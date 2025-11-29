"El espacio aéreo de Venezuela está cerrado en su totalidad": Trump advierte a las aerolíneas en pleno despliegue militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta semana en Florida (EEUU). Reuters.

Las claves nuevo Generado con IA El presidente de EEUU, Donald Trump, ha advertido que el espacio aéreo de Venezuela permanecerá completamente cerrado. La advertencia está dirigida a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, instando a evitar sobrevolar Venezuela y sus alrededores. Las Fuerzas Armadas de EEUU mantienen en el Caribe el mayor despliegue militar desde 1991, en el contexto de esta decisión.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha alertado este sábado a "todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad", mientras las Fuerzas Armadas de EEUU mantienen en el Caribe el mayor despliegue militar desde, al menos 1991.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!", ha escrito el mandatario en su red social Truth Social.

