La Policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre
Las fuerzas del orden galas han arrestado a dos personas a lo largo de esta madrugada.
La Policía gala ha detenido a dos sospechosos como presuntos autores del robo en el Museo del Louvre de la pasada semana, según Le Parisien.
