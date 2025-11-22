La Policía Federal de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro de manera preventiva
El antiguo mandatario ya cumplía condena en su residencia particular tras ser condenado por un intento de golpe de Estado.
Más información: Un hijo de Bolsonaro pide al Gobierno de Trump que hunda narcolanchas frente a Brasil como en el Pacífico y el Caribe
Las claves
nuevo
Generado con IA
La Policía Federal de Brasil ha detenido de manera preventiva al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia.
Bolsonaro ya se encontraba bajo arresto domiciliario tras ser condenado por un intento de golpe de Estado.
La Corte Suprema brasileña decretó la prisión preventiva del exmandatario para "garantizar el orden público".
La Policía Federal de Brasil ha detenido de forma preventiva este sábado al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien ya se encontraba bajo arresto domiciliario tras ser condenado por un intento de golpe de Estado.
Un grupo de agentes ha acudido a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, para arrestarlo y trasladarlo a dependencias policiales.
La Corte Suprema brasileña ha decretado la prisión preventiva del exmandatario para "garantizar el orden público", según EFE.
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.