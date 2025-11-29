Junts descarta el volantazo de la moción de censura y exige a Feijóo que pida disculpas por boicotear el catalán en la UE

Las claves nuevo Generado con IA Junts ha descartado apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez, pese a las peticiones de Alberto Núñez Feijóo al empresariado catalán. Jordi Turull, secretario general de Junts, exige al PP que pida disculpas por el boicot a la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Turull acusa al PP de actuar desde las "alcantarillas del Estado" contra líderes catalanes y reprocha su acuerdo con los socialistas para apartar a Xavier Trias de la alcaldía de Barcelona. Junts reafirma que no será "la muleta de nadie" y que solo actuará en defensa de los intereses de Cataluña, mostrando una posición firme y sin "volantazos".

Alberto Núñez Feijóo ya ha obtenido una respuesta de Junts. Quizá no la que esperaba. A pesar de que el pasado viernes el líder popular buscó apoyos del tejido empresarial catalán para movilizar a los de Puigdemont hacia una moción de censura contra Sánchez, los independentistas han descartado esta posibilidad.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afeado la petición de Feijóo y ha afirmado que el PP no debe "pedir ayuda a los empresarios", sino que debe "pedir perdón" por el "boicot" que han hecho los populares a la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

Turull ha dado estas declaraciones durante su intervención en abierto ante el Consell Nacional de Junts, en la que ha tachado de "osadía" el llamamiento que hizo Alberto Núñez Feijóo a los empresarios catalanes en el acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona.

Además, ha insistido en que el PP debe disculparse "por todo lo que hicieron desde las alcantarillas del Estado para matar civilmente y políticamente a tantos líderes catalanes".

El independentista ha continuado afirmando que el Partido Popular también tiene que pedir perdón "por haber hecho aquella moción de censura preventiva a Xavier Trias pactando con Collboni y haciendo que los socialistas manden en la capital de Cataluña".

Sin "volantazos"

Turull ha remarcado durante su intervención que Junts no es "la muleta de nadie" y que sólo se mueven en defensa de Cataluña y que han sido "consecuentes" con sus planteamientos al romper sus acuerdos con el PSOE.

Por ello, el secretario general de Junts ha invitado a sus militantes a "no dejarse impresionar" ni a caer en la tentación de "dar volantazos". En este sentido, Turull ha remarcado que su formación es "serena" y que trabaja "incansablemente para ser una alternativa en Cataluña".

