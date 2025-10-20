La ministra de Cultura, Rachida Dati, dijo que el problema de la seguridad en los museos no era nuevo.

Durante 40 años, se prestó poca atención a la seguridad de estos importantes museos, y hace dos años, el presidente del Louvre solicitó una auditoría de seguridad al prefecto de policía. "¿Por qué? Porque los museos deben adaptarse a las nuevas formas de delincuencia", dijo.