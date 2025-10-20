Al día siguiente del robo en el Museo del Louvre en París, el Ministerio de Cultura italiano anunció el desarrollo de sistemas de seguridad basados en inteligencia artificial (IA), diseñados para detectar comportamientos sospechosos alrededor de objetos de valor incalculable.

"La seguridad del patrimonio cultural es ahora una prioridad mayor", afirmó el ministerio en un comunicado, sin hacer referencia directa al robo ocurrido en París.