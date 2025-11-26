Martín Vizcarra, expresidente de Perú, condenado a 14 años de prisión por aceptar sobornos de casi 700.000 dólares

El expresidente de Perú Martin Vizcarra saluda a su llegada a la sala judicial este miércoles, en el centro de Lima (Perú). EFE.

El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) ha sido condenado este miércoles a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio.

El tribunal a cargo del juicio ha considerado que recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.

La presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, Fernanda Ayasta, declaró probado que Vizcarra propuso y recibió una coima (soborno) de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle el proyecto agrícola Lomas de Ilo en 2013.

Asimismo, Vizcarra también recibió en efectivo más de 1,3 millones de soles de la empresa ICCGSA para desarrollar el mejoramiento del Hospital de Moquegua, según las declaraciones de los testigos llamados por la Fiscalía y cuyos testimonios, según el tribunal, han quedado acreditados.



La jueza subrayó que Vizcarra cometió "actos ilícitos" aprovechando su cargo de gobernador regional, al entregar los contratos "a cambio de dinero".

Escándalos de corrupción

Durante el juicio, que comenzó en octubre pasado, Vizcarra negó los cargos, alegando ser víctima de persecución política. Llegó al poder en 2018 tras la renuncia de su predecesor y fue destituido dos años después por el Congreso en medio de investigaciones de corrupción.

Su hermano mayor, Mario Vizcarra, planea postularse en las elecciones presidenciales de abril de 2026 por el partido Primero Perú, donde el expresidente se desempeña como asesor clave.

En las elecciones de 2021, Vizcarra obtuvo la mayor cantidad de votos de cualquier candidato al Congreso, pero luego el Congreso le prohibió ejercer cargos públicos durante 10 años por disolver la legislatura en 2019.

Perú se ha visto sumido en una agitación política, con seis presidentes en el poder desde 2018 debido a juicios y renuncias a menudo impulsadas por escándalos de corrupción.

Otros tres expresidentes también están en prisión. Alejandro Toledo y Ollanta Humala cumplen condena por corrupción, mientras que Pedro Castillo se encuentra detenido por rebelión.