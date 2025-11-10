Trump amenaza con demandar a la BBC por manipular el vídeo del documental donde parecía alentar al asalto del Capitolio

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha amenazado con demandar a la BBC por un documental que, según él, manipula un discurso suyo para sugerir que alentó el asalto al Capitolio en enero de 2021. El documental "Trump, ¿una segunda oportunidad?" unió dos frases de Trump pronunciadas en momentos diferentes, lo que generó la polémica y la acusación de manipulación. La controversia por el documental y un informe interno sobre presunto sesgo en la BBC han provocado la dimisión de su director general, Tim Davie, y de la responsable de informativos, Deborah Turness. Trump exige la retirada del documental y amenaza con reclamar mil millones de dólares en daños y perjuicios si la BBC no se retracta antes del 14 de noviembre.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha enviado este lunes una carta a la BBC en la que amenaza con emprender acciones legales contra la cadena pública británica si esta no retira un documental en el que se manipula un discurso del republicano.

En concreto, el mandatario norteamericano se refiere al documental Trump, ¿una segunda oportunidad?, en el que se unen dos frases pronunciadas por el republicano en momentos diferentes y que, al unirse, dan a entender que alentó explícitamente a la turba que asaltó el Capitolio en enero de 2021.

La polémica, sumada a un informe interno publicado por The Telegraph a principios de la semana pasada en el que se incidía en el presunto "sesgo" de la BBC en algunos asuntos, provocó la dimisión de su director general, Tim Davie, este domingo.

Trump amenaza con llevar el asunto a los tribunales y reclamar mil millones de dólares por daños y perjuicios si la entidad británica no se retracta antes del próximo viernes 14 de noviembre.

El director general de la BBC, Tim Davie, anunció su dimisión este domingo tras verse presionado por un informe interno que señalaba a la cadena británica por mantener un "sesgo sistemático" en sus coberturas. La máxima responsable de la rama informativa de la cadena, Deborah Turness, también dimitió.

Aunque Davie ha afirmado irse "por decisión propia", su figura ha estado rodeada de polémica durante sus cinco años en el cargo y las presiones se agilizaron a principios de la pasada semana a raíz de la publicación del informe.

El asesor independiente que firma el informe que ha provocado su caída critica a la cadena por su "grave sesgo" en la cobertura del asalto al Capitolio de enero de 2021 o la guerra en Gaza.

La cadena también ha vivido rodeada de polémica por la retransmisión de la actuación del rapero Bob Vylan durante festival de Glastonbury, en el que el cantante deseaba la "muerte" al ejército israelí; o la salida del analista deportivo Gary Lineker por sus comentarios críticos con las políticas migratorias del Reino Unido.

Vídeo editado

El detonante para su salida ha llegado tras un choque con la Casa Blanca por la edición de un vídeo en el que la BBC unía dos frases que Trump pronunció el 6 de enero de 2021 con una hora de diferencia y que, por el montaje, parecían una orden explícita para alentar a la turba que asaltó la sede del Congreso norteamericano tras la victoria electoral de Joe Biden en 2020.

El documental, realizado por la compañía October Films para el programa Panorama, se emitió ocho días antes de las últimas elecciones presidenciales en EEUU, celebradas en noviembre de 2024.

La edición sugería que Trump tuvo una participación directa al alentar el asalto, saldado con cinco fallecidos, 300 detenidos y una imagen que amenazó la normalidad democrática del país, con la siguiente frase:

“Vamos a marchar hacia el Capitolio y estaré allí con ustedes, y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas”.

Puesto que estas palabras fueron extraídas de fragmentos manipulados, el informe interno puso el foco en el sesgo anti-Trump de la cúpula editorial. Ahora, Trump exige la retirada del documental y amenaza con demandar a la cadena.

El republicano no tardó en celebrar la dimisión de Davie a través de una de sus habituales publicaciones en su red social, Truth Social.

"Los altos cargos de la BBC, incluido TIM DAVIE, el JEFE, están dimitiendo o siendo DESPEDIDOS porque les han pillado 'manipulando' mi excelente (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero. Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos 'periodistas' corruptos", dijo el mandatario.

"Son personas muy deshonestas que intentaron influir en el resultado de las elecciones presidenciales. Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro aliado número uno. ¡Qué terrible para la democracia!", ha añadido.