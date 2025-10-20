Un atraco a dos pasos de 'La Gioconda': preguntas por responder sobre el robo de las joyas en el Museo del Louvre
El fantasma de un 'Louvre español'. Anatomía del riesgo de robo en España, ¿puede suceder aquí?
Así fue el robo en el Louvre: un chaleco amarillo, motosierras, una grúa y confusión por las obras
-
Italia apuesta por la IA para proteger su patrimonio
Al día siguiente del robo en el Museo del Louvre en París, el Ministerio de Cultura italiano anunció el desarrollo de sistemas de seguridad basados en inteligencia artificial (IA), diseñados para detectar comportamientos sospechosos alrededor de objetos de valor incalculable.
"La seguridad del patrimonio cultural es ahora una prioridad mayor", afirmó el ministerio en un comunicado, sin hacer referencia directa al robo ocurrido en París.
-
Reunión de emergencia por la seguridad del Louvre
Los ministerios de Cultura e Interior han celebrado este lunes una reunión de emergencia para discutir sobre la seguridad del Museo del Louvre, según informa Reuters.
-
Darmanin: "Todos los franceses se sienten robados"
El robo al Louvre, que varios periódicos calificaron como 'el atraco del siglo', ha acaparado titulares en todo el mundo. "Lo que es seguro es que fracasamos", declaró Gerard Darmanin, el ministro de Justicia, a la radio France Inter, afirmando que el atraco dio una imagen "negativa" y "deplorable" de Francia: "Todos los franceses se sienten robados".
-
Primeras imágenes del robo
En las primeras imágenes se ve como un ladrón encapuchado corta la vitrina con una radial mientras los visitantes están en la misma sala.
Se estima que se podrían haber llevado unos 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, que se encuentran incrustadas en la orfebrería.
-
Piezas de valor inestimable
Según el Ministerio de Cultura francés, las piezas robadas del Louvre son ocho objetos de inestimable valor patrimonial. Entre ellos se encuentran:
-
- Una tiara del ajuar de las reinas María Amelia y Hortensia.
-
- Un collar de zafiros del mismo ajuar.
-
- Un par de pendientes de zafiros del ajuar de las reinas María Amelia y Hortensia.
-
- Un collar de esmeraldas del ajuar de María Luisa.
-
- Un par de pendientes de esmeraldas del ajuar de María Luisa.
-
- Un broche conocido como 'broche relicario'.
-
- Una tiara de la emperatriz Eugenia.
-
- Un gran lazo del corpiño (broche) de la emperatriz Eugenia.
Estas piezas representan siglos de historia y lujo de la monarquía francesa, y su robo ha conmocionado al mundo del arte y al público en general.
-
-
"Creíamos que el Louvre era un lugar más seguro"
Joseph ha cuestionado la seguridad del museo tras el robo vivido este domingo: "Creíamos que este era un lugar más seguro, pero viendo la forma en la que entraron se ve que no. Podremos decir que vivimos 'el robo del museo'."
-
"No nos comunicaron nada desde el museo en ningún momento"
Joseph ha seguido explicando cómo vivió junto a su familia el desalojo tras el robo: "En ningún momento nos comunicaron nada por altavoces desde el museo. Nos bajaron hasta la entrada. Ahí estuvimos una hora y media detrás de una columna sin saber que pasaba, pensando que era un ataque terrorista. 20 minutos antes de salir ya nos confirmaron que había sido un robo".
-
El ministro del Interior pide reforzar la seguridad en los museos
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, enviará instrucciones para reforzar las medidas de seguridad en los museos. Es la decisión tomada tras una reunión con los responsables de policía y la ministra de Cultura, Rachida Dati.
Laurent Nuñez también ha desvelado que pedirá organizar "sin demora una actualización sobre la existencia de las medidas ya desplegadas en torno a los establecimientos culturales".
-
Fernando Rayón: "Francia es vulnerable y está tocado en su orgullo y patrimonio"
Fernando Rayón, director de la revista Ars Magazine, ha hablado sobre el robo en el Museo en Al Rojo Vivo: "Los franceses llevan una etapa dificil, el incendio de Notre-Dame y ahora hay unos ladrones que se permiten entrar en la galería más visitada del Louvre".
El director destaca la importancia de la Galería Apolo: "En esa sala hay unas joyas que representan la historia de Francia. Por eso tiene un significado mayor. Francia es vulnerable, está tocada en aquello que representaba la grandeza francesa, las joyas imperiales. Francia está tocada en su orgullo y en su patrimonio".
-
Reunión de emergencia por la seguridad del Louvre
Los ministerios de Cultura e Interior han celebrado este lunes una reunión de emergencia para discutir sobre la seguridad del Museo del Louvre, según informa Reuters.
-
Darmanin: "Todos los franceses se sienten robados"
El robo al Louvre, que varios periódicos calificaron como 'el atraco del siglo', ha acaparado titulares en todo el mundo. "Lo que es seguro es que fracasamos", declaró Gerard Darmanin, el ministro de Justicia, a la radio France Inter, afirmando que el atraco dio una imagen "negativa" y "deplorable" de Francia: "Todos los franceses se sienten robados".
-
"Creíamos que el Louvre era un lugar más seguro"
Joseph ha cuestionado la seguridad del museo tras el robo vivido este domingo: "Creíamos que este era un lugar más seguro, pero viendo la forma en la que entraron se ve que no. Podremos decir que vivimos 'el robo del museo'."
-
"No nos comunicaron nada desde el museo en ningún momento"
Joseph ha seguido explicando cómo vivió junto a su familia el desalojo tras el robo: "En ningún momento nos comunicaron nada por altavoces desde el museo. Nos bajaron hasta la entrada. Ahí estuvimos una hora y media detrás de una columna sin saber que pasaba, pensando que era un ataque terrorista. 20 minutos antes de salir ya nos confirmaron que había sido un robo".
-
"Pensábamos que era un ataque terrorista"
El turista presente en el Museo Louvre explica que "en ese momento se nos pasó por la mente que era una atentado terrorista". Al preguntar a un guardia de seguridad, este les dijo "Terrorismo" e hizo señales de que estaban disparando. "Ahí nos cambio la cara por completo", señala.
-
Joseph, testigo del robo: "Empezó el caos y el terror, tuvimos que salir rápido"
Joseph es un puertorriqueño que estaba presente en el Louvre junto a su familia este domingo por la mañana. "Nosotros eramos 11 en ese momento. Estabamos en la sala 711, que estaba llena. A las 9:40 los de Seguridad empiezan a gritar para que vaciemos la sala. Ahí empieza el caos y el terror. Tuvimos que salir rápido", ha relatado en El Programa de Ana Rosa.
-
Las alarmas antirrobo se activaron
Muchos se preguntan si las alarmas del museo sonaron al entrar los ladrones. La fiscal al mando de la investigación, Laure Beccuau, confirma que sí se activaron en la Galería de Apolo, pero "los agentes no las escucharon o no sonaron".
-
El museo seguirá cerrado durante este lunes
El Museo del Louvre de París cerró este domingo tras el asalto a las 9:45 de la mañana. En un primer momento iba a reabrir este lunes. Sin embargo, según ha confirmado un portavoz del Louvre, también continuará cerrado durante el día de hoy.
-
François Hollande, ex presidente de Francia, se pronuncia sobre el robo
El ex presidente francés François Hollande calificó el robo como "un acto grave, un atentado contra nuestro patrimonio", subrayando la magnitud histórica y cultural del suceso.
Vol au Louvre: "C'est un acte grave, une attaque contre notre patrimoine", déclare François Hollande, ancien président de la République pic.twitter.com/8biTTbeJdo— BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025
-
Laurent Wauquiez: "Francia ha sido robada"
El presidente de los diputados de la Derecha Republicana (LR) en la Asamblea Nacional lamentó que "Francia haya sido robada". Añadió que “debemos proteger lo más preciado para nosotros: nuestra historia”, subrayando la importancia cultural y patrimonial de los objetos sustraídos del Louvre.
-
De la diadema de Eugenia de Montijo a un collar de zafiros de la realeza francesa
El Museo del Louvre ha sufrido un faraónico robo de joyas imperiales "de valor incalculable". "Tres o cuatro" encapuchados irrumpieron en la Galería Apolo del museo parisino y se llevaron ocho joyas. Esta es la lista de los artículos robados.