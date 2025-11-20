Zelenski abordará con Trump la imposición del plan de paz que EEUU negoció con Putin a espaldas de Kiev y Bruselas

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, recibe al secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll. Reuters

Más de tres años después del inicio de la invasión rusa, frenada por la resistencia ucraniana, Volodimir Zelenski deberá abordar en los próximos días con Donald Trump el acuerdo de paz que la Casa Blanca ha negociado directamente con el Kremlin sin contar con Kiev o la Unión Europea (UE).

Así lo anunció Zelenski, que espera hablar en los próximos días con Trump sobre el contenido del documento que, según han adelantado varios medios, incluye la cesión de territorios que Rusia no ha conseguido ocupar y una reducción considerable del ejército de Ucrania.

El mandatario se reunió este jueves con el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, que le trasladó el plan tras llegar a Kiev la víspera, en lo que supone la visita de más alto nivel que hacen al país unos representantes del Pentágono desde la llegada al poder de Trump.

Los dos "abordaron opciones para alcanzar una paz real, así como nuevos impulsos para la diplomacia", informó Zelenski.

"Nuestros equipos -de Ucrania y Estados Unidos- trabajarán en las provisiones del plan para poner fin a la guerra. Estamos dispuestos para un trabajo constructivo, sincero y veloz", agregó.

La Presidencia ucraniana no emitió ningún comentario sobre el contenido del borrador y se limitó a señalar al respecto que, “según la evaluación estadounidense”, el plan “puede ayudar a revitalizar” el proceso diplomático liderado por Washington para poner fin a la guerra.

“En los próximos días, el presidente de Ucrania espera hablar con el presidente Trump de las oportunidades diplomáticas existentes y de los puntos clave requeridos para lograr la paz”, dice en uno de sus pasajes.

“Estamos listos ahora, igual que antes, para trabajar de forma constructiva con la parte estadounidense y con nuestros socios en Europa y en el mundo para que el resultado sea la paz”, añade la nota.

EEUU dice hablar con Kiev

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró horas después que la Administración de Trump está negociando el plan de paz con Ucrania y Rusia "por igual".

El enviado especial Steve Witkoff y el secretario de Estado, Marco Rubio, han estado "trabajando en un plan discretamente durante el último mes y han estado dialogando con ambas partes, Rusia y Ucrania, por igual", aseguró Leavitt en rueda de prensa.

La portavoz fue preguntada después de que el medio estadounidense Axios publicara este miércoles que Witkoff y el emisario del Kremlin Kiril Dmitriev están trabajando en un plan de 28 puntos que prevé, entre otras cosas, conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europa frente a una posible nueva agresión rusa.

Según dijo Leavitt, el equipo negociador estadounidense está siguiendo el mismo proceso que se utilizó para poner fin al conflicto en Gaza: "Así es como funcionó con Israel, con respecto a Israel y Gaza y todos los países árabes de Oriente Medio. Así es como logramos ese acuerdo histórico", afirmó.

Las conversaciones "continúan" y, pese a que no quiso entrar en detalles, avanzó que el presidente "lo apoya".

"Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes. Estamos trabajando muy duro para llevarlo a cabo", apuntó.

La UE pide presión

Por su parte, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, insistió este jueves en mantener la presión sobre Rusia y en seguir apoyando a Kiev, ante las informaciones de que Trump puede estar planeando conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad estadounidense para Ucrania y el resto de Europa frente a una posible nueva agresión rusa.

"Nuestro enfoque es ejercer presión sobre el agresor para detener esto (la guerra), y ese es el mensaje que enviamos a los socios en el resto del mundo", declaró la política en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete celebrada hoy en Bruselas.

Kallas recalcó que la posición de la UE no ha cambiado, y subrayó que para que un plan de paz "tenga éxito, tiene que ser apoyado por Ucrania y Europa".

También recalcó que conversaciones previas de paz fracasaron porque Rusia "nunca asumió compromisos reales".

"La presión debe ponerse sobre el agresor, no sobre la víctima. Recompensar la agresión solo la fomentará. La UE tiene un plan muy claro de dos puntos. Primero, debilitar a Rusia. Segundo, apoyar a Ucrania", aseveró.