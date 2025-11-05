Donald Trump afirma que Miami será el "refugio" para los que "escapen del régimen comunista" de Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles en el Foro Empresarial de Estados Unidos en Miami. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump declaró que Miami será un "refugio" para quienes huyan del "régimen comunista" de Nueva York tras la victoria del demócrata socialista Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad. Trump criticó a los demócratas, acusándolos de querer transformar Estados Unidos en una "Cuba comunista y Venezuela socialista", y señaló la amenaza del comunismo tras los recientes triunfos demócratas. El presidente responsabilizó a los demócratas del cierre del Gobierno federal y de problemas como la suspensión de beneficios sociales y el retraso en aeropuertos, acusándolos de exigir salud pública para inmigrantes ilegales. Trump fue el principal orador del America Business Forum en Miami, evento que reunió a líderes internacionales y deportistas destacados como Javier Milei, María Corina Machado, Rafael Nadal y Lionel Messi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que Miami "será un refugio" para quienes "escapen del régimen comunista" de Nueva York, en relación a la reciente victoria electoral de Zohran Mamdani en esta ciudad.

"Los demócratas son tan extremos que Miami pronto se convertirá en refugio para los que están huyendo del comunismo en Nueva York", ha sentenciado Trump desde el America Business Forum (ABF).

El gobernador de Texas, Greg Abbott, también se pronunció sobre la posible salida de ciudadanos de Nueva York, cuando el pasado lunes amenazó con imponer un impuesto del 100% a los neoyorquinos que se muden al estado que dirige.

En relación al resultado de los comicios para elegir un nuevo alcalde en Nueva York, Donald Trump también ha remarcado que Estados Unidos perdió "un poco de soberanía" tras los resultados de Mamdani, quien se identifica como demócrata socialista e hizo historia al ser el primer regidor musulmán de la ciudad.

Además, Trump también ha subrayado que sus oponentes "están empeñados en convertir a Estados Unidos en la Cuba comunista y en la Venezuela socialista".

Este fue el primer gran evento público de Trump tras las elecciones del pasado martes, en las que los demócratas vencieron, además de en Nueva York, en los comicios para elegir gobernador en Nueva Jersey y Virginia.

Aunque el presidente de Estados Unidos ha reconocido que los republicanos han "aprendido mucho" tras las victorias demócratas, no ha dejado de advertir de la amenaza del "comunismo" que según él representan sus oponentes. Para Trump, los malos resultados republicanos se deben al cierre del Gobierno federal, el más largo de la historia del país.

El mandatario estadounidense también ha culpado del cierre del Gobierno a los demócratas, quienes exigen prolongar los subsidios de seguros médicos y salud pública en el presupuesto, mientras los republicanos se niegan a negociar

En este sentido, el mandatario ha acusado a la oposición de "exigir atención médica para los extranjeros ilegales", que, según afirma, "llegaron al país de prisiones e instituciones mentales".

Trump también ha denunciado en su intervención del ABF que los demócratas "están causando que millones de estadounidenses que dependen de los cupones de comida estén sin beneficios. Están forzando que los empleados federales no tengan sus cheques y están dejando atascados a miles de viajeros en los aeropuertos".

El presidente fue el orador más destacado del primer día del America Business Forum, que este miércoles y jueves reúne en Miami a líderes como el presidente argentino, Javier Milei, la opositora venezolana María Corina Machado y deportistas como Rafael Nadal o Lionel Messi.