Un atraco a dos pasos de 'La Gioconda': preguntas por responder sobre el robo de las joyas en el Museo del Louvre
El fantasma de un 'Louvre español'. Anatomía del riesgo de robo en España, ¿puede suceder aquí?
Así fue el robo en el Louvre: un chaleco amarillo, motosierras, una grúa y confusión por las obras
-
De la diadema de Eugenia de Montijo a un collar de zafiros de la realeza francesa
El Museo del Louvre ha sufrido un faraónico robo de joyas imperiales "de valor incalculable". "Tres o cuatro" encapuchados irrumpieron en la Galería Apolo del museo parisino y se llevaron ocho joyas. Esta es la lista de los artículos robados.
-
Así perdieron la corona de la emperatriz Eugenia
En la precipitación de la huida, los ladrones perdieron la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo que la policía encontró junto al camión. Son 1.354 diamantes y 56 esmeraldas insertadas en ocho aros de oro que remata una cruz. De todos los reyes de todas las dinastías que han reinado en Francia sólo se conservan dos coronas: la de Luis XV y la de la emperatriz Eugenia. Te lo cuenta Iñaki Gil.
-
El problema de la seguridad en los museos no era nuevo
La ministra de Cultura, Rachida Dati, dijo que el problema de la seguridad en los museos no era nuevo.
Durante 40 años, se prestó poca atención a la seguridad de estos importantes museos, y hace dos años, el presidente del Louvre solicitó una auditoría de seguridad al prefecto de policía. "¿Por qué? Porque los museos deben adaptarse a las nuevas formas de delincuencia", dijo.
-
Cuatro ladrones en siete minutos
El robo se produjo en solo siete minutos, y esa rapidez permitió que los cuatro ladrones, que vestían chalecos amarillos para parecer trabajadores, pudieran sustraer las piezas de manera algo más inadvertida.
-
Fueron 4 los asaltantes del Museo del Louvre
Según apunta el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, "cuatro malhechores se introdujeron en el Museo del Louvre entre las 9.30 y las 9.40 horas del domingo 19 de octubre".
Eran cuatro, dos llegaron en sendos scooters Yamaha T-Max. Los otros dos, a bordo de un camión con una plataforma elevadora, aparcaron junto a la valla de las obras exteriores del museo y tuvieron cuidado de señalizar el camión con media docena de conos.
-
Primeras imágenes del robo
En las primeras imágenes se ve como un ladrón encapuchado corta la vitrina con una radial mientras los visitantes están en la misma sala.
Se estima que se podrían haber llevado unos 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, que se encuentran incrustadas en la orfebrería.
-
Piezas de valor inestimable
Según el Ministerio de Cultura francés, las piezas robadas del Louvre son ocho objetos de inestimable valor patrimonial. Entre ellos se encuentran:
-
- Una tiara del ajuar de las reinas María Amelia y Hortensia.
-
- Un collar de zafiros del mismo ajuar.
-
- Un par de pendientes de zafiros del ajuar de las reinas María Amelia y Hortensia.
-
- Un collar de esmeraldas del ajuar de María Luisa.
-
- Un par de pendientes de esmeraldas del ajuar de María Luisa.
-
- Un broche conocido como 'broche relicario'.
-
- Una tiara de la emperatriz Eugenia.
-
- Un gran lazo del corpiño (broche) de la emperatriz Eugenia.
Estas piezas representan siglos de historia y lujo de la monarquía francesa, y su robo ha conmocionado al mundo del arte y al público en general.
-
-
El ministro de Justicia francés asegura que como país "hemos fracasado"
El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, declaró el lunes que el robo de joyas ocurrido el domingo en el Museo del Louvre proyecta una imagen muy negativa de Francia, al evidenciar una falla en los servicios de seguridad.
"Hay muchos museos en París, muchos museos en Francia, con valores inestimables en estos museos", dijo Darmanin en una entrevista con la emisora de radio francesa France Inter.
"Lo que es seguro es que hemos fracasado", dijo, añadiendo que la policía acabará arrestando a los autores.
-
El 'modus operandi' de un robo 'de película'
Apenas siete minutos han sido suficientes para que varios hombres encapuchados asaltaran el museo más visitado del planeta y se llevaran nueve piezas de joyería de Napoleón y la Emperatriz Josefina.
Según explica Le Figaro, los delincuentes, dos a bordo de un camión equipado con un montacargas y otros dos en una potente scooter, llegaron frente al museo a las 09:30, a la altura del Quai François-Mitterrand.
Para acceder al edificio, se hicieron pasar por trabajadores de las tareas de remodelación y entraron por una ventana lateral del lado del río Sena, ayudándose de un montacargas.
Su objetivo fue el ala Apolo, en la primera planta, donde forzaron la ventana con la radial y rompieron dos vitrinas: una con las Joyas de Napoleón y otra con las de los soberanos franceses, antes de sustraer varias piezas de valor incalculable.
La policía encontró en las inmediaciones de la calle varios objetos abandonados por los ladrones: dos radiales, un soplete, gasolina, guantes, un walkie-talkie, una manta y una joya rota, muy cerca del museo.