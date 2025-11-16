Corina Machado asegura que "la hora decisiva es inminente" y pide a los militares venezolanos "bajar las armas"

María Corina Machado, líder opositora en Venezuela, ha pedido durante este sábado a los militares guiados por el presidente Nicolás Maduro que "bajen las armas" para facilitar "la libertad" del país "cuando llegue la hora precisa".



"Lo que va a pasar, ya está pasando. Esa hora decisiva es inminente, la posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. La historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces", ha detallado Machado en un audio publicado en sus redes sociales.

La antichavista ha expresado en su mensaje que el "rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera" de la nación.

Además, Machado ha solicitado a "quienes hoy ejecutan las órdenes infames" que, "llegada la hora, salgan a abrazar al pueblo, a su pueblo".



"Tú sabrás muy bien cómo y cuándo dar ese paso porque todo a tu alrededor será inequívoco. Sé un héroe y no un criminal, sé un orgullo y no una vergüenza para tu familia, sé parte del futuro luminoso de Venezuela. (...) Ese día se acerca", ha agregado.

Maduro convoca manifestaciones

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y las principales cabezas del chavismo han salido durante el sábado a las calles del país en medio de la escalada de las tensiones con EEUU a raíz del anuncio de Washington de la operación 'Lanza del Sur'. Una acción que se lleva a cabo para, supuestamente, combatir el narcotráfico originado en Latinoamérica, tres meses después del comienzo del despliegue militar norteamericano en el Caribe.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante las protestas del sábado. EFE

Maduro ha encabezado junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, un acto de juramentación en Caracas de nuevos grupos de la militancia chavista, que se replicó en distintas ciudades del país, a las que acudieron figuras del oficialismo como la vicepresidenta ejecutiva y titular de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, quien lideró la actividad en el estado Carabobo (norte).

Desde Caracas, Maduro, tras cantar brevemente 'Imagine' de John Lennon y acusar al Gobierno estadounidense de pretender "bombardear e invadir" a Venezuela, pidió a los cientos de sus seguidores que se encontraban en el lugar poner la "mano en el corazón" y comprometerse con la defensa de la patria.

El jefe de Estado señaló este 15 de noviembre como un "día histórico" porque, a su juicio, se demostró que el pueblo "está despierto, dispuesto y preparado para defender" al país de "cualquier amenaza y de cualquier agresión criminal".

Aumento de acciones de EEUU

En el centro de las manifestaciones de Maduro y las palabras de Corina se encuentra un mismo actor: Estados Unidos.

