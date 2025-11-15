Trump confirma su demanda a la BBC y la corporación británica replica: "Es el hombre más poderoso del mundo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que emprenderá acciones legales contra la BBC a pesar de que la cadena emitió disculpas formales y ello provocó la renuncia de varios altos directivos.

Durante la entrevista exclusiva para la televisión GB News que se transmitió este viernes, el mandatario la calificó como "corrupta" y afirmó que siente la "obligación" de demandarla por difamación, en una entrevista exclusiva para la televisión GB News que se transmitió este viernes.

Durante la conversación desde la Casa Blanca, la periodista británica Bev Turner recordó que Trump fue quien popularizó el término "fake news" hace más de diez años y le preguntó hasta dónde estaría dispuesto a llegar con la demanda contra la BBC.

Trump respondió: "El término 'fake news' era genial, pero no es suficiente fuerte. Me gustaría que fuera más potente. La palabra 'falso' es una cosa, pero esto va más allá. Lo que hicieron es corrupto", refiriéndose a lo que considera mala praxis de la cadena pública británica.

El presidente añadió: "Mira, no busco meterme en demandas judiciales, pero creo que tengo la obligación. Esto fue muy flagrante y si no lo haces no evitas que ocurra de nuevo con otras personas. Creo que probablemente estoy obligado. Me gustaría averiguar por qué lo hicieron".

Agregó además: "La parte positiva de los litigios es que lo descubriremos. ¿Cuántas más veces lo han hecho? Quizás me lo hicieron bastante".

Tras grabar la entrevista, pero antes de su emisión, Trump incrementó la presión con declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One: "Les vamos a exigir una cantidad entre 1.000 millones y 5.000 millones de dólares (entre 860 y 4.300 millones de euros)".

"Una bonita carta"

El fin de semana pasado, el diario británico The Daily Telegraph reveló la manipulación de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, emitido en el documental Panorama en octubre de 2024, en el que parecía que el expresidente incitaba a la insurrección contra el Capitolio.

La revelación generó gran polémica en Reino Unido y motivó la dimisión del director ejecutivo de la BBC, Tim Davie, y de la jefa de informativos, Deborah Turness.

Después, The Daily Telegraph mostró otro caso de edición manipulada en Newsnight, otro programa distinto de la BBC, emitido en junio de 2022, lo que fue calificado por el equipo legal de Trump como un "patrón de difamación".

Trump había establecido tres condiciones para no exigir a la BBC: una "retractación clara y completa" del documental, una disculpa formal y una "compensación apropiada" antes del viernes pasado.

La noche del jueves, la BBC envió una carta de disculpa a Trump en la que "lamenta" la edición del documental y aseguró que no volverá a emitirlo, aunque manifestó que están en "total desacuerdo con que haya base para una denuncia por difamación".

En la entrevista con GB News, Trump se refirió a esa carta: "Me han escrito una carta de disculpa, una bonita carta. Se disculpan, pero si dices que no era intencional, no estás pidiendo perdón, ¿verdad? Mira, yo hice un bonito discurso y ellos lo convirtieron en algo que no era bonito".

Respuesta de la BBC

La cadena británica, de manera aséptica y como si no fuera con ellos el asunto, ha publicado una contestación a las palabras de Donald Trump.

El propio presidente de la BBC, Samir Shah, calificó a Trump de "tipo litigioso" debido al alto número de demandas que el mandatario había interpuesto contra diversas empresas de medios de comunicación estadounidenses.

La cadena recalca, que se trata de "un momento crucial en la historia de la BBC. Su éxito o fracaso depende de que se la perciba como imparcial: una fuente de confianza en un mundo donde la confianza en las instituciones está disminuyendo".

"En cambio, la corporación está siendo acusada de lo opuesto y se enfrenta a una costosa y muy pública batalla con el hombre más poderoso del mundo", apostilla.

Sin embargo, se mantiene firme en la idea de que tiene argumentos suficientes para "demostrar que, independientemente del error cometido, el programa Panorama no causó ningún daño a Trump".

Su afirmación la basa en que el documental no se emitió en ningún canal estadounidense y además, poco después fue elegido presidente. Es por esto que la BBC "no tenía intención de ofrecerle ninguna compensación económica desde que el mandatario amenazó por primera vez".