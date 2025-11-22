La Autoridad Nacional Palestina pide ayuda internacional por los ataques de colonos israelíes en Cisjordania

Las claves nuevo Generado con IA La Autoridad Nacional Palestina ha solicitado ayuda internacional urgente para frenar los ataques de colonos israelíes en Nablus, Ramala, Belén y Hebrón, en Cisjordania. La ANP denuncia que estos ataques incluyen agresiones a civiles, incendios provocados, vandalismo de viviendas, destrucción de propiedades e incursiones en zonas residenciales. La organización israelí Yesh Din revela que el 94% de las investigaciones policiales sobre violencia de colonos desde 2005 concluyeron sin acusaciones, y solo el 3% resultaron en condenas. Según la ONU, desde 2006 se han registrado más de 9.600 ataques de colonos en Cisjordania, con 1.500 ocurridos solo en el último año.

El ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha condenado este sábado los ataques perpetrados por colonos israelíes en Nablus, Ramala, Belén y Hebrón (Cisjordania) y ha pedido una intervención internacional urgente para poner fin a la escalada de violencia.



En un comunicado oficial, este departamento ha denunciado que "los ataques terroristas perpetrados por milicias de colonos en Nablus, Ramala, Belén y Hebrón forman parte de una peligrosa y continua escalada dentro de una política sistemática destinada a aterrorizar y crear un entorno hostil que facilite los planes de limpieza étnica y desplazamiento forzado".



La ANP ha destacado que los ataques incluyen agresiones directas contra civiles, incendios provocados, vandalismo de viviendas, destrucción de propiedades e incursiones en zonas residenciales.

Exteriores ha responsabilizado al Gobierno israelí de las repercusiones de las incursiones al afirmar que "sus políticas extremistas alientan a los colonos a cometer más crímenes y alimentan la violencia organizada y el terrorismo contra nuestro pueblo en ciudades y campos de refugiados palestinos".



Asimismo, la Autoridad Nacional Palestina ha exhortado a la comunidad internacional a adoptar medidas inmediatas y vinculantes para detener la escalada de violencia "por medios jurídicos y diplomáticos".



Este viernes, medios israelíes reportaron que el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, advirtió que, si no se aborda la violencia de los colonos en Cisjordania, se corre el riesgo de limitar la capacidad de Israel en Gaza, Líbano y Siria.



Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.



Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.



Solo durante el pasado octubre, coincidiendo con la cosecha de aceituna en Cisjordania, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha registrado al menos 264 ataques contra palestinos, el peor mes desde que se comenzaran a registrar estos incidentes en 2006, según EFE.



"Desde 2006, la OCHA ha documentado más de 9.600 ataques de este tipo. Alrededor de 1.500 de ellos ocurrieron solo este año, lo que representa aproximadamente el 15 % del total", indicó el organismo de la ONU en un comunicado en aquel momento.