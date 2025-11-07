Kazajistán firma en Washington los Acuerdos de Abraham: reconocerá formalmente a Israel como Estado

El presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev asiste a la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en Astaná, Kazajistán, el 28 de noviembre de 2024. Reuters

Los Acuerdos de Abraham reviven en Washington. Kazajistán se ha sumado este jueves al tratado que busca la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes y musulmanes, tal y como ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Kazajistán se suma así a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán, los primeros firmantes del acuerdo, si bien Almaty e Israel han mantenido relaciones diplomáticas plenas durante más de 30 años.

Por medio de una publicación en Truth Social, Trump calificó el hecho como "un avance importante en la construcción de puentes en todo el mundo". El mandatario señaló que sostuvo una llamada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev.



"Kazajistán es el primer país de mi segundo mandato en unirse a los Acuerdos de Abraham, el primero de muchos", afirmó. El comunicado recordó que Kazajistán mantiene relaciones diplomáticas plenas con Israel desde 1992, tras la disolución de la Unión Soviética. Trump destacó que este paso es un ejemplo de "progreso real" y felicitó a quienes contribuyen a la paz internacional.

La firma de este viernes, sellada por el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, revitaliza el tratado como el principal marco de cooperación, liderado por Estados Unidos, entre Israel y los países árabes y musulmanes.

También supone un espaldarazo para Israel en un momento en el que se ha incrementado su aislamiento, debido a la guerra en Gaza.

De hecho, funcionarios estadounidenses explicaron a Axios que el anuncio pretende ser un primer paso para reparar la posición de Israel en el mundo árabe y musulmán.

Creen que la incorporación de más países de mayoría musulmana a los Acuerdos de Abraham podría reforzar la legitimidad internacional de Israel.

"Esto demostrará que los Acuerdos de Abraham son un club al que muchos países quieren pertenecer y será un paso para pasar página en la guerra de Gaza y avanzar hacia una mayor paz y cooperación en la región", explicó a Axios una fuente.