que, lamentablemente, no sobrevivieron", ha declarado ante los medios la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi.

«Tenemos trabajo que hacer y este tipo de violencia, este tipo de violencia, repito, vuelve a ocurrir. Nuestra ciudad es mejor que esto», ha añadido la alcaldesa, quien también ha querido enviar todo su apoyo y condolencias a las víctimas y familiares.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, se encuentra también coordinando los trabajos de investigación junto con otras agencias federales y locales.