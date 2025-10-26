La Policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre

Fachada del Museo del Louvre el día del robo. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La Policía francesa ha detenido a dos sospechosos relacionados con el robo de joyas en el Museo del Louvre. El robo en el Museo del Louvre ocurrió la semana pasada, según informa el medio Le Parisien. Las autoridades continúan investigando el caso para recuperar las joyas robadas.

La Policía gala ha detenido a dos sospechosos como presuntos autores del robo en el Museo del Louvre de la pasada semana, según Le Parisien.

