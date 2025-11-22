La Policía Federal de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro de manera preventiva

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la puerta de su casa durante su arresto domiciliario en noviembre. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Federal de Brasil ha detenido de manera preventiva al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia. Bolsonaro ya se encontraba bajo arresto domiciliario tras ser condenado por un intento de golpe de Estado. La Corte Suprema brasileña decretó la prisión preventiva del exmandatario para "garantizar el orden público".

La Policía Federal de Brasil ha detenido de forma preventiva este sábado al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien ya se encontraba bajo arresto domiciliario tras ser condenado por un intento de golpe de Estado.

Un grupo de agentes ha acudido a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, para arrestarlo y trasladarlo a dependencias policiales.



La Corte Suprema brasileña ha decretado la prisión preventiva del exmandatario para "garantizar el orden público", según EFE.

