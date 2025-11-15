Donald Trump afirma que ya "decidió" sobre Venezuela y Maduro avisa de que no serán la "Gaza de Suramérica"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Air Force One, durante esta madrugada. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado durante esta madrugada de que ha tomado una "decisión" al ser cuestionado por periodistas sobre sus reuniones sobre Venezuela y sus siguientes acciones militares en el país.

"Ya me decidí, pero no puedo decirles qué será", ha detallado el presidente tras las preguntas de los reporteros en el Air Force One.

"Hemos avanzado mucho con Venezuela en términos de frenar la entrada masiva de drogas", ha continuado el líder de EEUU en sus declaraciones.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que su país no se convertirá en "la Gaza de Suramérica".

"¿Queremos otra Gaza ahora en Suramérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? (...) Déjenme decirles que no. Aquí triunfará la paz", ha expresado el mandatario en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) durante el viernes.

En su discurso, Maduro ha solicitado al pueblo estadounidense, sin hacer alusión específica a algún nombre, detener "la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra" a Suramérica y al Caribe. Estados Unidos ha desplazado efectivos navales y aéreos a la región, incluyendo el portaaviones Gerald Ford, el más grande de su flota.

En su característico inglés y español, el gobernante venezolano ha asegurado que "la orden es la paz". "War (guerra), no. Death (muerte), no. Peace, and life, and love. Paz, vida y amor. No al odio, no a la guerra".

"Variedad de opciones"

Antes de las declaraciones de Trump, el Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario se había encontrado con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, para debatir una "variedad de opciones" sobre posibles acciones militares en Venezuela.

La reunión privada, según el Post, se produjo 24 horas después de que Hegseth anunciara en su cuenta oficial de X el inicio de la operación militar 'Lanza del Sur' en el continente con el objetivo de combatir el narcotráfico, aunque sin detallar los objetivos ni las acciones específicas.

Este viernes, Estados Unidos anunció un nuevo ataque contra una lancha supuestamente cargada de drogas que mató a cuatro personas y la enmarcó como parte de la misión 'Lanza del Sur'.

Desde Trinidad y Tobago (país que está a unos 12 kilómetros de la costa más cercana venezolana) se confirmó que la Marina de Guerra de EE.UU. regresará a la isla desde este domingo hasta el 21 de noviembre para seguir sus ejercicios militares con la Fuerza de Defensa Trinitense, una situación que en anteriores ocasiones el chavismo ha denunciado como actos de provocación.

